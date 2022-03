Neljän suurimman puolueen puheenjohtajat olivat vieraina Ylen A-studiossa. Keskustelua käytiin Nato-jäsenyydestä, jalkaväkimiinoista ja lisäsatsauksista maanpuolustukseen.

Neljän suurimman puolueen johtajat, pääministeri Sanna Marin, keskustan Annika Saarikko, perussuomalaisten Riikka Purra ja kokoomuksen Petteri Orpo olivat harvinaisen yksimielisiä Ylen A-studion haastattelussa tiistaina.

Nato-kysymys ja Suomen turvallisuuspolitiikka olivat olleet esillä eduskuntapuolueiden noin tunnin kestäneessä yhteiskokouksessa. Marin kuvaili kokouksen henkeä ”rakentavaksi ja yhteisymmärrystä hakevaksi”.

– Turvallisuusympäristö on muuttunut, ja se täytyy huomioida keskustelussa. Suomi on Venäjän rajanaapuri, ja Venäjä on jo ylittänyt yhden rajan. Ilman muuta tämä meitä huolettaa, Marin sanoi.

– Suomeen ei kohdistu juuri tällä hetkellä suoraa uhkaa, mutta kun katsomme, miten häikäilemättömästi Putin toimii toista rahanaapuria kohtaan, se on Suomelle uhka, joka pitää huomioida, Orpo sanoi.

Tiistain kokousta kuvailtiin ”tunnusteluksi”, jossa varsinaiseen Nato-keskusteluun ei vielä päästy. Puoluejohtajat olivat hyvin maltillisia kommentoidessaan kantaansa Nato-jäsenyyden hakemiseen.

Marin ei ottanut kantaa, koska ”keskustelua puolueessa ei ole käyty”. Myöskään Saarikko ei halunnut ”lukita vastaustaan”.

– Perussuomalaisten linja on se, että mikäli valtion johto ja kansalaiset haluavat, meillä on siihen (jäsenyyteen) mahdollisuus. Tällaisissa kysymyksissä on taipumusta mennä yksinkertaisuuksiin. En usko, että hakeminen on ratkaisu turvallisuuspoliittisiin ongelmiin, Purra sanoi.

Orpon myönteinen Nato-kanta oli selvä, mutta hän peräänkuulutti yhtenäisyyttä päätöksessä ja laajaa tukea sille.

Kaikki puheenjohtajat olivat yksimielisiä, että maanpuolustukseen on satsattava lisää rahaa ja lisätalousarvio akuutteihin hankintoihin on tehtävä nopeasti. Puolustusministeriön kanssa käydään keskustelua määrärahoista jo tämän viikon lopulla. Lisäsatsauksia tarvitaan esimerkiksi kyber- ja hybridiriskien torjuntaan.

– Taso on merkittävä. Se on miljardeilla nouseva hävittäjähankintojen takia, Saarikko arvioi.

– Se tarkoittaa todennäköisesti lisävelan ottamista. Pelkästään energiakysymys tulee vaatimaan nopeasti investointeja. Se täytyy turvata, että kaikissa tilanteissa riittää energiaa, Marin sanoi.

Keskustelua jalkaväkimiinasopimuksesta ja siitä irtautumisesta ei tiistain kokouksessa käyty.

– Tämä ratkaisu on aikoinaan tehty ja puolustusministeriö kertoi, että on tehty korvaavia hankintoja, Marin kuittasi.

Purra nimesi sopimuksen tekemisen virheeksi. Orpo ja Saarikko olivat kannoissaan maltillisempia ja totesivat, että irtautumista voi harkita.