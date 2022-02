"Välipäivä” yli metrin kinoksissa – sitten tupruttaa taas

Auraajilla riittää töitä. Kova tuuli kinosti lunta ja metrisiä hankia näkyy ympäri Suomea. Samaan aikaan Suomen luonto sai upeat lumiset kasvot.

Lunta on satanut helmikuussa niin paljon, että lumensyvyys on kasvanut paikoin kovasti.

– Varsinkin maanantaina satoi paljon lunta lähes koko maassa. Erityisesti Ahvenanmaalla kertymät olivat kovia. Jomalassa satoi yhden vuorokauden aikana niin paljon lunta, että lumen syvyys kasvoi 24 senttimetriä, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomala kertoo.

Tiistaina lumisateet jatkuivat ja auraajille riitti töitä. Liikenne oli myös vaikeuksissa.

– Uudellamaalla ja koko Etelä-Rannikolla lumen syvyys kasvoi keskimäärin 10 senttiä ja Pirkanmaallakin 5 senttiä, Tuomala sanoo.

Pitkään jatkuneet lumisateet lisäävät kertymiä ja metrisiä hankia on lähes koko maassa.

– Ilomantissa lumen syvyys on nyt 111 senttimetriä. Yli metrin lukemia on myös Joensuussa ja Nurmeksessa. Metrin hankia on muuallakin, kun kova tuuli kinostaa lunta. Espoon Nuuksiossa on lunta 86 senttimetriä ja Kouvolan seudulla yli 70 senttimetriä, hän kertoo.

Tuomalan mukaan keskiviikosta tulee eräänlainen välipäivä.

– Sää on keskiviikkona lähes koko maassa poutainen ja monin paikoin aurinkoinen, hän sanoo.

Lumen kolaajat ja teiden auraajat eivät ehdi levätä ja huoltaa kalustoaan kovin pitkään.

– Ensi yönä saapuu lännestä lumisateita maan pohjoisosaan, erityisesti Meri-Lappiin, meteorologi Tuomala sanoo.

Presidentti Kyösti Kallion -patsas peittyi lumeen Helsingissä tiistaina.

Lunta satoi reippaasti varsinkin maanantaina ja tiistaina. Helsingin Viikissä liikenne sujui maanantaina 21.2. hitaasti, kun kova tuuli alkoi kinostaa lunta.

Sademäärätkin ovat olleet lumikertymien lisäksi suuria. Ilmatieteen laitoksen Twitter-tilillä kerrotaan, että helmikuun koko maan sade-ennätys rikkoutuu todennäköisesti helmikuu aikana. Yhden millimetrin sademäärä tarkoittaa, että yhden neliömetrin pinta-alalle kertyy yksi litra vettä.