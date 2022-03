Venäjä-tutkija arvioi, mikä on Putinin mielen­tila – ”Kremlissä on nyt herra...”

Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi ISTV:n livessä, ettei Ukrainan tilanne ratkea nopeasti eikä Venäjä aio antaa helposti periksi.

ISTV:n Ukraina-studiossa vieraillut Euroopan hybridiosaamiskeskuksen Venäjä-tutkija Hanna Smith arvioi presidentti Vladimir Putinia, hänen lähipiiriään ja Venäjän strategista mielenmaisemaa.

Smithin mukaan Putinin mielentila on tällä hetkellä selkeästi hermostunut ja tyytymätön.

– Se on spekulaatiota ja arvailua, mutta mitä voimme arvioida hänen käytöksestään ja sanomisistaan on se, että selkeästi Kremlissä on nyt herra, joka on hiukan hermostunut, eikä ole tyytyväinen.

– Hän on selkeästi kiihtyneessä mielentilassa, ja tunteet vievät vahvasti eteenpäin, Smith arvioi.

Smith kertoo vahvojen tunteiden ja rationaalisuuden katoamisen olevan mahdollisia sotaan johtavia syitä, kuten ne ovat tässä tapauksessa olleetkin.

Smithin mukaan Putinin lähipiiri koostuu vain muutamasta merkittävistä tukihenkilöstä. Aiemmin Putin tunnettiin johtajana, joka kokosi lähelleen ihmisiä erilaisista ryhmistä. Tällä hetkellä presidentin lähipiiriin kuuluvat muun muassa Sergei Shoigu, Nikolai Patrushev ja Aleksandr Bortnikov.

Venäjän puolustusministerinä toimiva Shoigu esimerkiksi lomailee usein Putinin kanssa. Smithin mukaan on mahdollista, että Putin ja Shoigu ovat suunnitelleet sotatoimia yhteisillä lomamatkoillaan.

Myös tietyt oligarkit lukeutuvat Putinin lähipiiriin. Heistä ne, jotka ovat Putinia lähellä, ovat Smithin mukaan ikään kuin ”myyneet sielunsa paholaiselle”.

– Ajatteli mitä tahansa sodasta, Venäjän toimista Ukrainassa tai Venäjän politiikasta, on kynnys lähteä vastustamaan todella korkea, Smith sanoo.

Smith arvelee, että Putinin päätökseen sodan aloittamisesta vaikutti maailmalla levinnyt koronavirus.

– Tämäkin on varmasti spekulaatiota sen vuoksi, että tiedon saaminen Venäjältä on hankalampaa kuin aiemmin, mutta tämä suuri muutos näyttäisi menevän yksi yhteen korona-ajan kanssa, Smith pohtii.

Smithin mukaan Putinin kaltainen henkilö, joka luottaa kasvokkaisiin keskusteluihin ja pitää kirjojen lukemisesta, on viettänyt korona-aikana monia hetkiä arkistoissa tutustuen Venäjän imperiumin historiaan. Ihmisistä etääntyminen ja Venäjän historiaan tutustuminen ovat Smithin mukaan voineet vaikuttaa siihen, minkälaiseksi Putinin maailmankuva on muodostunut.

Smith arvuuttelee Putinin tavoittelevan kansainvälisen arvostuksen sijaan julmaa ja häikäilemätöntä hallitsijan imagoa. Kuinka vahva hallitsija suhtautuu tappioihin?

– Emme tiedä sitä vielä, koska sitä emme ole vielä täysin nähneet missään kokonaisuudessa. Sitkeyttä Venäjältä kyllä löytyy. On veikkailtu ja arvailtu, että Putin ei tule helposti antamaan periksi. Nopeasti kokonaisuus ei ratkea eikä Venäjä anna helpolla periksi, Smith pohtii.

Smithin mukaan Venäjällä ei olla luultavasti mietitty loppuun asti sitä, kuinka pitkälle Putin on valmis menemään, jos saa Ukrainan hallintaansa. Perinteisen venäläisen tyylin mukaan riskejä otetaan ja vasta jälkikäteen mietitään, mitä jatkossa tehdään.

– Sitä voisi kuvata niin, että lähdetään juhlimaan puolessa välissä kuukautta ja poltetaan kaikki pankkitilillä olevat rahat. Seuraavana päivänä pitäisi maksaa vuokra. Se tulee mieleen yön pikkutunneilla, mutta sitten ajatellaan, että mietitään sitä huomenna. Sitten aletaan miettiä, miten tästä selvitään, mutta Venäjän kokemus on ollut se, että aina selvitään jotenkin.