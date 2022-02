Organic Health vetää myynnistä pähkinäsekoituksia – parapähkinässä hometoksiinia

Sekoituksiin käytetyssä parapähkinäerässä on mitattu lainsäädännössä määritellyn turvallisen rajan ylittäviä pitoisuuksia aflatoksiinia, joka on homemyrkky.

Suomalainen luomuruokatukku Organic Health on vetänyt myynnistä pussittamiaan pähkinäsekoituksia, kertoo Ruokavirasto tiedotteessa.

Yrityksen tavarantoimittajalta saaman tiedon mukaan sekoituksiin käytetyssä parapähkinäerässä on mitattu lainsäädännössä määritellyn turvallisen rajan ylittäviä pitoisuuksia aflatoksiinia, joka on homemyrkky. Pitkäaikaisessa käytössä se on terveydelle haitallista.

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita ja vain niiden mainittuja eriä: Organic Health Luksuspähkinäsekoitus 1000 g, erä 040422; Organic Health Luksuspähkinäsekoitus 250 g, erä 040422; Voimanpesä 800 g, erä 505021; Puhtipommi 800 g, erät 020222 ja 030322 sekä Sydänkäpy 800 g, erä 515121. Tuotteita on myyty muun muassa Punnitse & Säästä ja Ruohonjuuri-liikkeissä.