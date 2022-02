Tänä keväänä valmistuvat toisen asteen opiskelijat ovat käytännössä koko lukioaikansa opiskelleet koronan varjossa. Mats Uotila, 17, ja Lauri Lindén, 20, väittelevät siitä, onko Suomeen syntynyt etäopiskelun takia kadotettu ikäluokka.

Koronapandemia on vaikuttanut syvästi sekä koululaisiin, toisen asteen opiskelijoihin että korkeakoulujen opiskelijoihin keväästä 2020 lähtien. Vasta tulevaisuus näyttää, miten erikoinen opiskeluaika on vaikuttanut opiskelijohin.

Onko meille syntymässä jopa ”kadotettujen ikäluokkien” ryhmä? Lauri Lindén ja Mats Uotila väittelevät aiheesta.

Lindén: Hurjaa ajatella, että 2003 syntyneet, nyt kirjoituksiin valmistautuvat abit ovat eläneet lukioajan yhtä syksyä lukuun ottamatta keskellä koronaa. Itse sentään sain puolet elää ja opiskella puolet lukiosta normaalisti. Vaikutukset ovat moninaiset. Oppimistuloksista yhteishenkeen ja yhteisiin nuoruuden kokemuksiin.

Uotila: Penkkarit, abiristeily ja bileet vaihtuivat monella etäkouluun ja eristykseen. Ainutkertaisten kokemusten väliin jääminen harmittaa. Minusta tuntuu, että moni ei ymmärrä kuinka isosta asiasta on kyse. Kun elämän parhaat vuodet – joista nauttimista on muistuteltu pienestä pitäen – liukuvat ohitse etäillessä, niin kyllä sillä on suuria vaikutuksia.

Lindén: On tämä kyllä sukupolvikokemus, mutta ei kovin mieluisa sellainen. Vielä keväällä 2020 etäkoulujakso tuntui uudelta ja jännältä, mutta hymy alkoi hyytyä kun niitä tuli lisää ja lisää. Nyt kirjoittavat abit ovat hyvin mahdollisesti olleet enemmän etänä, kuin läsnä koulussa. Hurjaa. Vaikutuksia voidaan nähdä vielä pitkään.

Uotila: Lukio on sitä aikaa, kun luodaan paljon uusia sosiaalisia suhteita, seurustellaan, täysi-ikäistytään, ja rakennetaan omaa identiteettiä. Ei ole ihme, että koronan myötä ahdistus ja näköalattomuus ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa. Aloitin itse lukion vuonna 2020 ja aika paljosta on jäänyt paitsi rajoitusten myötä.

Lindén: Kaikista huolestuttavinta on nuoret joiden kotiolot ei ole kunnossa tai muuten mahdollisuudet opiskella kotona ei ole optimaaliset. Tämä on näkynyt oppimistuloksissa jo nyt. Pitkät etäopetusjaksot ovat näkyneet karusti siinä, että osaan koululaisista ei enää saada kontaktia ja jäädään ilman tukitoimia.

Uotila: Meillä on paljon nuoria, jotka eivät normaalioloissakaan pysy kyydissä. Etäopetusjaksojen aikana tämä korostui, ja osaa oppilaista ei tavoitettu lainkaan. Tiedämme myös sen, että moni ei palannut kouluun etäopetuksen jälkeen. Näistä nuorista olen kaikista eniten huolissani. Tukitoimia tarvitaan kipeästi.

Lindén: Juuri näin. Kouluihin kohdistuvat rajoitukset ja koulun toimintaa vaikeuttavat toimet noin yleensä ovat siitä vahingollisia, koska seurauksia nähdään vielä vuosikymmenien jälkeen. Toivon todella ettei koronasukupolvelle käy samoin kun 90-luvun laman nuorille. Uskon kuitenkin, että toivoa on. Mutta uusiin täyssulkuihin ei ole varaa.

Uotila: Nuoret pitää ottaa huomioon pandemian jälkihoidossa, eikä 90-luvun laman jälkeisiä virheitä saa toistaa. Onneksi rajoituksia ollaan nyt purkamassa ja normaali elämä on enenevissä määrin totta. On ollut hienoa päästä itsekin takaisin lähiopetukseen. Opettajia ja kavereita osaa nyt arvostaa enemmän.

Lindén: Luulisi tosiaan, että koulun arvostus nuorilla on noussut kohisten etäjaksojen aikana. Ei nimittäin ole pitemmän päälle kauhean hauskaa olla yksin neljän seinän sisällä zoomin välityksellä. Joillekin se on toki toiminut loistavasti, mutta eiköhän se ole tullut selväksi, että ei se perinteinen koulurakennus ole vieläkään täysin turha.

Uotila: Etäyhteyksistä ei ole lähiopetuksen korvaajiksi. Joissain tilanteissa niitä voidaan hyödyntää, mutta pääpainon tulee olla lähiopetuksessa. Koulu ei ole vain pänttäämistä varten, sillä on keskeinen osa jokaisen ihmisen kehittymisessä. Vuorovaikutus muiden kanssa ei onnistu ruutujen takaa samalla lailla. Sen on jokainen viime aikoina huomannut.

Lindén: Nyt tärkeää on se, että tuen tarpeeseen vastataan täysimittaisesti niin lastensuojelun, psykologien kuin opiskelunkin suhteen. Se ei onnistunut keväällä 2020. Opiskeluhuolto tulee olla kaikkien saatavilla ja koulun ulkopuolella esimerkiksi jengiytymiseen liittyviin ongelmiin pitää tarttua.

Uotila: Yksi konkreettinen toimi olisi terapiatakuu. Psykologille on todella vaikeaa saada aikoja, tämä pitäisi korjata. Hallitus on nyt pari vuotta puhunut ja lupaillut, mutta nyt tarvittaisiin tekoja. Oireilevat nuoret pitää saada jonoista hoitoon ja sen tuen piiriin, jota he tarvitsevat. Tästä hyötyisi koko yhteiskunta.

Lindén: Terapiatakuu on erittäin hyvä. Onneksi Suomen hyvinvointivaltion ainakin pitäisi pystyä vastaamaan näihin haasteisiin. Ja parempi olisi, koska hintalappu on miljrdeja jos syntyy ammatillisesti kadotettu ikäluokka. Kanssanuorille ei voi sanoa muuta kuin, että parempaa kohti ollaan menossa. Hyvin me ollaan jaksettu.