Alkuvuoden sademäärät poikkeuksellisen runsaita – helmikuun ennätykset menossa rikki

Alkutalvi on ollut erikoinen. Helmikuun sademäärän ennätys on todennäköisesti rikkoutumassa.

Helmikuun sää on ollut erikoinen. Lunta on tullut paljon, mutta samalla myös helmikuun sademäärien tilastot näyttävät kovia lukemia.

Ilmatieteen laitoksen tilastot kertovat, että esimerkiksi Virolahdella on satanut 128,7 millimetriä. Se on yli kolminkertainen määrä helmikuun keskiarvoon, joka on 34 millimetriä. Helsingin Kumpulassa on satanut noin neljä kertaa enemmän kuin normaalisti eli 119,9 millimetriä. Keskiarvo on 30 millimetriä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan näyttää silti, että helmikuun sademäärän ennätys rikkoutuu. Vuonna vuonna 2016 Kouvolan Anjalassa satoi helmikuussa 131,6 millimetriä.

Ilmatieteen laitoksen sivuilta voisi seurata myös sademäärän ennustetta.

Yhden millimetrin sademäärä tarkoittaa, että yhden neliömetrin pinta-alalle kertyy yksi litra vettä. Jos vesi leviäisi tasaisesti, niin sitä olisi yhden millimetrin paksuinen kerros.

Ilmatieteen laitos kertoo erikoisesta tilanteesta myös Twitter-tilillään.

Forecan mukaan lukemat ovat kovat.

– Tällaiset lukemat ovat todella paljon helmikuun sateeksi. Tulosten takana on se, että helmikuussa on vallinnut hyvin matalapainevoittoinen sää, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo Ilta-Sanomille.

Hyvä muistisääntö on se, että 1 senttimetri lunta sulatettuna on 1 millimetri vettä eli 10 millimetrin vesisade vastaisi talvella 10 senttimetrin lumenkertymää.

Tilanteella on vaikutuksia myös kevään säähän.

– Kun lumen kertymät ovat ovat suuret, sulaminen kestää kauan. Osa auringon lämpöenergiasta menee lumen sulamiseen ja lämpötilat eivät nouse siksi nopeasti, hän sanoo.