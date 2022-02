Hovioikeus ei katsonut hyvällä miehen jatkunutta päihteiden käyttöä.

Helsingin hovioikeus hylkäsi raakaan ja erityisen julmaan paloittelumurhaan syyllistyneen miehen ehdonalaista vapauttamista koskevan hakemuksen.

Hovioikeus ei katsonut hyvällä miehen jatkunutta päihteiden käyttöä. ”Jossain määrin” oli myös riskinä, että mies syyllistyisi uuteen väkivaltarikokseen.

Myös rikos oli laadultaan sen kaltainen, ettei miestä voida vapauttaa keskimääräistä vapautumisaikaa selvästi aiemmin. Keskimäärin elinkautista istutaan hieman yli 14,5 vuotta, mies on ollut vankeudessa vähän yli 12 vuotta.

Hovioikeus totesi kuitenkin päätöksessään, että miehellä on motivaatio rikoksettomaan elämään. 46-vuotiaalla miehellä on vaimo, hän on käyttäytynyt hyvin sekä noudattanut rangaistusajan suunnitelmia. Murhan jälkeen hän on vaihtanut sukunimeä.

Mies syyllistyi toisen miehen kanssa paloittelumurhaan Vantaalla helmikuussa 2010. Uhria lyötiin esimerkiksi veitsellä, hänen päätään poljettiin, minkä lisäksi uhriin pistettiin väkisin huumausainetta. Murhan jälkeen miehen ruumis paloiteltiin ja hävitettiin. Teon taustalla oli kiistaa huumausaineesta.

Rikoskumppanin, tätä nykyä 49-vuotiaan miehen ehdonalaista vapauttamista koskeva hakemus hylättiin viime kesänä.