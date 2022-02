Helsinki nosti Ukrainan lipun salkoon Suomen ja EU:n lippujen rinnalle

Helsingin kaupunki osoittaa solidaarisuuttaan ja tukeaan Ukrainalle ja ukrainalaisille.

Venäjän oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi joutunut Ukraina saa tukea Euroopan pääkaupungeilta. Myös Helsingin kaupunki osoittaa solidaarisuuttaan ja tukeaan Ukrainalle ja ukrainalaisille.

Helsinki on nostanut Oodin lipputankoihin Ukrainan lipun EU:n ja Suomen lippujen rinnalle.

Torstaina Helsingin kaupunki valaisi kaupungintalon Ukrainan lipun sinikeltaisin värein.

Helsinki varautuu myös ottamaan vastaan ukrainalasia turvapaikanhakijoita.

– Valtio vastaa kokonaiskoordinaatiosta ja Helsingin kaupunkina arvoimme tilannetta, kun tiedämme millaista apua tarvitaan ja toivotaan. Meidän pitää kuitenkin Helsingissä olla varautuneita tekemään osamme, Helsingin pormestari Juhana Vartiainen kertoi Ilta-Sanomille.

Vartiaisen mukaan kaupungin turvallisuus- ja valmiustiimissä on aloitettu aktiivinen ja tiivis tilannekuvaseuranta Ukrainan tapahtumien osalta. Kaupunkikonsernin turvallisuusorganisaatio on kutsuttu koolle käsittelemään tilannetta ja keskustelemaan varautumisen toimista kaupungin osalta.

– Itse lähden myös siitä, että jos tilanne niin vaatii, on Suomen varauduttava ottamaan ukrainalasia turvapaikanhakijoita ja tällöin myös Helsingin on oltava valmiina ja ehdottomasti tehtävä osansa. Helsinki on varautunut valmiussuunnitelmissaan vastaamaan omalta osaltaan mahdollisiin Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen heijastevaikutuksiin, Vartiainen sanoi.

Juttua on täydennetty 25.2.2022 kello 12.08. Juttuun on lisätty Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen vastaus Ilta-Sanomille.

