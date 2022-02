Asiantuntija uskoo, että Kiova kestää ainakin päiviä – Sitten Venäjä yrittää klassista

Maanpuolustuskorkeakoulun Antti Paronen kertoo, miltä Ukrainan sotatilanteen kehittyminen näyttää tällä hetkellä.

Ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että ukrainalaisten sitkeä vastarinta kestää ja maa pitää pintansa Venäjän hyökkäystä vastaan.

Ukrainalla on toivoa ja hyvät mahdollisuudet taistella ainakin 1-3 vuorokautta, Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Antti Paronen arvioi. Sen pidemmälle ei uskottavia ennustuksia ole mahdollista tehdä.

Erityisesti pääkaupunki Kiova onnistui kestämään Venäjän ensi-iskun, yltiöpäiset hyökkäykset sen esikaupunkeihin ja ukrainalaisten kerta toisensa jälkeen hajalle lyömät maahanlaskut.

– Kiovan haltuunotto ja hallinnon kaataminen ei onnistunut kaappauksenomaisella hyökkäyksellä, Paronen sanoo.

Myös vaikkapa Chernivin kaupungin viime päivien puolustus on Parosen mukaan sujunut erinomaisella tavalla.

Pian Kiovalla on edessään uusi koettelemus. Paronen kertoo, että Venäjä näyttää yrittävän saartaa sen.

– Dnepr-joen länsipuolelle on syntymässä laaja saarrostus. Venäläisiä joukkoja on myös saapumassa Chernivin eteläpuolitse ja kauempaa kaakosta. Saarrostus ei kuitenkaan ole mikään nopea temppu, vaan sellaisen tekeminen vie useita päiviä, Paronen sanoo.

Kiova haluaa luonnollisesti estää saarrostuksen ja pitää reitit auki muualle Ukrainaan. Vaikka Venäjä saisikin irrotettua pääkaupungin muusta maasta, muualla olisi yhä taistelevia ukrainalaisia. Kiovan saarrostus olisi kuitenkin suuri strateginen menetys ja valtava psykologinen tappio.

– Kiovan menetystä pyritään kaikin puolin välttämään. Saarrostuksen onnistuminen ja sen estäminen ovat isoja kysymyksiä, joiden myötä puolustaja joko seisoo tai kaatuu, Paronen sanoo.

Ukrainalaissotilaat valmistelemassa NLAW-panssarintorjuntaohjusta. Samoja yhden henkilön ammuttavia ohjuksia käyttää myös Suomen Puolustusvoimat.

Kahden kerroksen tavoitteita

Venäjällä on hyökkäyksessään niin sanotusti kahden kerroksen tavoitteita, pieniä ja suuria, Paronen arvioi.

Suuret, strategiset tavoitteet on kuultu Putinin puheen myötä. Ensimmäinen on Ukrainan hallinnon vaihtaminen.

Hyökkäys Kiovaan liittyy nähdäkseni siihen suoranaisesti.

Paronen sanoo, että toisena tavoitteena on joko tuhota Ukrainan asevoimat, tai saada ne antautumaan niin, etteivät ne voi estää Venäjän sotilaallista painostusta.

Lisäksi on pienempiä tavoitteita. Yksi sellainen Parosen mukaan maayhteyden luominen Krimille Asovanmeren rantaa pitkin, toinen Donetskin ja Luhanskin kapinallisalueiden hallintoalueiden haltuunottaminen.

– Se tehtäisiin joko niiden itsenäistämiseksi tai myöhempää Venäjään liittämistä varten.

Tällaisia ovat Venäjän joukot

Parosen mukaan on huomionarvoista, että Venäjä on vetänyt taisteluun vasta puolet, korkeintaan kaksi kolmasosaa Ukrainan rajoille keskittämästään asevoimasta.

– Joidenkin arvioiden mukaan kyseessä on vasta yksi kolmasosa.

Joukot, jotka Ukrainaan ovat hyökänneet, ovat Parosen mukaan tietyssä mielessä parasta, mitä Venäjällä on käytettävissään. Jos erikoisjoukoista ei puhuta, hän lisää.

– Tämä on se maavoimien välittömän valmiuden kokonaisuus, se työkalu, jolla Venäjä on varautunut hoitamaan paikallisia konflikteja. Siitä kokonaisuudesta noin 70-80 prosenttia on keskitetty Ukrainaan.

Paronen kerto, että Venäjällä on ylipäätään kolmenlaisia joukkoja.

Yksi on välittömän valmiuden joukot, joissa palvelevat sotilaat ovat jääneet sopimuksella töihin asevoimiin varusmiespalveluksensa päätteeksi.

Ukrainalaisten Luhanskin alueella tuhoama venäläinen taistelupanssarivaunu kuvattuna 26. helmikuuta.

Toisena on koko ajan koulutuksessa oleva venäläinen varusmiesikäluokka ja kolmanneksi laaja, satoja ja taas satoja tuhansia enemmän tai vähemmän asekuntoisia miehiä käsittävä reservi, Paronen sanoo.

Parosen mukaan asiantuntijat arvioivat, että suurin osa Ukrainaan ja sen rajoille keskitetystä asevoimasta on välittömän valmiuden joukkoja.

Tästä syystä nettivideoissa näkyvät venäläissotilaat ovat useimmiten varsin nuoria miehiä. Paronen arvelee joukkojen sotilasmiehistön olevan pääasiassa asepalveluksensa päättäneitä varusmiehiä, jotka ovat jatkaneet sopimussotilaina.

– Vielä ei ole nähty merkkejä venäläisestä liikekannallepanosta ja reservien aseisiin kutsumisesta kriisin ratkaisemiseksi. Sekään ei ole poissuljettua, Panonen sanoo.

Venäjällä on ässiä hihassa, mutta Ukrainallakin on omansa

Sotakalusto, jota Venäjä on käyttänyt hyökkäyksessään, on kuvien ja videoiden perusteella pitkälti vanhempaa mallia. Esimerkiksi vuonna 2015 esiteltyjä, Venäjän moderneimpia T-14 Armata -taistelupanssarivaunuja ei ole juuri näkynyt.

– Ja jos joku yksittäinen onkin, niin ne ovat nyt vähän kuin uhanalaisia eläimiä, Paronen sanoo.

Paronen uskoo, että Venäjä on kyllä varautunut myös moderneimmalla kalustollaan, mutta sitä ei ole vielä toistaiseksi viety taisteluun.

– Saattaa olla, että niitä pidetään operatiivisessa reservissä, joita voidaan käyttää mahdollisessa ratkaisutaistelussa.

Tällainen ratkaisutaistelu voisi olla tilanne, jossa Ukrainan puolustus olisi jollakin alueella murtumassa. Silloin Venäjä voisi yrittää saavuttaa merkittävän voiton nopealla hyökkäyksellä, johon vedettäisiin niin sanotusti ässät hihasta.

– Se edellyttäisi sitä, että Venäjällä olisi ratkaisun avaimet käsiensä ulottuvilla.

Myös Ukrainalla on omat valttikorttinsa. Se on esimerkiksi kyennyt hyödyntämään turkkilaisia, miehittämättömiä Bayraktar-lennokkejaan erinomaisin tuloksin.

Ukrainan ilmavoimien Bayraktar-lennokki.

Paronen mukaan näyttää siltä, että Venäjällä tai kenelläkään muullakaan maalla ei ole tällä hetkellä taikakalua, joka purisi kunnolla matalalla ja suhteellisen hitaasti lentäviin, ohjuksilla varustettuihin lennokkeihin.

Vaikuttaa siltä, että niitä ei osata välttämättä odottaa tai torjua.

Ukrainan etu on ollut myös se, että Venäjä on jossain määrin epäonnistunut joukkojensa huollossa. Paronen ei kutsuisi Venäjän toimintaa hutiloinniksi, mutta ainakin ennakoinnin puutteeksi tai ennakoinnin epäonnistumiseksi.

– Erityisesti polttoainehuolto näyttää pettäneen. Ehkä ei ole oletettu, että joukot etenisivät tätä tahtia, tai sitten niiden tarvitsema polttoainemäärä on jostain syystä ennakoitu väärin tai ennakointiin ei ole pystytty vastaamaan. Nähdään jatkuvasti venäläisiä ajoneuvoja, jotka on joko hylätty polttoaineen loppumisen vuoksi, tai jotka odottavat polttoainetäydennyksiä.

