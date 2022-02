Laskiais­sunnuntai on Suomessa aurinkoinen ja lämmin

Huomista laskiaissunnuntaita päästään viettämään Suomessa suurelta osin aurinkoisessa ja lämpimässä säässä, Ilmatieteen laitos kertoo. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu päivällä, mutta sää on liki koko maassa aurinkoinen.

Lapin yli kulkee sunnuntain vastaisena yönä kapea lumisadealue, mutta päivällä myös pohjoisessa on selkeää. Lännessä pilvisyys voi päivän mittaan hieman lisääntyä.

Lämpötila on päivällä suurimmassa osassa maata nollasta neljään astetta. Lämpimintä on Länsi-Suomessa, ja Torniolaaksossakin elohopea kipuaa plus kolmeen asteeseen. Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakunnissa lämpötila voi jäädä hieman pakkasen puolelle.