Tutkijat: Venäjä on valmis kärsimään pakotteista länttä enemmän – öljy­kauppaan puuttumista se voisi kavahtaa

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Antti Paronen ja Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen keskustelivat Ukrainan tilanteesta Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä.

Ilta-Sanomien suorassa lähetyksessä tiistai-iltana esiintyneet asiantuntijat arvioivat, että lännen ja Venäjän välinen vastakkainasettelu kiihtyy Ukrainan kriisin mukana, eikä läheskään kaikkea ole vielä nähty.

Oman osansa soppaan tuovat länsimaiden Venäjää kohtaan asettamat pakotteet.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikaisen mukaan henkilöpakotteilla ei ole Venäjän valtion toiminnan kannalta merkitystä. Hän huomauttaa myös, että Venäjä on trimmannut valtiontalouttaan iskunkestäväksi jo vuosikausia.

Venäjä toivoo, että pakotteet eivät ole niin kovia, ettei Venäjä selviäisi niistä pitkällä aikavälillä.

– Ulkoista velkaa on hyvin vähän. Kultavarantoja ja valuuttavarantoja käsittämätön määrä. Se on talous, joka on rakennettu kestämään ulkoisia sokkeja, Lavikainen sanoo.

Samaa sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Antti Paronen. Parosen mukaan Venäjä on verrattain velaton valtio ja öljyn korkea maailmanmarkkinahinta palvelee sen etuja tällä hetkellä erittäin hyvin.

– Ollaan kaukana siitä, että Venäjä olisi sotatalous, jota vaikkapa Syyria on. Eletään kädestä suuhun.

Taloudellisten pakotteiden lisäksi länsimailla on vain vähän keinoja puuttua Venäjän aggressiiviseen toimintaan, tutkijat arvioivat.

Paronen ei usko, että muihin suoriin toimiin ryhdytään. Hän sanoo, että länsi korostaa diplomaattisuhteiden ylläpitoa Venäjän kanssa.

– Esimerkiksi venäläisten diplomaattien karkotusta laajasti kaikista EU-maista, hyvänen aika sentään, tällaista ei varmaankaan tulla näkemään. Eikä varmaan jossain määrin myöskään toivota. Aika vähän meillä työkaluja lopulta kuitenkaan on.

Parosen mielestä pakotteiden lisäksi on olennaista seurata sitä, miten länsi ja erityisesti Yhdysvallat aikoo aseistaa Ukrainaa ja tarjota esimerkiksi neuvonantaja-apua.

Lavikainen taas muistuttaa, että pakoteruuvia voidaan kiristää vielä huomattavasti enemmän. Toisaalta Venäjä on hänen mukaansa ainakin toistaiseksi valmis kärsimään länsimaita enemmän.

– On pakotteissakin kovia vaihtoehtoja, vaikkapa öljykauppaan puuttuminen. Se tekisi tyhjäksi öljyn korkean hinnan, josta Venäjä hyötyy. Se olisi Venäjälle jopa vaarallisempaa kuin kaasun myynti.