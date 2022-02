Suomalaiset sotilaat osasivat odottaa Venäjän hyökkäystä – Näin asiantuntija arvioi tilanteen kehittymistä

”Miten Venäjällä suhtaudutaan, kun alkaa sinkkiarkuissa omia poikia tulemaan.”

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei tullut suomalaisille sotilaille yllätyksenä. Suomen armeijassa nähtiin, miten Venäjän armeija kasvatti suorituskykyä Ukrainan ympärillä.

– Oli odotettavissa, että hyökkäys alkaa, koska siihen oli valmius, everstiluutnantti Jarmo Mattila Maanpuolustuskorkeakoulusta sanoi ISTV:n erikoislähetyksessä torstaina.

Ukrainassa julistettiin liikekannallepano viisi päivää sitten. Torstaiaamuna Venäjän armeija käynnisti sotilasiskut eri puolille Ukrainaa.

Everstiluutnantti Mattilan mukaan Ukraina varmasti yritti rauhoitella tilannetta alkuvaiheessa. Se ei lietsonut omaa kantaansa ja viivästytti liikekannallepanoa.

– Toisaalta pitää muistaa, että Ukrainalla on vahva armeija rivissä jo valmiina.

Suomen Maanpuolustuskorkeakoulussa mietittiin Mattilan mukaan erilaisia vaihtoehtoja, miten Venäjä aloittaa hyökkäyksen.

– Tämä meni yhden vaihtoehdon mukaan, aloitettiin kauaskantoisella asejärjestelmällä, vähän ensi-iskukonseptimaisesti.

Ensi-iskun konsepti on Mattilan mukaan tyypillinen tapa aloittaa nykyaikainen sodankäynti. Siinä pyritään välttämään omia tappioita, lamautetaan vastapuoli ja luodaan edellytyksiä seuraavaan vaiheeseen.

Venäjä yrittää vaikuttaa ensin Ukrainan ilmapuolustuksen johtamiseen, sotilaalliseen infraan, komentopaikkoihin ja tukikohtiin.

– Myllyttäminen jatkuu, eihän se ole ohi. Maalla vain oikeastaan vain rajanylityspaikoilla on käytetty tulta, Mattila kertaa torstain tapahtumia.

Varsinaiset laajamittaiset maahyökkäykset eivät olleet vielä haastatteluhetkellä lähteneet käyntiin.

Ukrainan armeija on valmis puolustamaan maataan.

Everstiluutnantti Jarmo Mattila arvelee, että Venäjä pyrkii taktiikallaan välttämään omia tappioitaan. Venäjä käyttää ensin tulta, koska sillä on kykyä käyttää tulta ensin.

– Kun Venäjä on varma, että sillä on ilmaherruus, sitten lähdetään tulemaan syvemmälle.

Venäjä tekee iskuja Ukrainaan pohjoisesta, koillisesta, idästä ja etelästä. Mattilan mukaan kaikista suunnista Venäjällä on mahdollisuus lähteä hyökkäämään.

Venäjällä on viisi isoa taisteluryhmittymää.

– Kaikista suunnista ovat alkaneet aggressiot.

Osa venäläisten hyökkäyksistä on hämäyksiä, joilla se yrittää sitoa Ukrainan joukkoja.

– Joskus maahyökkäys alkaa yhdenaikaisesti ja se olisi voinut alkaa nytkin, mutta näyttää siltä, että käytetään ensin tulta ja sitten vasta alkaa maahyökkäys liikkeelle.

Mattilasta vaikuttaa siltä, että Venäjä suunnittelee laajamittaista hyökkäystä. Kyse ei ole enää pelkästään Itä-Ukrainassa olevien Luhanskin ja Donetskin hallinto-alueiden saamisesta.

– Tänä aamuna kun on katsonut Venäjän sotilasvoimien käyttöä, on laajamittaisempi operaatio. On alettu toimia joka suunnasta.

Siviilit lähtevät Itä-Ukrainasta kohti länttä.

Sotilaskohteiden lisäksi venäläisten mahdollisia kohteita ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeä infrakohteet. Hyökkääjä yrittää lamauttaa muu muassa sähköverkon.

Myös siviili-infra, kuten liikenteen solmukohteet voivat olla hyökkääjien kohteina.

– Luulen, ettei pääteiden suunnilta siltoja tuhota, koska venäläiset tarvitsevat niitä itsekin. Jos sieltä alettaisiin tietyistä tahoilta syvyydestä siltoja tuhoamaan, se tarkoittaisi, ettei tarkoitus ole jatkaa hyökkäystä siitä eteenpäin, Jarmo Mattila arvioi.

Ukrainan armeijassa on 200 000 sotilasta ja reservissä on lähes miljoona miestä.

Molemmilla mailla on Mattilan mukaan runsaasti sotilaskalustoa.

Ukrainan kalustosta osa on Mattilan mukaan jo vähän vanhentunutta. Ukrainalaisilla on venäläis- tai neuvostoliittoaikaista kalustoa, panssarivaunuja, lentokoneita.

– Kyllä Ukraina hanttiin pystyy pistämään, mutta jos koko Venäjän armeijaan vertaa, puhutaan aivan eri mittaluokasta.

Ukraina pystyy Mattilan mukaan pitämään puolensa ja aiheuttamaan tappioita Venäjän armeijalle.

Ukrainan armeija on Mattilan mukaan jo aiheuttanut Venäjän armeijalle tappioita.

– Se onkin seuraava asia, että mitä tappiot aiheuttavat. Miten Venäjällä suhtaudutaan, kun alkaa sinkkiarkuissa omia poikia tulemaan. Se voi olla sellainen asia, jota ei kukaan pysty ennakoimaan.