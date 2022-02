Tavalliset suomalaiset lahjoittaneet miljoonia euroja apua Ukrainaan

Suomessa toimivat avustusjärjestöt ovat saaneet viime päivinä lahjoituksia jo miljoonien eurojen edestä.

Ukrainalaisten hätä koskettaa suomalaisia, ja se näkyy runsaina lahjoituksina eri avustusjärjestöjen keräyksissä. Viime torstaina alkanut sota Ukrainassa sai järjestöt avaamaan uusia keräyksiä pikavauhtia.

Nopeusennätyksiä on rikottu muun muassa Suomen Unicefin torstaina aloittamalla keräyksessä. Unicefin viestinnän asiantuntija Terhi Bruun kertoo, että maanantai­aamuun mennessä keräykseen oli lahjoitettu 1,86 miljoonaa euroa.

– Ihan selvästi on Ukrainan lasten hätä koskettanut ihmisiä tosi syvästi ja saanut toimimaan. Tämä koskettaa meitä erityisen paljon tietysti humanitaarisena hätänä, mutta totta kai myös tämä läheisyys meille vaikuttaa.

Kirkon ulkomaanavusta puolestaan kerrotaan, että avustusten määrässä on Ukrainan sodan alkamisen jälkeen ylitetty jo miljoonan euron raja. Siitä kuitenkin puuttuu vielä tietoja.

– Meillä on iso osa avustuksista vielä kirjautumatta sen takia, että ne tulevat kirkkojen kolehtikeräyksistä ja siinä menee aikaa. Mutta toista miljoonaa on tullut jo tilille, sanoo Kirkon ulkomaanavun toiminnanjohtaja Jouni Hemberg.

Pakolaisia jonottaa Slovakian puolella passin tarkastukseen Ukrainan rajalla.

Hembergin mukaan lahjoittaminen on ollut huomattavasti vilkkaampaa kuin muissa katastrofitilanteissa yleensä.

– Olettaisin, että monet ihmiset kokevat tämän maantieteellisen läheisyyden ja konfliktiin luonteen niin, että se vaikuttaa ihmisten haluun auttaa ukrainalaisia. On tosi hieno homma, että olemme päässeet näin vauhdilla liikkeelle tässä.

Sotaa paenneita lapsia pyritään auttamaan lahjoitusvarojen turvin.

Tällä hetkellä Kirkon ulkomaanapu toimittaa ruokaa ja vettä. Hemberg kertoo, Etelä-Ukrainan puolelle on jo toimitettu 28 tonnia tavaraa. Yhteistyötä tehdään sisar­järjestöjen kanssa.

– Meillä on Ukrainassa viisi varastoa, eli logistiikka on valmiina. Nyt ei muuta kuin rullat pyörimään.

Suomen punaisen ristin kautta lahjoituksia on tullut 1,4 miljoonaa perjantaista alkaen. Varainhankinnan johtaja Sirpa Solehmainen pitää summaa merkittävänä tällä aikataululla. Varoilla toimitetaan apua tarvitseville ennen kaikkea ruokaa, vettä ja lääkkeitä.

– Hädän keskellä kaikesta avusta on paljon hyötyä.

Tällä viikolla käynnistyvät vielä SPR:n lipaskeräykset, joista tiedot kertyvät pienellä viipeellä.

Pelastakaa Lapset ry:n viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto sanoo, että maanantaiaamupäivän aikaan lahjoituksia oli kertynyt reilusti yli 400 000 euroa. Hän uskoo puolen miljoonan euron rajan ylittyvän pian.

– Tilanne lahjoitusten osalta elää jatkuvasti, erityisesti maanantai aamupäivänä yhä useammat yritykset ovat olleet meihin yhteydessä lahjoituksen osalta.

Ukrainan ja Slovakian rajalla tuhansia pakolaisia pyrkii länteen.

Kuusiston mukaan summa on erittäin merkittävä.

– Olemme todella kiitollisia jokaiselle jo lahjoittaneelle yksityishenkilölle ja yritykselle. Ukrainan lasten ja perheiden hätäavuntarve kasvaa kriisin eskaloituessa ja meidän on pystyttävä laajentamaan humanitaarisen avun toimintaamme. Jokaisella eurolla on nyt väliä.

Pelastakaa Lapset kerää lahjoituksia tukeakseen lapsia ja lapsiperheitä Ukrainassa ja lähimaissa, joihin perheet pakenevat. Lahjoitusvaroin jaetaan lapsille ja perheille hätäapua, kuten ruokaa, vettä ja hygieniatarvikkeita. Se järjestää myös muun muassa psykososiaalista tukea lapsille, jotka ovat kokeneet sodan kauhuja.

Pelastakaa Lapset on kansainvälinen järjestö, joka on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014. Sen tavoitteena on tukea hätäapukeräyksen turvin 3,5 miljoonaa ukrainalaista lasta ja heidän perhettään.