Vahvistamattomien väitteiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi ollut raivoissaan hyökkäyksen liian hitaasta etenemisestä.

Pikaviestipalvelu Twitterissä leviää kulovalkean tavoin huhuja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Uralille koolle kutsumasta kokouksesta, jossa olisi käsitelty Ukrainan sotaa.

Vahvistamattomien väitteiden mukaan Putin olisi ollut raivoissaan, kun hyökkäyksestä ei tullutkaan paraatimarssia Kiovaan. Putin oli odottanut, että Kiova olisi kaatunut 1–4 päivässä.

Huhujen mukaan Venäjän sotavoimilla ei olisi ollut kunnollista taktista suunnitelmaa, ja nyt aseet ja ampumatarvikkeet olisivat lopussa.

Vladimir Putin piti puheen torstaina.

Räjähdyksiä Kiovassa lauantaina.

Huhuissa myös väitetään, että jos Venäjä ei kukista Ukrainaa 10 päivän aikana, Venäjän on alistuttava neuvottelupöytään ase- ja resurssipulan takia.

Putinin väitetysti koolle kutsumasta kokouksesta twiittasi mm. virolainen europarlamentaarikko ja Viron puolustusvoimien entinen komentaja Riho Terras.

Väitteitä Putinin kokouksesta tai siellä läpi käydyistä asioista ei ole kuitenkaan voitu vahvistaa.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi, että ainakin jotkut esitetyistä väitteistä voivat hyvinkin olla tosia.

– Sitä on vaikea uskoa, että aseet olisivat lopussa. Kyllä Venäjällä aseita riittää, mutta ampumatarvikepula voi olla. Se on helppo uskoa, että Putin on hyvin saattanut olla raivoissaan, Toveri arvioi Ilta-Sanomille.

Toveri pitää epäuskottavana väitettä, että Venäjä pystyisi sotimaan Ukrainassa täysipainoisesti vain 10 päivän ajan.

– Vaikka pakotteet alkavat purra Venäjään lujaa, niin kyllä Venäjä pystyy jatkamaan sotaa pidempään.

Tuhottu venäläinen sotilasajoneuvo Harkovassa lauantaina.

Toveri näkee, että Venäjä on tilannearviossaan pahasti aliarvioinut Ukrainan vastustajana.

– Ehkä siellä laskettiin tilanne samanlaiseksi kuin Tshetshenian sodassa 1990-luvun puolivälissä. Silloin riitti, että tankit ajettiin Groznyin keskustaan. Muuta ei tarvittu, Toveri sanoo.

Väitteissä myös esitettiin, että Venäjä kävisi sotaa pelkoa ja paniikkia lietsomalla. Iskuja alettaisiin suunnata siviiliväestöä, myös naisia ja lapsia vastaan.

– Venäjä ei ole sotahistoriassaan koskaan kaihtanut siviiliuhreja. Se on nähty Groznyissa ja Syyriassa. Siviiliuhrien välttäminen ei ole koskaan ollut Venäjällä ykkösprioriteettina.

Toverin tietojen mukaan Venäläisten sotilaiden äidit -niminen järjestö on kertonut, että rintamalle on lähetetty varusmiehiä, jotka ovat astuneet palvelukseen vasta joulukuussa.

– Vaikka Venäjällä on laki, että varusmiehiä ei saa lähettää sotatoimiin ennen kuin vähintään vuosi palvelusta on takana, nämä nuoret miehet on pakotettu allekirjoittamaan sopimussotilassopimukset, Toveri sanoo.

Toveri arvioi, että Putin on tehnyt Ukrainasta itselleen sellaisen arvovaltakysymyksen, josta perääntyminen on vaikeaa kasvoja menettämättä.

– Mitä kauemmin sota jatkuu, sitä enemmän Putinia nöyryytetään. En kuitenkaan usko neuvotteluratkaisuun vielä tässä vaiheessa, koska Putin ei ole saanut sellaista menestystä kuin on halunnut. Ukraina puolestaan on saanut menestystä, joten senkään ei tarvitse neuvotella, Toveri sanoo.

Tuhottu venäläinen tankki Luhanskin alueella lauantaina.

Ukrainan kannalta jokainen päivä on nyt Toverin mukaan hyvin tärkeä.

– Mitä pidempään Ukraina pystyy sinnittelemään ja kuluttamaan Venäjän joukkojen voimia ja taistelutahtoa, sitä enemmän se antaa uskoa omille ja sitä enemmän Venäjän vastaiset pakotteet alkavat purra. Jos Venäjä alkaa käyttää raskasta kalustoa siviiliväestöä vastaan, sitä yksinäisemmäksi Venäjä jää maailmalla, Toveri sanoo.

– Jos sota jatkuu vielä viikkoja, Venäjän on lopulta pakko nöyrtyä.

Toverin mielestä Venäjä on joka tapauksessa jo menettänyt Ukrainan, käy sodassa sitten kummin päin vain. Niin syvät arvet hyökkäys on ukrainalaisiin jättänyt.

– Vaikka Venäjä voittaisi sodan, se ei pysty hallitsemaan Ukrainaa. Vaikka se pääsisi nykyisestä presidentistä eroon ja asettaisi mieleisensä presidentin, hänen edellytyksensä johtaa maata olisivat hyvin heikot. Lisäksi Volodymyr Zelenskyistä tulisi marttyyri koko kansakunnalle. Ukrainassa on nyt talvisodan henki päällä, ja kansa on yhtenäinen ja valmis taisteluun, Toveri näkee.

