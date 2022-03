THL tiedotti aiemmin teknisestä häiriöstä koronatapausten raportoinnissa.

Suomessa on todettu 19 686 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Luku sisältää tartuntoja useammalta päivältä. THL tiedotti aiemmin teknisestä häiriöstä koronatapausten raportoinnissa, ja esimerkiksi maanantaina tartuntatautirekisteriin raportoitiin vain 28 uutta tartuntaa.

Viikonloppuisin tartuntaluvuista ei tiedoteta.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 68 000 tartuntaa, mikä on lähes 16 000 tartuntaa vähemmän kuin tätä edellisten kahden viikon aikana. Raportoitujen tartuntojen määrä ei kuvaa todellista tartuntamäärää, koska kaikkia sairastuneita ei testata.

Yhteensä Suomessa on vahvistettu koko pandemian aikana noin 657 000 koronatartuntaa.

Sairaalahoidossa on viimeisimpien eli eilen päivitettyjen lukujen mukaan yhteensä 727 ihmistä, joilla on todettu koronavirustartunta. Heistä 35 on tehohoidossa.

Sairaalahoidossa olevien määrä on kahden viikon ajanjaksolla kasvanut noin 90 potilaalla, mutta tehohoidossa olevien määrä on pysynyt samana.

Tänään on raportoitu lisäksi 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa Suomessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suomessa olisi edellisen raportointipäivän eli eilisen jälkeen kuollut 14 ihmistä, joilla oli koronavirusinfektio.

THL tilastoi koronaan liittyvät kuolintapaukset takautuvasti todellisen kuolinpäivän mukaan.

THL on raportoinut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana yhteensä 165 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tämä on 60 kuolemaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Helmikuussa THL raportoi koronaan liittyviä kuolemia yhteensä 376 kappaletta. Tammikuussa kuolemia raportoitiin 426.

Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on koko pandemian aikana raportoitu Suomessa 2 380. Useampi kuin yhdeksän kuollutta kymmenestä on ollut yli 60-vuotiaita.

Ravintoloiden koronarajoitukset päättyvät Suomessa tänään. Ravintoloiden anniskelua, aukioloa, asiakasmäärää ja istumapaikkoja ei enää rajoiteta yhdenkään maakunnan alueella.