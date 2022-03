Käänne Cannonball MC:n lakkauttamisjupakassa: jengin presidentti on vaihtunut

Jengin presidentiksi ilmoittautunut Klaus Marjamäki sai käräjäoikeuden päätöksellä luvan käyttää puhevaltaa ja edustaa lakkautettavaksi vaadittavaa rikollisjengiä oikeudessa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus on antanut välituomionsa rikollisjärjestö Cannonball MC:n lakkauttamisasiassa.

Välituomiossa käräjäoikeus ratkaisi, kuka kerhoa tänä päivänä johtaa ja vastaa lakkauttamiskanteeseen yhdistyksen puolesta.

Oikeus katsoi, että jengin presidenttinä toimii tänä päivänä Klaus Marjamäki aiemmin nimetyn Esko Eklundin sijaan. Marjamäki oli aiemmin käräjäoikeudelle jättämässään väliintulohakemuksessa ilmoittanut olevansa Cannonballin presidentti ja valmis vastaamaan kanteeseen.

Perusteluidensa mukaan jengin jäsenistö on valinnut hänet tehtäväänsä. Syyttäjien tietojen mukaan Marjamäki johtaa kerhon Helsingin-osastoa.

Eklund sen sijaan sanoo eronneensa Cannonballista jo vuonna 2019.

Lue lisää: Syyttäjät myönsivät yllättäen Cannon­ballin johdon vaihtuneen – IS seurasi oikeudessa

Väliintulohakemuksessaan Marjamäki pyysi oikeutta osallistua oikeudenkäyntiin asianosaisena ja käyttää vastaajan puhevaltaa. Käräjäoikeus hyväksyi, että presidentiksi ilmoittautunut Marjamäki toimii oikeudessa Cannonballin ja sen alayhdistys Squad 32:n puolesta, ja hän saa käyttää puhevaltaa.

Väliintulohakemuksessa asianosaisuutta ja puhevaltaa Marjamäen rinnalla tavoitteli myös Arttu Wahlström, joka on ilmoittanut olevansa jengin jäsen. Hänen väliintulohakemuksensa käräjäoikeus hylkäsi.

Perusteena mainittiin, että jos jengin jäsenyys yksistään riittäisi väliintulo-oikeuden syntymiseen, sitä voisivat käyttää vaikka kaikki yhdistyksen jäsenet.

Lakkautettavaksi vaaditaan sekä Cannonballia että sen alayhdistystä Squad 32:ta. Kun syyttäjät lähtivät loppuvuodesta kanteessaan ajamaan Cannonballin lakkauttamista, he katsoivat Eklundin johtaneen rikollisjärjestöä jo vuodesta 2013 saakka.

Eklund itse on sittemmin ilmoittanut, ettei hän aio edes osallistua oikeuskäsittelyyn. Syyttäjien mukaan hän on kuitenkin kanteen nostamishetkellä ollut Cannonballin presidentti. Tätä nykyä syyttäjät myöntävät, että presidentti on voinut vaihtua.

Lue lisää: Syyttäjät: Hän on Cannonball-jengin sala­myhkäinen johtaja

Lakkauttamisasian merkittävimmät erimielisyydet syyttäjien ja jengin välillä liittyvät siihen, onko Cannonball rikollisjärjestö.

Syyttäjät katsovat näin, mutta kerho itse on sitä mieltä, ettei Cannonball ole edes lain tarkoittama yhdistys, joka ylipäänsä voitaisiin lakkauttaa.

Syyttäjien mielestä Cannonball on laissa määritellyin tavoin kielletty yhdistys, joka toimii olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Syyttäjien mukaan Squad 32 myötävaikuttaa Cannonballin lainvastaiseen toimintaan.

Kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, kun syyttäjät vaativat moottoripyöräjengitaustaista ryhmää lakkautettavaksi. Muutoin tilanne ei ole täysin ainutlaatuinen, sillä tammikuun alussa selvisi, että jo aiemmin lakkautettavaksi vaadittu rikollisryhmä United Brotherhood pysyy lakkautettuna.

Helsingin hovioikeus ei myöntänyt jengille jatkokäsittelylupaa, joten käräjäoikeuden aiemmin antama ratkaisu jengin lakkauttamisesta jäi voimaan.

Cannonballin lakkauttamista koskevaa käräjäkäsittelyä jatketaan huhtikuun lopussa Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.