Suomalainen Ralf, 30, lähti vapaaehtoisena sotimaan Ukrainaan: ”Sama tilanne kuin Suomella talvisodassa”

Alankomaissa asuva suomalainen Ralf Sirén päätti viime lauantaina, että hän lähtee Ukrainaan auttamaan maata Venäjän hyökkäystä vastaan.

Tiistai-iltana hän oli Ukrainassa sotilastukikohdassa muutaman muun ulkomaalaisen vapaaehtoisen kanssa.

Suomen viranomaiset eivät suosittele Ukrainaan matkustamista. Ulkoministeriön nettisivuilla Ukrainan kohdalla lukee tällä hetkellä turvallisuustasona ”poistu välittömästi maasta”.

Ralf kertoo lähteneensä, koska kokee myötätuntoa ukrainalaisia kohtaan sekä kaikuja menneisyydestä.

– Ihan selvä homma, että Venäjä tekee väärin ja tässä on iso vastaan pieni. Kyseessä on aivan sama tilanne kuin Suomella talvisodassa ja silloin melkein kukaan ei auttanut meitä.

– Nyt on tilanne auttaa Ukrainaa ja jos me haluamme, että joku auttaa meitä tulevaisuudessa, niin meidänkin pitää auttaa heitä.

Kirkkonummelta kotoisin oleva, mutta Rotterdamissa asuva mies kertoi lauantai-iltana ostaneensa lentoliput Amsterdamista Puolan Varsovaan.

Hän otti vielä samana iltana junan Rotterdamista Amsterdamiin, jossa nukkui yön hotellissa.

– Aikaisin aamulla oli sitten lento Puolaan.

Varsovasta Ukrainaan hän kertoo saaneensa kyydin kahdelta ukrainalaiselta.

– Sunnuntain ja maanantain välisen yön nukuin rajalla Puolan puolella eräässä pakolaisleirissä, jossa oli todella paljon tyhjiä sänkyjä, joten hyvin mahtui.

Ukrainan rajan hän ylitti maanantaiaamuna.

Myöhemmin saman päivän aikana kehityspäällikkönä työpaikallaan toimiva Ralf kertoi lähdöstään esimiehelle.

– Ilmoitin, että pidän vuosilomani nyt, mutta myöhemmin minulle ilmoitettiin, että lomaa ei hyväksytä näin lyhyellä varoitusajalla eli palkkaa ei tule tältä ajalta.

– Se nyt on pienempi huoli.

Ukrainan rajalta matka jatkui junalla Lviviin.

– Lviviin saapuessa ilmahälytyssireeni alkoi huutaa, eikä kukaan tiennyt mitä pitäisi tehdä.

Hän kertoo koko rautatieaseman olleen täysin pimeänä, eivätkä matkustajat tienneet, onko juna ylipäätään edes perillä.

– Lopulta ovet aukesivat, mutta mitään kuulutusta ei tullut. Siinä hetken aikaa tuijoteltiin toisiamme ja sitten astuttiin junasta ulos.

Hänen perheensä sai tietää Ukrainan-reissusta WhatsAppin perheryhmässä vasta siinä kohtaa, kun hän oli rajalla.

– Tiesin, että jos juttelen heidän kanssaan asiasta ennen kuin tulen Ukrainaan, niin olisin tuskin pystynyt lähtemään.

– He olivat järkyttyneitä tiedosta.

Toistaiseksi hän on vaihtanut jo kahdesti sotilastukikohtaa. Hänen ryhmässään on myös kaksi muuta ulkomaalaista vapaaehtoista.

– Tshekkiläinen kaveri on toimistotyöntekijä ja brittiläinen kundi on poliisi.

– Ollaan tässä matkalla Lvivistä itään päin, tarkastuspisteitä on suunnilleen kilometrin välein.

Kuinka pitkään olet valmistautunut henkisesti olemaan Ukrainassa?

– En tuota kysymystä ole edes ajatellut. Ehkä kuukauden tai pari, ehkä vuoden, katsotaan.

Ralf Sirén kertoo uskovansa kuitenkin, että akuutti konflikti loppuu parin kuukauden sisällä.

– Katsotaan sitten, kun saa jonkinlaisen sopimuspaperin. Vielä en ole sellaista saanut.

– Tähän mennessä meiltä on otettu nimet ylös ja everstit ovat kätelleet.

Ralf kertoo ihailevansa Ukrainan kiiteltyä presidenttiä Volodymyr Zelenskyia siitä, kuinka hän maataan johtaa.

Ulkoministeriön (UM) konsulipäällikkö Pasi Tuominen kertoo Ilta-Sanomille, että UM:n matkustustiedote suosittelee poistumaan Ukrainasta.

– Ja sama koskee, että ei myöskään suositella Ukrainaan menemistä.

Miltä kuulostaa, että joku suomalainen lähtee Ukrainaan?

– En voi suosittele sitä, niukkasanainen Tuominen tyytyy kommentoimaan.

Ulkoministeriön matkustustiedotteessa Ukrainaan kirjoitetaan muun muassa näin:

Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja maahan on julistettu sotatila. Ukrainan ilmatila on suljettu ja maarajat ja päätiet ovat ruuhkautuneet. Jos vielä mahdollista, poistu maasta välittömästi

Tilanne Ukrainassa on arvaamaton ja voi muuttua nopeasti vaaralliseksi eri puolilla maata Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Jos olet maassa, seuraa Kiovan edustuston ja ulkoministeriön tiedotuskanavia ja tee matkustusilmoitus. Jos vielä mahdollista, poistu maasta välittömästi. Ukrainaan on julistettu koko maan kattava sotatila. Sotatila voi tarkoittaa muun muassa henkilökohtaisten asiakirjojen tarkistuksia, liikkumisrajoituksia ja rajoituksia tiedon levittämiselle ja medialle.