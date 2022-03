Lääkäriä houkuttelevat pohjoiseen luonto, erilaiset työtehtävät, harrastusmahdollisuudet ja hyvä työyhteisö.

Marko Sainio työskentelee keikkalääkärinä Kittilän Levillä. Ensihoitolääkärin vakituinen työ on Turussa.

Akuuttilääketieteen erikoislääkäri, Turussa lääkärihelikopterissa ensihoitolääkärinä työskentelevä Marko Sainio on noin kolme kuukautta vuodesta keikkalääkärinä Levin hiihtokeskuksessa Kittilässä.

Sainion kiinnostus Lappia kohtaan heräsi viitisen vuotta sitten, kun hän kävi tuttujen mökillä.

– Kävin Levillä ja kyselin samalla työmahdollisuuksia. Sattumien summana aloitin työt ja täällä ollaan vieläkin, hän sanoo.

Lappiin ensihoidon ammattilaista vetää ensisijaisesti luonto. Työn ohella hän laskettelee, hiihtää, pyöräilee ja liikkuu muutenkin luonnossa.

Toisaalta työt Turun yliopistollisessa sairaalassa ja Levin lääkärikeskuksessa ovat niin erilaisia, että ne täydentävät toisiaan. Kolmanneksi syyksi Lapin töihin Sainio mainitsee hyvän työyhteisön Levillä.

– Täällä on niin hienoa, että riippumatta koulutuksesta tai ammatista, kaikki tekevät mitä osaavat ja pystyvät.

Ensihoitolääkäri Marko Sainio viihtyy Pihlajalinnan Levin lääkärikeskuksessa hyvän työyhteisön ja erilaisten työtehtävien vuoksi.

48-vuotias Sainio ei ole lähtenyt keikkalääkäriksi palkkauksen takia. Omien valintojen taustalla on uudenlaisen elämäntavan etsiminen, työn ja vapaa-ajan tasapaino.

Sainion perheen lapset ovat jo aikuisia. Hän tekee Turussa 50 prosentin työaikaa, joten pohjoisen ja etelän työt on voinut sovittaa joustavasti yhteen.

– Ei tätä palkan takia tehdä. Työ itsessään on erilaista Turussa ja Lapissa. Levin lääkärikeskus on monella asiakkaalle lähin paikka, josta saa apua. Potilaat tulevat toisinaan 100–150 kilometrin päästä vastaanotolle.

– Keskussairaalan palvelut ovat 200 kilometrin päässä. Lääkärin pitää ratkaista voiko ongelman hoitaa tässä ja nyt vai tarvitaanko siirtoa pitkän matkan päähän.

Levin lääkäriasemalla Sainion hoidettavana on paljon vapaa-ajallaan loukkaantuneita kelkkailijoita, laskettelijoita tai koiravaljakkoajelulla olleita. Vammat ovat usein murtumia, venähdyksiä ja haavoja.

” Lääkärin pitää ratkaista, voiko ongelman hoitaa tässä ja nyt vai tarvitaanko siirtoa pitkän matkan päähän.

Keikkalääkäri Marko Sainio harrastaa Levillä muun muassa laskettelua, hiihtoa ja pyöräilyä.

Pihlajalinnan Pohjois-Suomen aluejohtaja Ville Valkama kertoo, että Levin yksikköön ei ole koskaan ollut vaikeuksia palkata henkilökuntaa.

– Levin yksikkömme on Suomen suurin rinnelääkärikeskus, josta löytyvät laajat palvelut ja osaava henkilökunta. Tämä tausta ja verrattain pitkä historiamme Levillä ovat taanneet sen, että olemme saaneet hyvin asiantuntijoita riveihimme ympäri vuoden ammattiryhmästä riippumatta.

Kaikilla lääkäriasemilla ei ole yhtä hyvä tilanne kuin Pihlajalinnalla. Rukalla, Pyhällä ja Levillä toimivan Lääkäripalvelu Bene Finlandian toimitusjohtaja Arja-Liisa Westerlund-Kallio sanoo, että koronapandemia on vaikuttanut henkilökunnan rekrytointiin tuntureille.

– Niin kauan, kun covid-19 on maassa vieraanamme, niin tilanne on hieman hankala, sillä koronapotilaat pitää hoitaa etelän sairaaloissa ja lääkäreille on siellä tarvetta.

– Levillä on vielä auki joitakin aikavälejä, joihin tarvitsemme lääkärin. Rukan ja Pyhän lääkäriasemiemme osalta asia on kunnossa ja lääkäreitä riittää koko sesongiksi, Westerlund-Kallio sanoo.

Keikkalääkäri Marko Sainio aikoo jakaa aikaansa kahden työpaikan välillä tulevinakin vuosina.

Muitakin terveysalan ammattilaisia Lappiin vielä tarvitaan sesongin ajaksi. Westerlund-Kallio kaipaa erityisesti trauman ja yleislääketieteen osaajia.

– Palkkaus on hyvä. Lisäksi tarjoamme majoitusmahdollisuudet sekä mukavan ympäristön työskennellä kivojen työkavereiden kanssa Suomen parhaissa laskettelukeskuksissa.