Video autokuskin ja venäläisten sotilaiden kohtaamisesta leviää vauhdilla – ”Voinko hinata teidät takaisin Venäjälle?”

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt muun muassa video, jossa ukrainalaismies naljailee tiettävästi tien varteen jääneille venäläisjoukoille sekä video, jossa ukrainalaisnainen haastaa suullisesti aseistettua sotilasta.

Venäjän hyökättyä viime viikolla Ukrainaan on sosiaalisessa mediassa alkanut kiertää runsaasti videoita tavallisten ukrainalaisten kohtaamisista venäläissotilaiden kanssa, sekä Venäjän joukkojen kohtaamista ongelmista.

Osa videoista on noussut jonkinasteisiksi someilmiöiksi ja päätynyt jopa uutisotsikoihin kansainvälisissä tiedotusvälineissä. Kuten tavallista sosiaalisen median ollessa kyseessä, kaikkien videoiden tarinoiden aitoudesta ei ole varmuutta. Varmaa on vain se, että ne leviävät nopeasti ja laajasti.

Kuva- ja videomateriaalia on levinnyt muun muassa venäläisjoukkojen huolto- ja polttoaineongelmista Ukrainassa.

Somessa on levinnyt laajalti video, jossa venäläissotilailta on mitä ilmeisimmin loppunut polttoaine panssaroidusta ajoneuvostaan keskellä maantietä. Videolla tiettävästi ukrainalaismies pysäyttää autonsa tienposkessa seisovan venäläisjoukon viereen ja vitsikkäästi naljailee sotilaille auton ikkunasta.

Videon Twitterissä julkaistulla englanniksi tekstitetyllä versiolla autoilija kysyy sotilailta, onko heidän ajoneuvonsa rikkoutunut. Tähän sotilaat vastaavat, että heiltä on loppunut polttoaine.

– Voinko hinata teidät takaisin Venäjälle? ukrainalaismies kysyy sotilailta, jotka videon perusteella vaikuttaisivat naurahtavan piikittelylle.

Videota on jaettu Twitterissä sekä tekstitettynä että tekstittämättömänä versiona, ja sillä on Liveuamap-media-alustan Twitterissä miljoonia näyttökertoja. Videosta ovat uutisoineet muun muassa brittiläiset Daily Express ja The Independent sekä amerikkalainen Fox News, joka kertoo vahvistaneensa englanninkielisen tekstityksen oikeellisuuden. Videon alkuperästä tai aitoudesta ei kuitenkaan ole tiettävästi vahvistusta.

Ylistystä sosiaalisessa mediassa on kerännyt The Guardianin mukaan ukrainalaisnainen, joka videon perusteella näyttäisi haastaneen raskaasti aseistetun venäläissotilaan sanallisesti.

Twitterissä miljoonia näyttökertoja keränneellä videolla toppatakkiin pukeutunut nainen menee puhuttelemaan aseistettua sotilasta kysyen, kuka hän on ja mitä hän tekee. Kuultuaan, että mies on venäläinen sotilas nainen tivaa, miksi Venäjän joukot tulivat heidän maahansa aseineen.

Tämän jälkeen nainen kehottaa sotilasta laittamaan taskuunsa auringonkukansiemeniä.

– Ota nämä siemenet ja laita ne taskuusi, jotta ne kasvavat, kun kuolet täällä, naisen kerrotaan sanoneen videolla venäläissotilaalle.

Nainen kutsuu videolla sotilaita uhmakkaasti muun muassa miehittäjiksi ja fasisteiksi. Sotilas yrittää saada naisen lopettamaan keskustelun sanoen, ettei heidän tulisi tehdä asioista pahempia.

– Miten me voisimme tehdä tästä tilanteesta enää pahemman? nainen kysyy.

Myöskään tämän videon aitoudesta tai alkuperäisestä lähteestä ei ole varmuutta. Sen ovat julkaisseet muun muassa The Guardian, The Independent, Fox News sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC Twitterissä.

Ukrainan entinen Itävallan-suurlähettiläs Olexander Scherba muiden muassa julkaisi maanantaina Twitterissä videon, jossa twiitin mukaan venäläisten joukkojen valtaaman Berdjanskin asukkaat laulavat aukiolla Ukrainan kansallislaulua kadulle parkkeerattujen sotilasajoneuvojen edessä.

– Tavalliset ihmiset. Nämä hämmästyttävät, upeat, murtumattomat ihmiset, jotka muuttavat historiaa Ukrainassa. Tässä he ovat – laulavat Ukrainan hymniä miehitetyssä Berdjanskissa, Scherba hehkuttaa ukrainalaisia Twitterissä.

Tämänkään videon aitoutta tai lähdettä ei ole tiettävästi varmistettu, mutta The Guardian julkaisi samaisen videon seurannassaan kertoen, että Venäjän joukot valtasivat pienen satamakaupunki Berdjanskin sunnuntai-iltana. Berdjanskin pormestari Oleksandr Svidlo vahvisti Guardianin mukaan miehityksen ja sanoi, että Venäjän joukot ottivat haltuunsa hallintorakennuksen.