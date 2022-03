Kommentti: Yli sata koronaan kuollutta viikossa ei hetkauta enää ketään – yksi kuva kertoo miten viruksesta tuli ”hiljainen niittäjä”

Koronakuolema siirrettiin syrjään yhteiskunnallisesta keskustelusta, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Koronakuolemista ei juuri puhuta. Silti niitä on ollut viikkotasolla enemmän kuin pandemian alussa kaksi vuotta sitten.

Koronapandemian alussa kauhukuvat saivat vallan.

Talous romahtaa, ihmisiä kuolee ja sairaalat täyttyvät.

Herkästi tarttuva virus oli joillekin tappava, varsinkin perussairauksien kanssa eläville vanhuksille. Koronastrategiaksi tuli suojata yhteiskunnan heikompia ja pitää tartuntamäärät mahdollisimman matalina.

Vanhukset suljettiin koteihinsa, ravintolat ja yleisötilaisuudet pantiin säppiin, koulut sekä yritykset siirtyivät etätyöhän ja aloitettiin testaaminen ja tartuntojen jäljittäminen.

Rankkojakin otteita nähtiin.

Uusimaa eristettiin viikoiksi maalis-huhtikuun vaihteessa 2020.

Kaksi vuotta sitten Suomessa elettiin koronapelon vallassa.

Kiinasta lähtenyt virus levisi maailmanlaajuiseksi pandemiaksi, jolta Suomikaan ei säästynyt. Viikolla 15 vuonna 2020 kuolleita oli 63 henkilöä. Seuraavalla viikolla luku oli 64. Ja nämä olivat pandemian huiput, sitten kuolleisuusluvut lähtivät laskuun, kadoten lähes kokonaan kesällä, virkistyäkseen taas uusien varianttien myötä.

Entä nyt.

Tartuntatautitilastossa kuolleiden määrä on pysytellyt yllättävän korkealla tasolla koko tämän vuoden alun. Koronakuolleita on ollut yli 100 viikossa, huippuna helmikuun alun viikko numero viisi, jolloin koronakuolleita oli 154. Helmikuun puolivälin jälkeenkin viikkokuolemia on ollut enemmän kuin pandemian alussa.

Kuolemia viikossa on oikea tapa vertailla lukuja, koska päiväkohtaisissa luvuissa voi olla pahoja heittoja. Päivälukuja vertailemalla koronakuolleisuus olisi juuri nyt Euroopassa korkeinta Suomessa, Baltiassa ja Tanskassa, mutta todellisuudessa luvut eivät ole noin synkkiä.

” Viini virtaa ja banjot soivat, mutta virus niittää omaa satoaan hiljaisesti.

Kyse on rekisteröintitavasta.

Kuka tahansa Suomessa kuoleva listataan "koronakuolleeksi", jos hän on saanut kuolemaansa edeltävän 30 päivän aikana positiivisen koronatestituloksen, vaikka varsinainen kuolinsyy voi olla syöpä tai vaikkapa auto-onnettomuus. Viikkovertailussa lukuja on ehditty siivota, ja se näyttää paremmin ja oikeammin koronaan kuolleiden määrän ja trendin.

Lopullinen tilanne selviää vasta Tilastokeskuksen kuolinsyytilastosta, joka julkaistaan vuosittain joulukuussa. Loppuvuodesta saadaan selville totuus vuoden 2021 kuolleiden kuolinsyistä.

Tilanne on tietysti nyt toinen kuin kaksi vuotta sitten.

Silloin kukaan ei tiennyt rokotteiden valmistumisesta ja saapumisesta Suomeen. Nyt rokotteita on ja ne suojaavat vakavilta taudinmuodoilta: sairaaloiden potilaspaikat riittävät ja yhteiskuntaa on avattu asteittain omikronrynnistyksen aikana. Maaliskuun alussa poistuivat ravintolarajoitukset.

Pandemian alussa puhuttiin ihmishengen ja talouden vastakkainasettelusta.

Ääneen päiviteltiin Ruotsia, joka ei sulkenut yhteiskuntaansa, vaan antoi viruksen mellastaa väestössä: lähes 18 000 kuollutta.

Suomessa korostettiin elämän arvokkuutta hyvinvointiyhteiskunnan moraalisena perustana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi kaksi vuotta sitten, että korona tappaa pahimmassa tapauksessa 3 000–3 500 suomalaista. Parhaassa tapauksessa voidaan selvitä vähän yli tuhannen hengen menetyksellä, THL arvioi.

Kahden vuoden pandemiataistelun jälkeen kuolleita on yhteensä noin 2 600 eli THL:n ennuste olisi osumassa aika hyvin oikeaan – jos pandemia alkaa hiipua tavalliseksi kausi-influenssaksi.

Sitä ei vielä tiedetä.

THL:n johtaja Mika Salminen ei ole huolestunut koronaan kuolleiden määrästä.

THL:n johtaja Mika Salminen sanoi Helsingin Sanomissa (17.3.), että tartuntamäärien pysyessä korkealla kuolleita tulee. Salminen ei ollut erityisen huolissaan kuolleiden määrän kasvusta, vaikka pyrkimyksenä on, että ikäviä uutisia tulisi mahdollisimman vähän. Suurin osa menehtyneistä on Salmisen mukaan ikääntyneitä, joilla on terveyttä heikentäviä ongelmia.

Mutta eikö juuri heitä pitänyt suojella?

Ilmeisesti ei enää, koska suhtautuminen koronaan on muuttunut.

Pandemian alussa koronaa pelättiin, mutta se ei ollut läsnä lähipiirissä. Nyt tuntuu, että koronaa on joka puolella, ja moni tuttavakin on sen sairastanut, usein lievänä, kiitos rokotteiden. On selvää, että ihmisten henkinen ja fyysinen jaksaminen sekä talous ja toimeentulo ovat asioita, jotka korostuvat pandemian vastaisessa taistelussa silloin, kun taistelu venyy vuosien kamppailuksi.

Yhtä selvää on, että rokotteilla pandemiaa ei kokonaan pysäytetä. Terävin terä siltä toki leikataan, ja hyvä niin.

Korona on hyvää vauhtia arkipäiväistymässä taudiksi tautien joukkoon. Kuolleiden ja tartuntojen määrät kertovat karulla tavalla siitä, että pandemia ei ole ohi.

Viini virtaa ja banjot soivat, mutta virus niittää omaa satoaan hiljaisesti – poissa yhteiskunnan kollektiivisesta mielestä.