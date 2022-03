Kamera kuvaa vankien wc-käyntejä, lapsia tavataan ahdistavassa kopissa – tarkastus Kuopion vankilaan paljasti karut olot

Apulaisoikeusasiamiehen tarkastusraportista ilmenee, että vangit kärsivät myös kehnosta kanttiinivalikoimasta ja ulkoilupihan terävästä sepelistä, joka tärvelee kengät.

Kuopion vankila sai pitkän vikalistan, kun apulaisoikeusasiamies tarkastajineen teki vankilaan tarkastuskäynnin marraskuun alussa. Raportti tuloksista julkaistiin helmikuun lopussa.

Tarkastuskäynti oli ennalta sovittu. Vangeille oli esimerkiksi tarjottu mahdollisuutta keskustella tarkastajien kanssa. Kuopion vankilassa oli tarkastusajankohdan aikaan 78 vankia.

Tarkastajat kiersivät läpi eri osastoja, ulkoilupihoja, liikuntapaikkoja, kanttiinin, kirjaston ja monia muita tiloja. Raporttiin kirjattiin kaikkiaan 30 erilaista ”huomiota tai kannanottoa”, joista valtaosa käsitteli erilaisia puutteita, mutta mukaan mahtui hyvääkin palautetta.

Sekä vangit että henkilökunta kiittelivät hyvää ilmapiiriä, ja kehuja sai myös jämptissä järjestyksessä oleva kirjasto.

Risuja sen sijaan tuli muun muassa lasten tapaamiseen tarkoitetusta ankeasta tilasta, vankien yksityisyyteen liittyvistä seikoista ja kanttiinin antimista.

Lasten tapaamistilassa ei raportin mukaan juurikaan mahdu liikkumaan eikä leikkimään. Viihtyvyys ja kodinomaisuus loistavat poissaolollaan.

Yksi kenties räikeimmistä huomiosta koski tapaamistiloja, joissa vangeilla on mahdollisuus tavata lapsiaan. Huoneen todettiin olevan pieni, ahdas, ikkunaton ja varsin vaatimaton,. Se ei raportin mukaan vastannut lain tarkoittamaa ajatusta viihtyisästä, kodinomaisesta ja lapsiystävällisestä tilasta.

– Eräs vanki kertoi keskusteltaessa näkemyksenään, että lapsitapaamistila on epäinhimillinen suljettu tila, jossa ei ole ikkunoita ja jossa lapset ahdistuvat. Tilan nähtyään tarkastajat ymmärsivät hyvin vangin näkemyksen, raportissa todetaan.

Tarkastajien käydessä laitosmyymälässä hedelmä- ja vihanneskorit olivat tyhjiä. Jäljellä oli vain valkosipulia.

Laitosmyymälän eli kanttiinin tarjontaa vangit pitivät liian suppeana. Saman havainnon tekivät viranomaiset.

Tarkastusraportissa huomautetaan, että vankien pitäisi saada hankittua terveellisiä ruoka-aineita, kuten kasviksia ja hedelmiä. Sen sijaan valikoima koostui pitkältä välipaloista ja valmisruuista.

– Vankien mukaan myymälästä ei lainkaan saa esimerkiksi jauhelihaa tai kypsentämätöntä kanaa. Pakasteita, kuten marjoja, ei myöskään ole saatavilla. Hedelmävalikoima on suppea. Tarjolla on vangin mukaan ollut vankien ansiotasoon nähden ”järjettömän hintaisia luomutomaatteja”, raportti kertoo.

– Erään vangin mukaan hän oli useana peräkkäisenä perjantaina jäänyt ilman pekonia, koska se oli loppunut ennen hänen asiointivuoroaan.

Apulaisoikeusasiamies katsoi, että myymälän toiminnan ja tuotevalikoiman asianmukaisuudesta tulisi käydä jatkoneuvotteluita.

Raportissa huomautettiin wc-kalusteiden likapinttymistä.

Huomautettavaa löytyi paikoin myös vankilan siisteydestä. Tietyissä eristysosaston selleissä oli pinttynyttä likaa erityisesti wc-tiloissa. Sellit olivat myös kalustamattomia, mikä on pääosin vastoin apulaisoikeusasiamiehen ratkaisukäytäntöä.

Osa vangeista kertoi tarkastajille, ettei sellien pesuhuoneista saa hiusten ja vartalon pesuaineita. Raportissa todetaan, että eurooppalaisten vankeinhoitosääntöjen mukaan vankien käyttöön on annettava hygieniatarvikkeet ja yleiset puhdistusvälineet.

Vankilaa kehotettiin myös etsimään ratkaisuja eristysosaston tarkkailusellien vankien yksityisyydensuojan parantamiseksi, sillä vankien wc-tila ja vessa-asiointi näkyi esteettömästi sellivalvontakameran kuvissa.

Tarkastajat olivat tehneet saman havainnon jo vuonna 2018. Tuolloin vankilaa kehotettiin sumentamaan valvontakamerakuvaa wc-istuimen kohdalta. Tilanne ei ollut muuttunut aiemmista kehotuksista huolimatta.

Rikosseuraamuslaitoksen menettelytapaohjeen mukaan tarkkailuun sijoitetun vangin wc-asiointia ei tarkkailla. Raportissa sanotaan, että yksityisyyden suoja tulisi turvata vessaa käyttäessä ja näkymä suoraan wc-pytylle estettävä.

– Ratkaisuna voidaan käyttää esimerkiksi näkyvyyttä sumentavaa pleksiä tai valvontakamerakuvan sumentamista wc-istuimen kohdalta.

Eristysosaston tarkkailusellien wc-tilat näkyvät esteettä valvontakamerakuvissa.

Joillakin asuinosastoilla sellien ovissa näkyi niissä asuvien vankien nimet, vaikka nimet tulisi kaikilla osastoilla korvata vankinumeroilla. Osassa useamman hengen selleissä oli liian vähän lattiapinta-alaa selliin sijoitettavia vankeja kohti.

Tarkastuskäynnillä ilmeni myös, että vankien käyttöön tarkoitetut puhelimet olivat osastokäytävillä ilman ääntä eristäviä suojia.

Apulaisoikeusasiamiehen mukaan luottamuksellisten viestien suoja ja vankien yksityiselämän suoja ei toteudu puhelinta käyttäessä.

Sellirakennus on peräisin 1800-luvulta ja peruskorjattu 2010-luvun alussa. Raportin mukaan tilat soveltuvat huonosti nykyajan vaatimuksiin.

Ulkoilupihoille suositeltiin lisättäväksi kuntoiluvälineitä. Kuntosalin laitteet vaikuttivat tarkastajien mukaan vanhoilta ja huonokuntoisilta. Myös vangit toivat esiin, että laitteet olisivat jopa vaarallisen huonossa kunnossa.

Lisäksi ilmeni, että Kuopion vankilan ulkoilupihaa riivasi sepeliongelma, jonka vuoksi vankien kengät hajosivat nopeasti.

– Vankien kanssa keskustellessa tuli esiin, että ulkoilupihojen pinnoite on soraa ja sepeliä, joka sisältää suurehkoja teräviä kiviä ja jota on pihoilla niin paksulti, että siinä on vaikea kävellä ja pihalla joutuu ”kahlaamaan” sepelissä, raportissa todetaan.

Niin sanotun toimintarakennuksen ulkoilupihaa moitittiin raportissa ahdistavaksi ja ankeaksi paikaksi, joka ei ole omiaan ylläpitämään vankien hyvinvointia.

– Betonikaukalon kaltaiset olosuhteet eivät apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan toteuta vankien ulkoiluoikeuden perusteena oleva ajatusta.

Ulkoilupihaolosuhteita kuvattiin raportissa ”betonikaukalomaisiksi”. Vangeille oli ulkoilua varten tarjolla sadetakkeja, mutta ei juurikaan muuta.

Tarkastuskäynti osoitti myös, että Kuopion vankilan vangeilla ei suurimmaksi osaksi ole mahdollisuutta viettää riittävästi aikaa sellin ulkopuolella mielekkään toiminnan parissa.

Tämä johtui osin siitä, että osastojen päiväjärjestysten katsottiin olevan puutteellisia ja epäselviä.

Samanlaisia ongelmia havaittiin vankilaan saapuvien vankien perehdytyksessä. Suuri osa ei ollut saanut niin sanottua tulo-opasta tai muuta perehdytystä vankilan toiminnoista.

Raportissa painotettiin, että tulo-opas tulisi antaa kaikille vangeille.

Tutkintavankien osastosijoittelun katsottiin olevan lainvastaista, Menettelyä käskettiin muuttaa heti. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lain lähtökohtana on, että tutkintavangit ja vankeusvangit sijoitetaan eri osastoille. Kuopiossa näin ei ollut toimittu.

Apulaisoikeusasiamies pyysi raportissaan, että Kuopion vankila ilmoittaa kesäkuun alkuun mennessä, millaisia toimia vankila tekee epäkohtien korjaamiseksi.

Toisella ulkoilupihalla oli vankien mukaan niin paljon sepeliä, että siinä joutui suorastaan ”kahlaamaan”.