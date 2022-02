Kukaan ei loukkaantunut välikohtauksessa vakavasti.

Poliisi keskeytti väkivaltatilanteen Kuopion Bellanrannassa lauantai-iltana. Tilanne oli poliisin hallinnassa eikä sivullisille aiheutunut vaaraa, Itä-Suomen poliisi tiedottaa Twitterissä.

Poliisi sai hälytyksen noin kello 18.45 Bellanrannassa sijaitsevan ravintolan pihalle.

– Useampi henkilö tappeli ravintolan edustalla. Paikalle lähti useampi partio, ja joitakin henkilöitä otettiin kiinni, Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan.

Tällä hetkellä tilanne on ohi ja paikalla on rauhallista. Paikalla on muutama partio, jotka keräävät tietoja tapahtuneesta.

