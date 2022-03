Volodymyr Zelenskyi on ollut vaimonsa Olenan kanssa naimisissa vuodesta 2003. Parilla on kaksi lasta.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi vaimonsa jo kouluikäisenä. Parilla on kaksi lasta ja kaksi koiraa. Perhe on toistaiseksi pysynyt Kiovassa.

Ukrainan 44-vuotias presidentti Volodymyr Zelenskyi on nopeasti singahtanut sankarin asemaan ympäri maailmaa.

”Kapteeni Ukrainan” kasvoilla koristeltuja mukeja ja t-paitoja myydään verkkokaupoissa, ja sosiaalinen media on täyttynyt Zelenskyiä ihailevista meemeistä ja videoista. Moneen niistä on yhdistetty Zelenskyin vastaus Yhdysvalloille, joka tarjosi presidentille lauantaina mahdollisuutta lähteä turvaan Kiovasta.

– Minä tarvitsen ammuksia, en kyytiä, Kiovaan jäänyt Zelenskyi vastasi uhmakkaasti.

Volodymyr Zelenskyin puheita seuraa nyt koko maailma.

Eräs yhdysvaltalaisnainen twiittasi sunnuntaina englanniksi:

– JUURI NYT: Jokainen tuntemasi nainen on tällä hetkellä ainakin lievästi ihastunut Volodymyr Zelenskyihin, etkä voi sille mitään.

Twiitti on jaettu uudelleen yli 30 000 kertaa ja se on saanut yli 200 000 tykkäystä.

Myös esimerkiksi TikTokissa on levinnyt lukemattomia videoita, joissa hehkutetaan Ukrainan ”kuumaa” ja rohkeaa presidenttiä, joka on ”intohimoinen, huumorintajuinen, rakastaa lapsiaan – ja osaa vieläpä tanssia”.

Zelenskyi syntyi tammikuussa 1978 juutalaiseen perheeseen Etelä-Ukrainaan. Hän on taustaltaan venäjänkielinen eikä puhu ukrainaa täydellisesti. Presidentti on äitinsä Rimman ja isänsä Alexanderin ainoa lapsi. Alexander on tietojenkäsittelyopin professori ja Rimma insinööri.

Volodymyr Zelenskyi on varattu mies. Hän on ollut syyskuusta 2003 alkaen naimisissa Olena Zelenskan kanssa, jonka hän tapasi jo kouluikäisenä.

Pari kuitenkin tutustui kunnolla vasta Kryvyi Rihin yliopistossa, jossa he molemmat opiskelivat. Molemmat heistä on kasvanut kyseisessä kaupungissa, joka sijaitsee Ukrainan keskiosissa.

Pariskunnalla on kaksi lasta: vuonna 2004 syntynyt tytär Oleksandra ja 2013 syntynyt poika Kyrylo.

Kiovaan maataan puolustamaan jäänyt presidentti on sanonut, että myös hänen perheensä pysyy Ukrainassa.

– Perheenjäseneni eivät ole pettureita vaan Ukrainan kansalaisia, Zelenskyi totesi viikonloppuna, mutta lisäsi, ettei kerro perheensä tarkkaa sijaintia.

– Vihollinen on tehnyt minusta kohteen numero yksi, perheeni on kohde numero kaksi, Zelenskyi totesi aiemmin torstaina.

Olena puolestaan on julkaissut Instagramissa vuolaat kiitokset ukrainalaisille, jotka puolustavat maataan kaduilla ja verkossa.

– Näen teidän postauksenne ja videonne. Ja tiedättekö mitä? Olette mahtavia! Olen ylpeä saadessani elää kanssanne samassa maassa, Olena kirjoitti torstaina.

– Ja tänään en tunne pelkoa enkä kyynelehdi. Aion olla rauhallinen ja luottavainen. Lapseni katsovat minua. Pysyn heidän rinnallaan. Ja mieheni rinnalla. Ja teidän kanssanne.

Zelenskyin Olena-vaimo on koulutukseltaan arkkitehti, mutta ei ole käytännössä tehnyt alansa töitä ollenkaan.

Sen sijaan hän on luonut uraansa Zelenskyin komediastudiossa Kvartal 95:ssä. Hän on yksi Kansan Palvelija -televisiosarjan käsikirjoittajista. Toukokuussa 2019 presidentin virassa aloittaneen Zelenskyin kansansuosio on perustunut pitkälti juuri kyseiseen sarjaan, jossa Zelenskyi näytteli Ukrainan presidentiksi puolivahingossa päätyvää umpirehellistä opettajaa.

Olena on koulutukseltaan arkkitehti, Volodymyr puolestaan lakimies.

Olena on aiemmin kertonut, että Volodymyr sai kipinän presidenttiehdokkuuteen sen myötä, kun ihmiset alkoivat antaa hänelle palautetta tv-sarjan presidenttiroolista. Moni toivoi Ukrainaan juuri sellaista presidenttiä kuin sarjassa nähtiin.

Presidenttiehdokkaaksi ryhtyessään Zelenskyi oli poliittisesti täysin kokematon. Hän on koulutukseltaan lakimies, mutta tehnyt töitä pääasiassa viihdealalla tuotantoyhtiöiden johdossa.

Kansan Palvelija -roolin lisäksi hän on muun muassa ääninäytellyt ukrainaksi dubatuissa piirretyissä karhuherra Paddingtonia. Vuonna 2006 hän voitti Ukrainan Tanssii tähtien kanssa -kilpailun.

Instagram-tilillään Zelenskyi on aiemmin julkaissut vähän väliä kuvia kuntosalilta ja squash-kentältä. Kuvissa näkyy välillä myös kaksi koiraa: Nora ja Petya.

Vuoden 2019 presidentinvaaleissa Zelenskyi lupasi kitkeä korruption Ukranaista. Hän päihitti selvin lukemin maan entisen pääministerin Julija Tymoshenkon ja lopulta toisella kierroksella silloisen istuvan presidentin Petro Poroshenkon.

Vaaleissa Zelenskyin kriitikot arvostelivat häntä siitä, että hänellä on läheiset suhteet Ukrainan rikkaimpiin oligarkkeihin kuuluvaan Ihor Kolomoyskyiin. Vastustajat pitivät Zelenskyiä ”pellenä” ja pelkkänä Kolomoyskyin sätkynukkena.

Vaalivuonna Ukrainassa kuohutti myös se, että Zelenskyi oli omaisuusilmoituksessaan jättänyt kertomatta Italiassa sijaitsevasta luksushuvilastaan. Huvilan olemassaolon paljasti ukrainalainen tutkivan journalismin sivusto.

Zelenskyin nimi mainitaan lisäksi Pandoran papereiden yhteydessä, sillä hänellä oli omistuksia paratiisiyhtiön kautta. Vuonna 2019 hän kuitenkin luopui omistuksistaan.

Pariskunta äänestämässä presidentinvaaleissa 2019.

Buckinghamin palatsissa lokakuussa 2020.

Presidenttikauden aikana Zelenskyin hallintoa on arvosteltu muun muassa liian vähäisestä osaamisesta ja hallinnon nopeasti vaihtuvista nimityksistä.

Olena on muutama vuosi sitten kertonut, että Kansan palvelija -sarjan presidentti-hahmolla ja Zelenskyillä on joitain yhteisiä luonteenpiirteitä.

– Volodymyr on paljon käytännönläheisempi elämässään kuin hänen roolihahmonsa. Mutta on tietenkin myös yhteisiä piirteitä: rehellisyys, kunnollisuus sekä hänen ihmisläheisyytensä, joka ei aina ole perusteltua, mutta se on vain minun mielipiteeni, Olena luonnehti.

Presidenttipari lähetti videotervehdyksen ystävänpäivänä Kiovasta.

Ennen sodan alkamista Zelenskyi ei ollut erityisen suosittu eikä kaikkien mielestä onnistunut presidentti, mutta erään tuoreen kyselyn mukaan nyt jopa 91 prosenttia ukrainalaisista tukee häntä.

Zelenskyista onkin lyhyessä ajassa kuoriutunut sota-ajan sankarillinen johtaja, jonka puheita ja Twitter-päivityksiä koko maailma seuraa.