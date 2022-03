Suomalaismiehet toteuttivat yli 70 000 euron tarvikeavun Ukrainaan alle 10 tunnissa – ja veivät tavarat rajalle itse

Anders Brotherus, Fredrik Teir ja Andreas Wilkman toteuttivat ensialkuun täysin pähkähullulta kuulustaneen idean.

Fredrik Teir (vas), Andreas Wilkman (takana) ja Anders Brotherus lähtivät toteuttamaan melkoista ex tempore -ideaa – vieläpä menestyksekkäästi.

Väsynyt mutta onnellinen.

Näin voisi kuvailla helsinkiläisen Fredrik Teirin tunnetta tiistaiaamuna.

Teir palasi Ukrainan ja Puolan rajalta kotiin nopeatempoisen avustusmatkan jälkeen kello yhdeltä tiistaiaamuna.

– Ja jo kuudelta aamulla lapsi herätti, Teir naurahti Ilta-Sanomille.

Lue lisää: Venäjän armeijan panssari­kolonna tuhottiin keskelle kaupunkia – Oleksandr kertoo erikoisesta episodista hyökkäyksen alussa

Teir, Anders Brotherus ja Andreas Wilkman hankkivat sunnuntaina alle 10 tunnissa yli 70 000 euron arvosta suojavarusteita ja ensiaputarvikkeita – ja kävivät viemässä avustustarvikkeet henkilökohtaisesti Ukrainan ja Puolan rajalle.

Kolmikon avustusmatkasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Lue lisää: Asiantuntijat: Yli 64 kilometriä pitkä venäläisten sotilas­saattue olisi helppo kohde – tämän takia Ukraina ei ole iskenyt

Teirillä on noin 15 Ukrainassa työskentelevää kollegaa mm. Dniprossa ja Kiovassa. Osa on lähtenyt pois maasta, mutta Ukrainaan jääneiden kanssa pyritään olemaan yhteydessä päivittäin.

– Pyrimme pitämään yhteisen aamupalatilaisuuden aina kello 9. Ne tulevat paikalle, jotka pääsevät. On surrealistista, että kuvaruudun toisella puolella on täysi sota ja tällä puolella arki rullaa rauhallisesti ja normaalisti. Ihan hullua, Teir kuvaa.

Avustuskuljetusidean isä oli silti Wilkman.

– Minulla on paljon puolalaisia ja ukrainalaisia ystäviä. Tiesin, että tilanne oli siellä paha. Sitten tiesin, että Fredrik ja Anders olivat sellaisia kavereita, joiden kanssa tällainen oli mahdollista toteuttaa. Minulla oli varma tunne, että tämä saadaan eteenpäin, Wilkman sanoi.

Kolmikko tien päällä matkalla Ukrainan ja Puolan rajaseudulle.

Teir ja Brotherus pitivät ajatusta ihan alkuun lähes pähkähulluna.

– Andreasilla on aina ollut lennokkaita ideoita. Toisaalta, Ukrainassa on niin karmea tilanne, joka vielä eskaloituu nopeasti. On iso merkitys, saadaanko tavarat sinne 36:n vai 48 tunnin sisällä. Jos idea toteutettaisiin, se piti tehdä ihan nyt saman tien, Brotherus korostaa.

Kun idea oli kehkeytynyt, Teir lähetti lauantai-iltana ukrainalaisille kollegoilleen viestin Facebookissa, oliko ajatuksessa mitään järkeä.

–Parissakymmenessä minuutissa viestiin tuli 30 jakoa, ja pian meillä oli suora yhteys Ukrainan armeijaan Kiovaan, Teir sanoo.

Sunnuntaiaamuna alkoi kiivas toteutus. Teir ja Brotherus alkoivat kerätä rahoitusta, ja Wilkman alkoi järjestää armeijatavaran erikoisliikkeen Varustelekan kanssa avustustarvikkeita: selkäreppuja, suojaliivejä, kypäriä ja ensiaputarvikkeita.

Liikaa ylimääräistä aikaa ei jäänyt. Yli 70 000 euron arvoisen avustuskuorman rahoitus saatiin kuntoon kaksi tuntia ennen lentokoneen lähtöä, ja kolmikko oli varusteineen lentokentällä tunti ja 20 minuuttia ennen lennon lähtöä.

Anders Brotherus avustuslaatikoiden keskellä.

Iso osa rahoituksesta tuli Brotheruksen perheyritykseltä Sinituotteelta ja Teirin perheyritykseltä Greenstepiltä. Sen lisäksi avustusprojektiin osallistui viisi yksityistä rahoittajaa.

– Veljeni Henrik ja ystävämme Rudi Skogman olivat lentokentällä auttamassa. Meillä oli 29 laatikkoa avustustarvikkeita. Oli monta kohtaa, jotka saatiin onnistumaan hiellä ja hyvällä tuurilla Onneksi check in -tiskillä oli upea neiti. Ehdimme juuri ja juuri koneeseen, Brotherus sanoo.

Kolmikko nousi sunnuntaina kello 17 Wieniin lähteneeseen koneeseen. Suomesta lähtiessään kolmikko ei vielä tiennyt edes tarkkaa paikkaa, mihin avustuslähetys toimitettaisiin. Osoitteen he saivat tietoonsa vasta Wienin lentokentällä.

Sieltä he vuokrasivat pakettiauton ja aloittivat etapin kohti Ukrainan ja Puolan rajaa.

Pakettien mukana lähti myös kannustusterveisiä.

Kolmikko ajoi Tshekin läpi Brnon ja Ostravan kautta Puolan puolelle ja edelleen Puolan itärajalle. Tarkkaa paikkaa ei haluta kertoa.

He olivat perillä sunnuntaina neljältä aamuyöllä.

– Kun saavuimme, paikalla ei ollutkaan puolalaista yhdyshenkilöä ottamassa vastaan tavaroita. Aloimme jo miettiä, mihin oikein olemme tulleet. Puolalaiskontakti tuli tunnin odottelun jälkeen, noin kello viiden aikaan. Tavarat menivät sitten heidän kauttaan Kiovaan, Teir sanoo.

Teir sanoo, että tapaamispaikka rajan lähellä oli sunnuntaina aamuyöllä hiljainen.

– Ukrainasta päin tuli jonkin verran autoja, joissa näytti olevan perheitä ja matkalaukkuja takapenkillä. Mutta Ukrainaan päin ei mennyt yhtään toista autoa, ei ainakaan avustuskuljetuksen näköistä. Puolalainen kontaktimme sanoikin, että tämä oli ensimmäinen avustuslähetys, joka heille tuli, Teir sanoo.

Avustuskuljetuksessa oli mm. suojaliivejä, kypäriä ja ensiapupakkauksia.

Tavaroiden luovutuksen jälkeen kolmikko lähti takaisin kohti Wienin lentokenttää.

Paluumatkaan sattui vielä yksi mutta.

– Vaikka meillä oli puhelimen varalaturi mukana, puhelimista loppuivat silti akut. Kun meillä oli GPS koko ajan päällä, niin akut loppuivat paluumatkalla Krakovan paikkeilla. Sen jälkeen navigointi oli vähän haastavaa, Teir sanoi.

Ja täpärälle se meni tälläkin kertaa. He ehtivät Wienin lentokentälle vain tuntia ennen paluulennon lähtöä.

Teir sanoo, että heille on tullut avustusretken jälkeen jo noin 200 yhteydenottoa.

– On tullut valtavan paljon kiitosta. Ihmisten auttamishalu on valtava. Kaikenlaiset teot auttavat, Teir miettii.

” On iso merkitys, saadaanko tavarat sinne 36:n vai 48 tunnin sisällä. Jos idea toteutettaisiin, se piti tehdä ihan nyt saman tien.

Mikä on päällimmäinen mieli avustusretken jälkeen?

– Nyt kun on nukuttu yksi yö, niin voi sanoa, että syke ei ole kirjaimellisesti hirveästi laskenut. Tämä konkretisoi minulle sen, mitä tarkoittaa konkretisoituminen. Alkuun pähkähullu idea lähti täysin odottamattomaan lentoon, ja saimme vietyä tavaroita, joita varmasti tarvitaan, Brotherus sanoi.

– Me vain veimme suojavarusteita. Se oli helppoa ja pieni asia heihin verrattuna, jotka niitä suojavarusteita joutuvat pukemaan päälleen. Kaikkien puolesta voin sanoa, että on kova halu auttaa jatkossakin, Teir ajatteli.