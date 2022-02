Lumisumaa seuraa hyvin vaihtelevan sään keskiviikko

Luvassa ensin napakkaa pakkasta ja sitten lauhtuvaa, maanteille ei kelivaroituksia.

Varsinkin Etelä-Suomeen runsaasti lunta tupruttaneen lumisadealueen jälkeen sää poutaantuu ja pakastuu. Kylmimmillään lämpötilat putoavat keskiviikkona Etelä-Suomessa 20 miinusasteeseen, ja Lapissa pakkanen saattaa paukkua 30 asteessa, kerrottiin Ilmatieteen laitokselta.

Keskiviikko on säältään kuitenkin hyvin vaihteleva, täydensi päivystävä meteorologi Jani Parviainen.

– Lännestä leviää uutta pilvisyyttä, ja lännestä alkaen sää myös lauhtuu nopeasti iltapäivällä. Illalla saadaan heikkoa lumisadetta paikoin liki nollakelissä.

Alkuviikosta Suomen yli pyyhkäisseestä sadealueesta kertyi eniten lunta Uudellemaalle ja muualle maan eteläosaan. Mittaustulosten mukaan nietokset kasvoivat eniten Helsingin Kumpulassa: sinne lunta saatiin noin 30 senttiä 48 tunnissa.

Linjalle Porista Jyväskylän kautta Savonlinnaan uutta lunta satoi kymmenisen senttiä. Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin tämä sadealue ei yltänyt.

Alkuviikosta etelässä koettu varsin huono jalankulkusää ja ajokeli paranevat kumpikin keskiviikoksi. Kelivaroituksia ei ole annettu mihinkään maakuntaan, mutta osissa Suomen merialuetta tuulee päivän aikana kovaa.

Alkuvuodelta tuttuun tapaan hyvä sää ei tälläkään kertaa kestä kauaa. Jo torstaina varoituskartta on kirjavana: tiesää on huono tai erittäin huono koko maassa paitsi Lapin kolmessa pohjoisimmassa kunnassa. Kaikilla merialueilla on voimassa torstaina varoituksia muun muassa aallokosta ja kovasta tuulesta.

Tiistaina lumisuma toi runsaasti myöhästymisiä rautateille, ja myös tieliikenne oli pulmissa. Valtatie 9:llä sattui paha turma, jossa kolme ihmistä menetti henkensä rekan ja henkilöauton nokkakolarissa Jyväskylän Korpilahdella.

Rautateillä veturi ja pakettiauto törmäsivät yhteen tasoristeyksessä Vihdissä Uudellamaalla, mutta siellä selvittiin autossa olleen kaksikon lievillä vammoilla. Tämä onnettomuus tapahtui Hyvinkään ja Karjaan välisellä rataosuudella, jolla ei ajeta matkustajaliikennettä.

Tiistaina aamupäivällä sakean lumisateen vuoksi ajoittain vain puolet kaukojunista kulki aikataulussa.