Koronaturvallisuuden vuoksi ihmiset menevät gondolihissiin pienemmissä porukoissa, jolloin paikkoja jää käyttämättä.

Tällä viikolla alkanut eteläsuomalaisten hiihtolomakausi on saanut kansan rynnistämään sankoin joukoin lumilomalle Lappiin.

Kittilän Levin suositussa lomakohteessa oli IS:n tietojen mukaan tiistaina noin 20 000 vierasta. Levin laskettelurinteisiin kerääntyi eilen hissijonoja jo lounasaikaan.

Hiihtokeskuksen Youtube-kanavallaan julkaiseman reaaliaikaista tilannetta seuraavan videon mukaan yhdentoista aikaan keskiviikkona hissijonot olivat jälleen runsaslukuiset.

Voit seurata Levin hiihtokeskuksen suoraa lähetystä alla.

Erityisesti maineikkaalle gondolihissille mutkittelee kymmenien ihmisten mittainen jono ja monenkaan gondolin ei tyhjillään tarvitse rinnettä ylös kivuta.

Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesonen vinkkasi aiemmin matkailijoita suosimaan gondolihissin ohella muita hiihtohissejä ruuhkien välttämiseksi. Koronaturvallisuuden vuoksi ihmiset menevät gondoliin pienemmissä porukoissa, jolloin paikkoja jää käyttämättä.

Pesonen arvioi tiistaina, että matkailukeskuksessa on nyt vilkkaampaa kuin viime vuonna.

– Hyvä hiihtoloma on käynnissä. Lomailijoita on sekä kotimaasta että ulkomailta. Esimerkiksi hollantilaisten kiinnostus Lappia kohtaan on viime vuosina kasvanut.

Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari kertoi, että koronaepidemia vilkastutti kotimaanmatkailua ja osa kasvusta on jäämässä pysyväksi.

– Nyt on 30 prosenttia enemmän kävijöitä kuin vuosi sitten. Suomalaiset ovat koronan aikana löytäneet Suomen kesän ja talven.