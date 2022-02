Lapset näkevät omilta päätelaitteiltaan tällä hetkellä hurjaa materiaalia. Miten suojella lasta sotakuvien näkemisestä johtuvasta järkytyksestä?

Lapsella on oikeus tuntea olevansa turvassa.

Sosiaalisessa mediassa kiertää tällä hetkellä lapsia järkyttävää sisältöä Ukrainan sodasta. Palveluissa nähtävä materiaali on huomattavasti rankempaa kuin perinteisen median käyttämä kuvasto.

Venäjä julisti sodan Ukrainalle tämän viikon torstaina neljältä aamuyöllä.

Tiktok on lasten ja nuorten suosima sosiaalisen median alusta, ja useat vanhemmat ovat huolestuneet sinne ilmestyneestä sotasisällöstä.

Sosiaalisen median kanavissa on voinut nähdä ukrainalaisten silmin esimerkiksi ohjusiskun asuinkerrostalon ulkopuolelle, vauvan itkemässä Venäjän hävittäjän lentäessä yli ja tankkeja vyörymässä Kiovan esikaupunkialueelle.

Selfie-videoissa Tiktok-käyttäjien kanssa samanikäiset ukrainalaiset nuoret kuvaavat tuhoutunutta kotiaan ja itkevät kotonaan yleishälytyksen ääni taustalla.

Mannerheimin lastensuojeluliiton psykologi, ohjelmajohtaja Marie Rautava tietää, että Ukrainan sodasta kertovat videot aiheuttavat lapsissa pelkoa.

– Nämä videot ovat lapsista ja nuorista ahdistavia ja järkyttäviä, hän sanoo.

– Somen käyttöä on nyt hyvä rajoittaa.

Psykologin mukaan Ukrainan tilanne koskettaa enemmän suomalaisia kuin esimerkiksi Syyrian sota, koska tapahtumat ovat maantieteellisesti lähempänä.

– Tilannetta myös seurataan minuutti minuutilta suorissa lähetyksissä ja lapset puhuvat asiasta keskenään.

Tiktokin ikäraja on 13-vuotta, mutta tätäkin nuoremmat käyttävät sitä yleisesti. Rautavan mukaan lapsia ei saa syyllistää siitä, että he ovat palvelua käyttäneet. Alusta on rakennettu viihdyttäväksi.

– Tiktokissa järkyttävää on se, että ensin voi nähdä hauskan tanssivideon ja yhtäkkiä eteen voi tulla haavoittunut tai kuollut ihminen.

Videoiden alkuperästä tai niiden yhteydestä Ukrainan kriisiin ei ole takuuta, mutta sotakuvasto joka tapauksessa järkyttää lapsia.

Mannerheimin lastensuojeluliiton psykologi, ohjelmajohtaja Marie Rautava pitää tärkeänä, että lasten kanssa jutellaan sodasta. Vanhempi ei saa siirtää omaa ahdistuneisuutta lapselle.

Sodasta kannattaa puhua kotona

Aikuisten kannattaa ottaa asia kotona puheeksi, sanoo Rautava. Jos lapsi käyttää somea, vanhempi voi kysyä, onko lapsi nähnyt Ukrainan tilanteeseen liittyvää materiaalia.

– Lapsen kanssa kannattaa keskustella niistä ajatuksista ja tuntemuksista, joita se on herättänyt.

Mikäli lapsi ei osaa kertoa omista ajatuksistaan, hänelle kannattaa psykologin mukaan joka tapauksessa kertoa perusasiat ja välittää tunne, että hän on turvassa. Keskustelua on tärkeä käydä huomioiden lapsen ikä ja kyky käsitellä asiaa.

– Vanhempi voi sanoa, että tämä voi tuntua järkyttävältä ja tämä voi aiheuttaa huolta ja pahaa oloa.

– Täällä Suomessa kaikki on kuitenkin hyvin ja täällä ei tarvitse pelätä sotaa.

Sosiaalisen median vallankumouksen aikana on myös tyypillistä, että kaikki videot eivät ole totta. Informaatiovaikuttaminen on tätä päivää. Ruotsista on kantautunut tietoa, että ruotsalaislapsia pelotetaan sotavideoilla.

– Visuaaliset elementit ovat paljon voimakkaampia kuin tekstinä luettu uutinen ja ne jäävät paremmin mieleen, Rautava kertoo.

– Emme myöskään voi tietää, mitkä kuvat ja videot ovat totta.

Tiktok näyttää ukrainalaisten lasten videoita

Aikuisten ei kannata kieltää, etteikö tilanne olisi päällä.

Tiktok näyttää videoita, joilla lapset pyytävät apua tilanteeseen. Suomalaislapset samaistuvat heihin väistämättä.

– Lapset haluavat kertoa maailmalle, että siellä on hätä ja hakevat apua, Rautava kertoo.

Lapsille on kotona hyvä muistuttaa, että on olemassa hyviä aikuisia. Valtionjohtajat yrittävät löytää ratkaisua, jotta lapset näissä videoissa pääsisivät turvaan.

Vanhempien tulee pitää kiinni rutiineista

– Vanhempi voi luoda rauhallista tunnelmaa. Arjen rutiinit jatkuvat ja eletään elämää kuten ennenkin. Uutisia ei katsota lasten läsnä ollessa, psykologi sanoo.

Lasten kanssa jutellessa pitää kuitenkin muistaa, että lapset ovat erilaisia.

– Jotkut lapsista on herkempiä kuin toiset. Lasten suhtautuminen tilanteeseen voi vaihdella. Joku lapsi ahdistuu, toisella voi olla omia huolia kannettavanaan.

Vanhempi kyllä tuntee itse lapsensa. Lapsi voi tuntea voimakkaasti mutta ei näytä tunteitaan.

Maahanmuuttajalapsia ei saa kiusata

Marie Rautava on huolissaan myös Suomessa asuvista maahanmuuttajaperheistä ja toivoo, että tilanteesta juteltaisiin myös kouluissa.

Hän haluaa kaikkien – myös aikuisten – muistavan, että tavalliset ihmiset eivät ole vastuussa sodasta. Vastuu on Venäjän johdon, ei kansan.

– Suomessa on ukrainalaisia ja venäläisiä perheitä, ja meidän tulisi kohdata heidät kauniisti.

– Ketään ei saisi kiusata koulussa taustansa takia. On hyvä muistaa, että osalla voi jopa olla takanaan traumaattisia kokemuksia sodasta. Toisilla on sukulaisia tai ystäviä Ukrainassa.

Talvilomalla lautapelit esiin

Millaisia muita asioita lasten kanssa voisi puuhailla, kun katsoa somevideoita näyttöpäätteiltä?

– Nyt on hyvä lumitilanne, lasten kanssa kannattaa ulkoilla, Rautava vinkkaa.

Hänen mielestään on tärkeää olla lapselle läsnä ja puuhailla yhdessä. Lapset tykkäävät yhdessä tekemisestä.

– Lautapelit esille, luetaan kirjaa, askarrellaan, leivotaan tai pelataan sanaristikkoa.

Mikä on pahinta mitä lapselle voi sanoa?

– Omaa ahdistusta ei saa purkaa lapselle. On tärkeää, että lapsi tai nuori voi kokea olevansa turvassa, Rautava painottaa.