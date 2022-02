Suomessa vietetään parhaillaan monin paikoin talvilomia. Tuulen suunta muuttuu ja ilma kylmenee.

Ensimmäisellä talvilomaviikolla sää on keikkunut Suomessa nollan asteen molemmilla puolilla. Sahaavat lämpötilat aiheuttavat liukkautta ajoväylillä.

Nyt säässä on tapahtumassa täyskäännös, tuuli on Forecan ennusteen mukaan kääntymässä pohjoiseen.

– Tällä hetkellä sää on muutoksen myllerryksessä, meteorologi Jenna Salminen kertoo Ilta-Sanomille.

Sään muutos liittyy matalapaineeseen, joka on kulkemassa etelästä itään. Se pyöräyttää tuulet ihan eri suuntaan.

Lauha etelästä tuleva tuuli on puhaltanut lämmintä ilmaa Suomeen ja ilma on ollut suuressa osassa maata plussan puolella. Lapissa on ollut edelleen pakkasta.

Pohjoisen puoleinen tuuli on voimistumassa perjantain aikana, ja ulottuu lauantain puolelle asti.

Kylmän tuulen mukana on myös tulossa pakkasta, eli sää kylmenee tulevan yön aikana.

Suuressa osassa maata on paljon lunta. Lauantaina taas pakastuu ja sää suosii hiihtäjiä.

– Lauantai valkenee pakkasessa kauttaaltaan ja luvassa on lähes koko maahan selkeä sää, Salminen kertoo.

Etelässä pakkaset ovat vain pikkupakkasia ja elohopea laskee ehkä vain noin -5 asteen lukemiin.

Lapissa pakkasasteet saattavat laskea kymmeniä asteita. Tuuli tyyntyy aamuksi.

– Etelä-Lapin -10 asteesta voidaan pohjoisessa nähdä jopa -20 tai jopa -30 lukemia, meteorologi kertoo.

– On tosi haastavaa arvioida, meneekö Pohjois-Lapissa jopa -30 rikki, meteorologi miettii.

Lauantaiaamuna Suomessa aurinkoisinta on lännessä ja pilvisintä idässä.

Pilvi- ja sadealue on vasta väistymässä itää kohti. Itä-Suomessa voi sataa lunta vielä lauantainakin.

Pohjois-Karjalan PKS Sähkönsiirto Oy varautuu tiedotteen mukaan loppuviikon sateisiin.

– Pahimmillaan märkä lumi voi jäädä lumikuormaksi puihin ja sähköjohtoihin. Tämä lumikuorma voi taivuttaa tai kaataa puita sähkölinjoille tai painaa johtoja alas, varoittaa PKS alueen asukkaita.

Lauantaina Suomessa nähdään auringon pilkahduksia ja sää saattaa tuntua paikoin lämpimältäkin.

– Vaikka aurinko kivasti lämmittää, kannattaa vilkaista millaisella tiellä ajaa, meteorologi sanoo.

Yöksi pakastuu, joten lomaliikenteessä kannattaa olla tarkkana, kun tienpinnat jäätyvät uudestaan.

Lauhan ilman takia maanpinnat ovat sohjoisia ja vetisiä. Kun märkä maa jäätyy yöllä, voi olla liukasta.

Varsinkin Itä-Suomessa lumisade voi haitata näkyvyyttä.

– Kannattaa arvioida tilannenopeudet, koska yön aikana taas pakastuu, meteorologi sanoo.

Salminen arvioi, että varsinkin tottumattomien tulee tarkasti katsoa millaisella ajokelillä lähtee reissun päälle.

Ne lomalaiset, jotka ovat suuntaamassa laivalla Tallinnaan, saattavat törmätä puuskittaiseen tuuleen kannella.

Tuuli on alkanut jo kääntyä länteen ja matalapaineen keskus liikkuu.

– Helsinki–Tallinna-välillä tavataan tänään voimistuvaa tuulta.

– Puuskittaista tuulta on voi olla jopa 14 m/s, ehkä enemmänkin, Salminen ennustaa.

Lauantaina pakkasella ollaan koko Suomessa, mutta päivän mittaan ilma lämpenee. Jopa Lapissa mennään plussalle.

– Sunnuntaina lounaan ja lännen välinen tuuli on voimistuu ja on tulossa lauhempi ilta, Salminen ennustaa.

Lapissa pakkanen voi sunnuntaina tulla lähelle nollaa, ennusteen mukaan noin -5 asteen lukemiin.

Kuluvalla viikolla talviloman vietossa on Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Porin koululaisia.

Ensi viikolla lomanvieton vuorossa on Hämeenlinnan, Jyväskylän, Kokkolan, Kotkan, Lappeenrannan, Mikkelin, Tampereen, Lahden, Vaasan ja Seinäjoen koululaisia.