Mika Aaltola arvioi Nato-kysymystä Twitterissä: "Puuttuu yleisesti ymmärrettävät perustelut"

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo ymmärtävänsä suomalaisten halun liittyä Natoon, mutta kehottaa malttiin vauhdikkaasti liikkuvan tilanteen keskellä.

Suomen liittyminen Natoon on noussut keskusteluissa pinnalle Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Samalla suomalaisten halu liittyä Natoon on noussut. Eduskunnan käsittelyyn on tulossa kaksi Suomen Nato-jäsenyyttä vaativaa kansalaisaloitetta.

Ulkopolitiikan instituutin johtaja Mika Aaltola kirjoittaa Twitterissä ymmärtävänsä suomalaisten halun liittyä Natoon. Aaltolan mukaan Suomessa on ylläpidetty ajatusta, jossa Suomen liittoutumattomuus liittyy Suomen haluun olla kärjistämättä tilannetta omalta osaltaan.

Samalla Suomi on pitänyt hyvät suhteet Venäjälle ja näin ollen Aaltolan mukaan vakauttanut aluetta. Samalla on panostettu itsenäiseen puolustukseen. Venäjän aggression myötä Suomi on ajautunut epämukavaan välitilaan, kun suhde itänaapuriin on romahtanut.

– Meiltä puuttuu nyt yleisesti ymmärrettävät perustelut tehdä niin tai näin. Uudet perustelut syytä löytää, Aaltola kirjoittaa.

Aaltola sanoo uusien perustelujen ottavan kuitenkin aikaa ja eri ratkaisujen kestävyyden punnitseminen on liikkuvassa tilanteessa vaikeaa. Suomen on samalla varauduttava pahimpaan.

Upin johtaja painottaa fakta-pohjaisen keskustelun tärkeyttä. Aaltolan mukaan puntaroitavia vaihtoehtoja on enemmän kuin kaksi, ja kaiken keskiössä on oltava Suomen kansallinen turvallisuus.

– Tilanne huimassa liikkeessä. Se itsessään kapeutta ja hämärtää harkinnan tilaa. Ryntäily muuttuu hyveeksi. Muistimme kapeutuu. Tämä osa juuri sitä dynamiikkaa, millä konfliktit klassisesti leviävät. Maltti on valttia.