Jyrki Lehtolan kolumni: Pitäisikö Putinille tarjota kunnon kahvit?

Venäjästä on tullut hyberobjekti, joka ei mahdu aivoihimme, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Hyvän arjen lähetti ja kirjailija Jari Tervo kysyi Twitterissä 21.1: ”Miksi meidän pitää lepytellä tätä paskahousua, että hän vihdoin lakkaisi murhauttamasta vastustajiaan eikä aloittaisi taas uutta sotaa? Miten tähän on päädytty?”

Avoimeksi jäi, keihin Tervo viittasi sanalla ”me”; Eurooppaan, länsimaihin vai liberaaleihin katajanokkalaisiin, joilla on syvempi käsitys paskahousukäyttäytymisestä.

Koska me kaikki muutuimme tällä viikolla virologeista geopolitiikan asiantuntijoiksi, vastaamme Tervolle, miten tähän on päädytty.

Me unohdimme Venäjän, koska meillä oli helpompia ja valovoimaisempia kohteita kuin tuhnuiset sönkkääjät idästä.

Venäjä valtasi Krimin, teki Valko-Venäjästä tyhmän apurinsa, ammutti alas matkustajakoneen, tappoi toisinajattelijoita pitkin maailmaa ja toimi samalla väkivallan logiikalla, jolla Venäjä on toiminut suuren osan historiastaan.

Me tuhahdimme toimille, ”Tuhma Botox-pää!”, ja jatkoimme elämää pilkkaamalla Donald Trumpia.

” Putin on joko sekaisin tai näyttelee sekaista, tulos on sama.

Meille kelpasi raha.

Kaupungit, valtiot ja yksityishenkilöt iloitsivat, kun tsaarin kaverit ostelivat meiltä maata, tontteja, taloja ja ihmisiä omikseen.

Me luulimme, että mukavuudenhaluinen humanismimme on ihmisyyden suurin saavutus, vuorenhuippu, jolle myös entiset KGB-upseerit haluavat kurkottautua. Päivää ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan Sanna Marin toivoi, että ”järki voittaa”, YK:n pääsihteeri teki YK:sta vieläkin turhemman vetoamalla ”inhimillisyyteen”.

Me loukkaannuimme, kun Venäjä ei noudattanut toiveitamme asiallisesta käytöksestä. Putin on joko sekaisin tai näyttelee sekaista, tulos on sama. Emme osaa toimia hulluuden kanssa, ja inhimillisyyteen tai järkeen vetoaminen vain korostaa geopoliittista avuttomuuttamme.

Venäjästä on tullut hyperobjekti, joka ei mahdu aivoihimme.

Me emme ottaneet Venäjää vakavasti. Se ei ollut meille merkittävä valtio, osa Eurooppaa, vaan jättömaalle unohdettu haiseva surkimus, jonka kansalaisia emme halunneet mökkinaapureiksemme.

Valeuutiset ja totuuden jälkeinen aika liittyivät meillä Yhdysvaltoihin ja toisin ajattelevien twitteristien harhoihin. Meistä oli tullut herkkiä väärille asioille, ja me hajosimme toistemme huonosti valituista sanoista. Kun me kulttuurisodimme internetissä, bunkkerissaan Euroopan uusiksi piirtänyt tsaari nosti yksinvaltiaan oikeudella mielikuvituksensa maailmanhistorialliseksi totuudeksi ja ilmaisi käsityksensä tweetin sijasta aseilla.

Me tuohduimme: ”Sangen huonoa käytöstä! Järki käteen, pliis!”.

Meidän historiallinen totuutemme oli ollut se, että rauha on sivistyneen länsimaailman vakiotila ja että itsesäälillä koristeltu ylemmyys kuuluu vain meille, ei naapurin hullulle vanhukselle, joka ei halua tulla kahville juttelemaan taloyhtiön järjestyssäännöistä.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.