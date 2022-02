Tapio Sadeojan kolumni: Vladimir Putinilla ei ole mitään rajaa – kasakka ottaa sen mikä on löysästi kiinni

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ajatuksenjuoksu on muulle maailmalle täysi mysteeri, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Viime viikkoina on maailmalla levinnyt arvuuttelu, onko Venäjän presidentti Vladimir Putin realisti, joka toteuttaa suunnitelmallisesti strategiaa Venäjän suurvalta-aseman palauttamiseksi vai onko hän menettänyt todellisuudentajunsa. Käyttääkö hän vain vanhaa kikkaa ja näyttelee hullua saadakseen muun maailman luulemaan, että hän on tarpeen vaatiessa valmis – mihin tahansa.

Olkoon oikea vastaus mikä vaan, yksi asia on varmaa: aggressiivinen nationalismi, isovenäläisyys on riistäytynyt irti Kremlissä. Ja sitä piiskaa eteenpäin säälimätön itsevaltias, jonka ajatuksenjuoksu on muulle maailmalle täysi mysteeri.

Jokaisen suomalaisen – tai ainakin jokaisen turpo-päättäjän – pitäisi katsoa Kremlin maanantaina järjestämän kaksiosaisen näytelmän tallenne alusta loppuun. Näytelmän ensimmäisessä osassa televisiossa näytettiin mukamas suorana Venäjän turvallisuusneuvoston kokousta ja toisessa osassa illalla Putinin puhetta.

Ne olivat ihan liioittelematta kylmäävää, selkäpiitä karmivaa katsottavaa.

Putinin puhe oli sekava katsaus vääristeltyä historiaa, vainoharhainen ja äärimmäisen aggressiivinen. Hän oikein hinkusi päästä tuhoamaan Ukrainan, jonka olemassaolon oikeutuksen hän kiisti leimaten maan koko itsenäisyyden Leninin virheeksi.

Jos puhe oli teatteria, se oli Oscar-tason suoritus.

” Kreml on nyt sotajalalla laukkaavien kasakoiden tukikohta.

Kukaan ei voi enää väittää, ettemme tiedä minkälaisen diktaattorin kanssa olemme tekemisissä: miehen, joka haluaa palauttaa Venäjän suurvalta-aseman ja horjuttaa Euroopan turvallisuusjärjestelmää hinnasta välittämättä. Tästä seuraava valtava inhimillinen kärsimys ei merkitse hänelle mitään.

Paha kyllä, viime päivien tapahtumat olivat vasta alkusoittoa.

Olisi lievästi sanottuna suotavaa, että jokainen vastuullinen suomalainen päättäjä ymmärtäisi vihdoin, mistä on kysymys: Suomen naapurissa on suurvalta, joka tekee mitä lystää kansainvälisestä oikeudesta, sopimuksista ja ihmisistä piittaamatta. Suurvalta, johon ei voi luottaa missään olosuhteissa. Suurvalta, joka haluaa itselleen etupiirin, jonka kohtalosta se saa itse päättää.

Ei ole syytä epäillä, etteikö tasavallan presidentti Sauli Niinistö ollut oikeassa arvioidessaan Kremlin toiminnan olevan sen omasta mielestään rationaalista, mutta se näyttäytyy ulkomaailmalle yksittäisinä irrationaalisina tekoina, mikä on tarkoituskin. Kaksi askelta eteen, yksi taakse ja välillä pari sivulle, kuten Niinistö määritteli.

Eli shakkia, jossa pelilautana on Euroopan kartta ja nappuloina pahimmillaan kokonaiset kansakunnat.

Eurooppa on astunut sotilas- ja turvallisuuspoliittiseen uuteen normaaliin, jossa normaalia on kaikki, mikä oli ennen epänormaalia. Edessä on epävarmuuden, ikävien yllätysten ja jatkuvan vastakkainasettelun aika.

Vakauttavista tekijöistä ehkä tärkein, ennustettavuus, on mennyttä.

J.K. Paasikivi opetti aikoinaan suomalaisia sanomalla, ettei Kreml ole mikään kihlakunnanoikeus. Presidentti Niinistö on toistuvasti muistuttanut, että kasakka ottaa sen, mikä on löysästi kiinni.

Ja Kreml on nyt sotajalalla laukkaavien kasakoiden tukikohta.

Suomi ei voi olla enää löysästi kiinni.

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.