Kohti suurta tuntematonta – Terhi, 39, lähti Suomesta Ukrainan ja Puolan rajalle hakemaan sotaa paenneita turvaan

Yhdeksän hengen tila-autolla olisi tarkoitus tuoda Suomeen seitsemän ukrainalaista.

Joskus auttamisen halu menee kaiken muun edelle.

Terhi Suokas, 39, lähti ystävättärensä kanssa lauantai-iltana kohti Ukrainan ja Puolan rajaa, vaikka kummallakaan ei ole mitään tietoa, mikä määränpäässä odottaa, miten kaoottinen tilanne on tai miten epätoivoisia Venäjän hyökkäyssotaa paenneet ihmiset ovat.

Kaksikon alla on yhdeksänpaikkainen tila-auto, joka on saatu viikonlopun yli lainaksi ennalta tuntemattomalta perheeltä Heinolasta. Paluumatkalla kyydissä pitäisi olla seitsemän sotaa paennutta ukrainalaista.

– Enempää emme valitettavasti pysty ottamaan. Ihan rajalle asti emme halua mennä. Olemme eri kontaktien kautta tavoitelleet ihmisiä, jotka ovat jo päässeet Puolan puolelle. Olemme menossa hakemaan heitä, ja tapaamispaikat on yritetty sopia mahdollisimman kauas rajalta, Suokas sanoo.

Matkareitti kulkee lautalla Tallinnaan ja siitä ajo Baltian läpi Puolan ja Ukrainan rajaseudulle. Suokas laskee, että Tallinnasta on 16–20 tunnin ajomatka ennen kuin kaksikko on perillä.

Ajo- ja lepovuorot on suunniteltu siten, että auto pysäytetään vain kuskinvaihdon tai tankkauksen ajaksi.

Avustusmatkaa voi seurata kaksikon Instagram-päivitysten kautta.

Idean avustusretkestä Suokas sai perjantaina Facebookin Naistenhuone-palstalta. Siellä joku pohti, olisiko kenelläkään tarpeeksi isoa autoa, jolla sotaa paenneita voisi käydä hakemassa turvaan Suomeen.

– Aloin miettiä, että joo... Itselläni ei ole tarpeeksi isoa autoa, sen jälkeen kartoitin kaikki tutut ja kyselin somessa. Lähtökohta tietysti oli, ettei kukaan ole niin hupsu, että lainaisi autoaan ventovieraalle, mutta kuten tyttäreni sanoi, jossain on aina joku hyväsydäminen sielu, ja sitten sain viestin, että Heinolasta järjestyy yhdeksänpaikkainen auto, Suokas kiittelee.

Suokas sanoo, että vastaavanlaiselle avustusmatkalle on lähdössä esimerkiksi moni Suomessa asuva ukrainalainen, jotka aikovat hakea ystäviään tai sukulaisiaan Suomeen. Suokas ei tiedä, että muita suomalaisia olisi lähdössä.

Jos kaikki menee hyvin, Terhi Suokkaan ja hänen ystävänsä kyydissä tulee takaisin Suomeen seitsemän ukrainalaista.

Suokkaan mukaan Suomeen tuleville ukrainalaisille on jo majoituspaikat tiedossa.

– Olemme saaneet todella paljon vapaaehtoisia. Ukrainan kansalainen voi olla Suomessa 90 vuorokautta ilman erillislupia. Toinen vaihtoehto on, että he anovat rajalla turvapaikkaa, jolloin heidät majoitetaan vastaanottokeskuksiin, Suokas sanoo.

Suokas on saanut kannustuksen ohella myös paljon epäileviä viestejä. Jotkut ovat arvelleet, että avustusmatkassa ei ole mitään järkeä, jos turvaan saadaan ”vain” seitsemän ihmistä tai että ”yksityishenkilöt alkavat säätää” avun kanssa..

Suokas kuitenkin sanoo, että jokaisen kriisialueelta turvaan saatavan ihmisen eteen kannattaa tehdä töitä.

– Siellä on satoja ellei tuhansia ihmisiä jonottamassa rajalla, ja kukaan ei tiedä, mihin he voivat seuraavaksi mennä tai mitä heille tapahtuu, Suokas kuvaa.

Tuhannet ukrainalaiset ovat suunnanneet Ukrainan ja Puolan väliselle rajalla pyrkimyksenään päästä Puolan puolelle.

– Moni päättäjä on kertonut, että Suomella on mahdollisuus ottaa turvapaikanhakijoita vastaan, mutta kukaan ei puhu, että Ukrainasta lähdettäisiin hakemaan avuntarvitsijoita Suomeen. Jos Ukrainassa asuisi paljon suomalaisia, heitä olisi lähdetty hakemaan kotiin, mutta kun pitäisi hakea ukrainalaisia, ollaan ihan hiljaa, Suokas lisää.

Mukanaan kaksikko vie muhkean määrän elintarvikkeita ja muita avustustarvikkeita. Niiden keräämisen on organisoinut helsinkiläinen Lotta Koski.

Mukana on lähinnä kuivatarvikkeita, säilykkeitä, näkkileipää, tortillalettuja sekä lapsille soseita ja äidinmaidonkorviketta. Ruuan lisäksi lähetyksessä on mm. vaippoja, terveyssiteitä, kynttilöitä sekä lämpöistä puettavaa.

Yksityishenkilöt lähettivät ukrainalaisille elintarvikkeita farmariauton takakontillisen verran.

– Kun ei ole tietoa, millaisia säilytys- tai ruuanvalmistusmahdollisuuksia siellä on, niin purkki auki ja suoraan suuhun on kätevin vaihtoehto, Koski sanoo.

Koski sanoo saaneensa idean ruoka- ja avustustarvikelähetyksestä, kun hän luki suunnitteilla olevasta sotapakolaisten noudosta.

– Ajattelin, että jos he ovat sinnepäin lähdössä, he voisivat viedä samalla mukanaan ruokaa ja avustustarvikkeita, Koski sanoo.

Koski sanoo, että tavarat ovat yksityisihmisten lahjoittamia.

– Osa on kaivellut kotona kaappejaan, osa on käynyt kaupassa tätä varten. Tällä hetkellä on oman farmarini takaosa täynnä.

– Ihmiset haluavat auttaa, ja jokainen pienikin apu on tärkeää, Koski kiittelee.

Lotta Koski sanoo, että häntä henkilökohtaisesti liikuttivat kovasti tarrat, jotka eräs äiti oli pakannut mukaan. – Uskon, että pienikin ilonpilkahdus tässä kauheassa tilanteessa on toivottua, Koski sanoi.

Jos pioneerimainen avustusmatka menee hyvin, Suokas toivoo, että muutkin innostuisivat.

– Olisi hienoa, jos esimerkiksi jotkut bussiyhtiöt osallistuisivat tähän. Ihmiset haluavat selvästi auttaa ja toimia, mutta monessa organisaatiossa ei valitettavasti ole sellaisia valmiuksia, että pystyttäisiin tekemään nopeita päätöksiä ja toimimaan nopeasti, Suokas harmittelee.

