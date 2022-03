”Oi nouse Ukraina, näytit maailmalle...” Tehtaankadulla kuoroprotestoitiin

Finlandia-hymni laulettiin Tehtaankadulla Ukrainan kunniaksi. Ylioppilaskunnan laulajat esiintyi.

Tehtaankadulla osoitettiin tiistaina tukea Ukrainalle.

Venäjän eli paremmin Neuvostoliiton suurlähetystönä tunnetun rakennuksen eteen oli kerääntynyt yli tuhat ihmisiä kuuntelemaan Ylioppilaskunnan laulajia.

Aurinko oli juuri laskenut ja kuulas alkukevään taivas oli muuttumassa syvän siniseksi.

Kuin Ukrainan lipun sininen.

Sama vahva sininen heijastui Tehtaankadun liikenteeltä sulkeneiden poliisiautojen vilkkuvaloista raitiotien johtoihin.

Vastapäisen talon keltaiset ikkunankarmit toivat mieleen Ukrainan lipun keltaisen. Talossa asui vuosina 1908–1919 K.J. Ståhlberg, suomalaisen demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen isä.

Ensimmäisenä kappaleena kuultiin Jean Sibeliuksen Kantelettaren runoon säveltämä Sortunut ääni.

Venäjän suurlähetystö oli pimeä lukuun ottamatta yhtä huonetta, jonka alas vedettyjen sälekaihdinten raoista pilkisteli valoa.

Tunnelma kadulla oli harras, mutta ei hauras. Uhmakas, mutta ei yhtään väkivaltainen. Arvokas. Ylevä. Läsnä oli kaikkia ikäluokkia, eniten ehkä suurinta ikäluokkaa, sitä, joka muistaa Tshekkoslovakian miehityksen päivät.

Tehtaankadulla oli tyyntä tai sitten tiiviisti yhdessä seisoneen ulkonaisesti tyynet ihmiset suojasivat toisiaan tuulelta. Jotain erikoista siinä oli, sillä lippu Venäjän suurlähetystön salossa liehui koko konsertin ajan epämääräisesti.

Levottomasti.

Lipputanko huojui ja lipun metalliset kiinnikkeet kolahtelivat tankoa vasten kuin jossain kaukana olisi suljettu panssarivaunun luukkuja.

Aivan kuin näkymätön paha olisi hengittänyt suurlähetystön pihamaalla, mustan takorautaisen aidan takana, tummien istutuskuusten keskellä.

Kuultiin Sibeliuksen Aleksis Kiven runoon säveltämä Sydämeni laulu.

”Tuonen viita, rauhan viita! Kaukana on vaino, riita, kaukana kavala maailma.”

Lyhyt mutta intensiivinen konsertti päättyi Finlandiaan, jossa sanat Oi Suomi ja Oi Synnyinmaa oli korvattu sanalla Ukraina. Yleisön oli tarkoitus laulaa mukana ja kyllä se lauloikin, antaumuksella, sydämellä, tunteella.

Finlandiaa seurasivat voimakkaat, yltyvät kättentaputukset, joista versoi rytmikäs huuto Ukraina!

Finlandia laulettiin vielä uuden kerran.

”Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivahan kansi sois.”

Television uutiskuvista on nähty kauniin kevään saapuneen Ukrainaan, pellot ovat sulaneet ja kiurut palanneet muuttomatkoiltaan. Vaan tänä keväänä taivaan kansi ei soi. Sodan äänet ovat vallanneet Ukrainan pellot, taivaan ja maan.

Räjähdyksiä: raketteja, rypälepommeja, termobaarisia pommeja...

Koko inhimillinen julmuus.

”Oi, nouse, Ukraina, näytit maailmalle, sa että karkoitit orjuuden, ja ettet taipunut sa sorron alle, on aamus' alkanut, synnyinmaa.”

Hiljalleen väki alkoi valua pois.

Samalla syttyivät kynttilät jalkakäytävälle, sillä suurlähetystön edessä on joka ilta ollut hiljainen kynttilämielenosoitus.

Ukrainalainen opiskelija alkoi pitää puhetta.

Koko tilaisuuden ajan tunnelma oli ollut jopa korostuneen rauhallinen. Sen päätyttyä, suurlähetystön aidalle kerääntyi osittain haalariasuinen ryhmä huutamaan hetkeksi vihaisesti HÄVETKÄÄ. He olivat pohjalaisia opiskelijoita.

Kansanedustaja Sebastian Tynkkynen seisoi kyltin kanssa kameran edessä. Moni muu näytti kylttejään lähetystön suuntaan. Sellaisia kuin Slava Ukraini ja Häpeä Putler.

Aitaan oli kiinnitetty runsaasti viestejä.

Jos oli mielenosoituksen tunnelma arvokas, samaa ei voi sanoa viestien sisällöstä. Ne edustivat kauttaaltaan samaa karkeaa ja sivistymätöntä puhetapaa, joka on ollut ominaista Venäjän presidentille Vladimir Putinille hänen julkisissa esiintymisissään.

Eräs utelias pikkupoika kyseli äidiltään, mitä tarkoitti Fuck Putin. Äiti selitti, että se tarkoittaa, että se ihminen on tyhmä.

He is Fucking Nuts. Drow in shit Pootin. Fuck Putler. Ja niin edelleen.

Tämä on nyt tunnelma. Ukrainassa käydään presidentti Putinin sotaa. Yhdessä viestissä luki venäjäksi U Putina malenkii hui.

Pienen pojan äiti osasi myös venäjää. Hän tulkkasi kysyjälle näyttämällä vaivihkaa etumustaan, kun pojan katse vältti.

– Siis m-u-

– Ei kun pikemminkin k-y...

Niin. Ihmiset ovat nyt todella vihaisia, todella pettyneitä, todella surullisia, todella peloissaan ja todella kauhuissaan, että todellisuus on painajainen valveilla.