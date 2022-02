Venäjän joukkojen lähestyessä Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa siviilit ovat hakeneet suojaa metroasemilta ja jonottaneet rynnäkkökiväärejä puolustautuakseen.

Kun Venäjän Ukrainaan käynnistämän hyökkäyksen alusta on kulunut kolme vuorokautta, maan pääkaupunki Kiova on presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan edelleen ukrainalaisjoukkojen hallussa.

Venäjä käynnisti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan varhain torstaiaamuna. Kova paine kohdistuu tällä hetkellä erityisesti Kiovaan, jossa on käyty viikonloppuna taisteluja, ja jota venäläisjoukot yrittävät arvioiden mukaan valloittaa.

Kiovalainen asuinrakennus tuhoutui Venäjän joukkojen iskussa lauantaina.

Asuintaloja on vaurioitunut Venäjän iskuissa, jotka kohdistuvat Ukrainan mukaan sekä sotilas- että siviilikohteisiin.

Ukrainan joukkoja kuvattuna Vasylkivin lentotukikohdassa noin 40 kilometrin päässä Kiovasta lauantaina.

Paikallista väestöä hälytettiin yön aikana väestönsuojiin. Ihmisiä on joutunut pakenemaan kodeistaan ja hakemaan viikonloppuna suojaa muun muassa kaupungin metroasemilta, joita on pidetty pommisuojina auki vuorokauden ympäri.

Kiovassa on voimassa ympärivuorokautinen ulkonaliikkumiskielto, ja Ukrainan joukot jatkavat pääkaupungin puolustamista.

Kaupungissa on kuultu aamulla voimakkaita räjähdyksiä. Sunnuntaiaamuna venäläisjoukkojen arvioidaan yhä olevan noin 20–30 kilometrin päässä kaupungin keskustasta.

Palomiehet sammuttivat paloa kiovalaisessa kerrostalossa, joka vaurioitui pahoin iskussa lauantaina.

Ennen Venäjän hyökkäyksen alkamista liikkeellä oli muun muassa skenaarioita, joissa arvioitiin, että Venäjä pystyisi valtaamaan Kiovan vain kahdessa päivässä. Tämänhetkisten mediatietojen valossa Kiovan valtausoperaatio näyttäisi osoittautuneen Venäjälle odotettua hankalammaksi.

Ukrainan presidentti Zelenskyi on vakuuttanut viikonlopun aikana, että sekä Kiova että sen ympärillä olevat oleelliset kohteet ovat tällä hetkellä Ukrainan armeijan hallinnassa, uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.

– Olemme suistaneet heidän suunnitelmansa raiteiltaan, Zelenskyi sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Ukrainan presidentti on myös itse pysytellyt yhä pääkaupungissa. Lauantaina Zelenskyi torjui Yhdysvaltain tarjouksen evakuoida hänet turvaan Kiovasta. Zelenskyi on korostanut julkisuudessa, ettei Ukraina aio laskea aseitaan vaan puolustautuu.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiy on korostanut Ukrainan voimakasta taistelutahtoa Venäjän hyökkäystä vastaan.

– Taistelu käydään täällä. Minä tarvitsen ammuksia, en kyytiä, Zelenskyi vastasi Yhdysvalloille.

Myös Kiovan pormestari, entinen mestarinyrkkeilijä Vitali Klitshko, on kertonut taistelutahtoa uhkuen olevansa valmis tarttumaan aseisiin maansa puolesta.

Ukrainasta kansainväliselle medialle on välitetty viestiä ukrainalaisten kovasta ja sinnikkäästä puolustustahdosta.

Perjantaina, kun Obolonin kaupunginosassa Kiovassa havaittiin Venäjän asevoimien ajoneuvoja ja tulitusta, Ukrainan puolustusministeriö kehotti alueen asukkaita pysymään sisällä ja valmistamaan Molotovin cocktaileja vastarintaa varten.

Muun muassa BBC on uutisoinut, että Kiovassa on jaettu halukkaille siviileille tuhansia rynnäkkökiväärejä. Washington Postin ja Nextan mukaan Ukrainan sisäministeri on kertonut vapaaehtoisille jaetun Kiovassa jo yli 25 000 rynnäkkökivääriä ja noin 10 miljoonaa patruunaa, sekä lisäksi kranaatteja ja sinkoja.

Helsingin Sanomien mukaan Kiovassa poliisiaseman ovelle kiemurteli eilen lauantaina pitkä jono, kun siviilit jonottivat rynnäkkö­kivääreitä. Kyseessä oli aluepuolustusjoukkojen liikekannallepano.

– Odotamme saavamme aseita puolustaaksemme itseämme Venäjän hyökkäystä vastaan, HS:n haastattelema it-firman toimitusjohtaja kertoi jonossa seistessään.

Aluepuolustusjoukkojen miehiä näkyy HS:n mukaan ympäri Kiovaa.

Kiovalaiset ovat hakeneet suojaa Venäjän iskuilta muun muassa metroasemilta, joita on pidetty auki pommisuojina. Kuva kiovasta perjantailta.

Britannian puolustusministeriön tiedustelutietojen mukaan venäläisjoukot eivät ole edenneet hyökkäyksessään Ukrainaan suunnittelemallaan tavalla, vaan Venäjän joukkojen eteneminen Ukrainassa on hidastunut.

Venäläiset kärsivät ”logistisista haasteista ja Ukrainan vahvasta vastarinnasta”, ministeriö kertoo varhain sunnuntaina Suomen aikaa Twitterissä julkaisemassaan lyhyessä katsauksessa.

Myös Yhdysvaltain puolustusministeriöstä on kerrottu uutistoimisto AFP:lle ja uutiskanava CNN:lle, että ukrainalaisten osoittama vastarinta on ollut venäläisille odottamattoman kovaa.

Ukrainan joukkoja suojautumassa ilmahälytyksen soidessa Kiovassa.

Vastarinnan murtaakseen venäläissotilaat ovat turvautuneet tykkituleen ja ohjuksiin. Amerikkalaismediat CNN ja New York Times raportoivat sunnuntaina kello 1.00 paikkeilla voimakkaista räjähdyksistä 20–30 kilometrin päässä Kiovan keskustasta.

Pommit ovat osuneet myös radioaktiivisen jätteen säilytyspaikkaan Kiovassa, mutta itse säilöt ovat paikallisen median mukaan säilyneet vaurioitta.

Ukrainan mukaan Venäjä on yrittänyt lähettää niin sanottuja sabotaasijoukkoja kaupunkiin.

Kiovan varapormestari Mykola Povoroznkyin mukaan Kiovassa on ollut yön aikaan yhteydenottoja venäläissotilaiden kanssa, mutta tilanne on rauhoittunut ja kaupunki yhä Ukrainan joukkojen hallussa.