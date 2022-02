Helsingin käräjäoikeus antaa tuomionsa perjantaina kello 10.

Kulttuurineuvos-kirjailija Veijo Baltzarin, 79, pitkällinen oikeussaaga tulee perjantaina aamupäivällä päätökseen käräjäoikeuden osalta. Syyttäjä vaatii miehelle 10 vuoden vankeusrangaistusta useista ihmiskauppa- ja seksuaalirikoksista.

Lisäksi käräjäoikeuden ratkaisua odotetaan kahdelle naiselle, joiden syytetään avustaneen Baltzaria ihmiskaupparikoksissa.

Epäiltyjen rikosten uhreina on yhteensä seitsemän 1980–2000-luvuilla syntynyttä naista. Osa heistä on ollut epäiltyjen rikosten tapahtumahetkellä alaikäisiä.

Baltzar otettiin kiinni Tammisaaren asunnoltaan marraskuussa 2019. Poliisi sai poikkeuksellisen laaja esitutkinnan valmiiksi noin vuotta myöhemmin syyskuussa 2020.

Virkavalta kertoi rikosepäilyjen ajoittuvan peräti 15 vuodelle, vuosien 2004 ja 2019 väliselle ajalle. Rikosten epäillään tapahtuneen Helsingissä, Espoossa, Raaseporissa, Suonenjoella ja Kuopiossa.

Vyyhdin käräjäkäsittely alkoi joulukuussa 2020 Helsingin käräjäoikeudessa. Juttua on alusta lähtien istuttu suljettujen ovien takana. Syytteiden sisältö on salattu.

Baltzarin epäillään tutustuneen uhreihinsa, eli tyttöihin ja nuoriin naisiin Helsingissä. Tutkinnassa ilmeni, että Baltzar olisi värvännyt heidät mukaan pyörittämäänsä teatteritoimintaan ja houkutellut heidät asumaan luokseen.

Esitutkinnan mukaan uhrien piti Baltzarin luona asuessaan toimia hänen antamiensa sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Poliisin mukaan yhteisössä vallitsi pelon ilmapiiri, ja uhreihin pyrittiin vaikuttamaan monin tavoin.

– Esitutkinnassa on näyttäytynyt sellainen kaava, että nuoria naisia on värvätty teatteritoimintaan ja sitä kautta mukaan yhteisöön tiiviimmin. Lopulta asianomistajat ovat päätyneet asumaan rikoksista epäillyn miehen luona. He ovat joutuneet miehen määräysvallan alaiseksi. Värväämiseen on ollut vaikutusta pääepäillyn statuksella kulttuuritoimijana, tutkinnanjohtaja Saara Asmundela kertoi esitutkinnan valmistuttua.

Naiset, joiden epäillään auttaneen Baltzaria ihmiskaupparikoksissa, ovat iältään 38- ja 32-vuotiaat. Naisista vanhempi oli esitutkinnan alkuvaiheessa vangittuna. Hänet vapautettiin, kun ilmeni, että hänen itsensä epäiltiin joutuneen muun muassa ihmiskaupan uhriksi vuosikausien ajan.

Veijo Baltzar kuvattuna Helsingin käräjäoikeudessa oikeusprosessin alkuvaiheessa.

Balzar on kiistänyt kaikki syytteet ja katsoo, ettei hänen toiminnassaan ole ollut mitään rikollista.

IS uutisoi tuomiosta tuoreeltaan heti kello 10 jälkeen perjantaina.