Vapaaehtoisiin maanpuolustus- ja kokonaisturvallisuuskoulutuksiin on haettu viime aikoina ennennäkemättömällä innolla.

Suomalaisten ilmoittautuminen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen on kasvanut räjähdysmäisesti.

Suomalaiset hakevat nyt aiempaan verrattuna moninkertaisella määrällä mukaan vapaaehtoisiin maanpuolustuskoulutuksiin, Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) kertoo tiedotteessa.

Useat kurssit ovat täyttyneet vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta kiinnostuneista ja tarkoitus on avata lisää kursseja, jotta halukkaat mahtuvat mukaan. MPK kertoo, että yhdistyksen nettisivujen kävijämäärät ovat kymmenkertaistuneet ja ilmoittautumismäärät viisinkertaistuneet.

– Kasvanut yhteydenottojen määrä ja koulutuksen kysynnän jatkuva kasvu kertovat vahvasta maanpuolustustahdosta sekä halusta varautua. Suomalaisten maanpuolustustahto on kyselyjen perusteella korkea, MPK:n hallituksen puheenjohtaja Mika Hannula sanailee tiedotteessa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt tunkua koulutuksiin huomattavasti. Ilmoittautumislukuja MPK on verrannut aikaan ennen koronaa. Tähän aikaan vuodesta on nähty viisinkertainen määrä ilmoittautumisia verrattuna vastaavaan lukuun vuonna 2019.

Rakennetulla alueella taistelu on yksi suosituimpia kursseja.

– Normaalisti ilmoittautumisia tulee noin 150 päivässä ja nyt viime päivinä niitä on tullut noin 700 päivässä ja suunta näyttää kasvavan, MPK:n koulutusjohtaja Timo Mustaniemi paljastaa tiedotteessa.

Suosituimpia kursseja ovat MPK:n tarjoamat verkkokurssit, joissa käsitellään muun muassa sotilastaktiikan perusteita sekä kyberturvallisuutta. Sotilaallisia valmiuksia palvelevat koulutukset vaativat usein ennakkotietoja ja ovat pääasiassa tarkoitettu reserviläisille. Tiedotteessa kuitenkin painotetaan, että sopivaa koulutusta löytyy kaikille halukkaille.

Verkkokoulutuksen lisäksi ammunnan, rakennetulla alueella taistelun ja sotilaspoliisitoiminnan kurssit täyttyvät nopeasti. Yhdistyksen on tarkoitus lisätä suosittujen kurssien tarjontaa ympäri Suomen.