Keski-Suomen käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti poikkeuksellisen laajassa seksuaalirikosjutussa.

Vuonna 2000 syntynyt nuorukainen ennätti ennen kiinnijäämistään saalistaa sosiaalisessa mediassa lähes sata nuorta, pääosin 8–11-vuotiasta pikkutyttöä, uhreikseen.

Uhreista nuorin oli vasta viisivuotias pikkutyttö. Syyttäjän mukaan hän ei ollut sosiaalisessa mediassa kuitenkaan yksin.

– Viisivuotias lapsi oli videolla yhdessä vanhemman lapsen kanssa, kertoi erikoissyyttäjä Leena Hakavuori julkisessa asiaesittelyssä.

Juttuvyyhdessä on käsittelyssä kaikkiaan 90 haastetta, joissa on yhteensä 89 asianomistajaa. 64 asianomistajan kohdalla syyttäjä katsoo kyseessä olevan törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Poliisin tekemän kotietsinnän yhteydessä takavarikoitiin miehen puhelimet ja tietokone. Niistä löytyi yhteensä pitkästi yli 2 000 tallennetta, joista suurin osa 8–11-vuotiaiden tyttöjen kuvaamia videoita. Osa oli lähettänyt vain yhden tiedoston, mutta enimmillään kuvia tai videoita oli sama uhri lähettänyt 47.

Lisää syytteitä tulossa?

Vuonna 2000 syntynyt nuorukainen oli esiintynyt sosiaalisessa mediassa selvästi ikäistään nuorempana poikana ja saanut tytöt lähettämään itselleen seksuaalissävytteisiä tai seksuaalisia tekoja sisältäviä videoita. Tiedostot oli lähetetty pääasiassa Snapchat-sovelluksen kautta, jossa kuvat tai videot ovat kertaalleen katsottavissa.

Some-saalistajalla oli kuitenkin ollut puhelimellaan käytössä videoiden tallentamisen suoraan näytöltä mahdollistava sovellus.

– Kyse ei ole kuvien ja videoiden levittämisestä. Vastaaja on hankkinut ne omaa käyttöään varten, erikoissyyttäjä Hakavuori kertoi.

Lisääkin syytteitä lienee tulevaisuudessa luvassa, sillä useampia asianomistajia oikeudessa edustanut asianajaja Riitta Leppiniemi kertoi julkisen asiaesittelyn yhteydessä jutun tiimoilta asianomistajia olevan tällä hetkellä tiedossa 93 ja esitutkinnan olevan yhä asiassa kesken.

Ohjeisti uhrejaan kuvauksissa

Tekonsa esitutkinnassa myöntänyt nuorukainen esiintyi sosiaalisessa mediassa muun muassa tunnisteilla "krisseboih" ja "tuhmat_tytsyt_puhuu".

Kuvien ja videoiden metsästys oli varsin suorasukaista.

– Jos joku 05-010 tyttö haluaa vaihtaa nudet, niin tuu pistää mulle direen snäppi nimes, oli eräässä syytetyn lähettämässä Snapchat-viestissä pyydetty.

Syyttäjän mukaan video- ja kuvametsästyksen motiivina on ollut halu saada käyttöönsä juuri nuorukaiselle itselleen tehtyä materiaalia. Hän oli syyttäjän mukaan myös aktiivisesti ohjeistanut lapsia saadakseen haluamiansa videoita ja kuvia. Ohjeet oli annettu chat-keskusteluissa.

– Vastaaja on ohjeistanut viesteillä lapsia hyvin tarkkaan. Eräässä talteen saadussa keskustelussa todettiin: "Mut sit kuvaat salamal et näkee paremmin". Vastaajan antamat ohjeet olivat yksityiskohtaisia, syyttäjän suorittamassa julkisessa asiaesittelyssä todettiin.

Syyttäjän asiaesittelyn mukaan yhteydenpito some-saalistajan ja lasten välillä oli väliin hyvin tiivistä. Pahimmillaan mies vastaanotti uhriltaan lähes 50 tallennetta. Yhteydenpito loppui, kun lapsi lopetti viestittelyn tai esti vastaajan viestit.

Yksi rikosilmoitus käynnisti

Harvinaisen laaja rikosvyyhti lähti purkautumaan syyskuun puolivälissä 2020, kun some-saalistajan toimista tehtiin ensimmäinen rikosilmoitus.

Kun rikosilmoitus oli Helsingin poliisilaitoksella otettu vastaan, niin tutkinnan pyörät lähtivät pyörimään. Huhtikuussa 2021 nuorukainen otettiin kiinni ja hänen takavarikoiduilta puhelimilta ja tietokoneelta löytyi kuvia ja videoita 199 eri lapsesta.

Nyt oikeudessa käsiteltävässä juttuvyyhdessä on kaikkiaan 89 vastaajaa.

Asianomistajien puolelta tutkinnan aikana on tehty vain kaksi rikosilmoitusta, joten kaikki muut oikeuteen asti päätyneiden juttujen asianomistajat on löydetty sinnikkään poliisityön tuloksena.

Syyttäjän mukaan osa asianomistajista kiistää käyttäneensä Snapchatia ja olleensa missään yhteydessä vastaajaan. Lapset ovat esitutkinnan yhteydessä tehdyissä kuulemisissa hävenneet tekojaan ja esittäneet hätävalheita siitä, miksi heidän kuviaan on videoilla

Uhreja ympäri Suomen

Uhreja on eri puolilta maata ja tiistainakin oikeussalista etäyhteydet olivat käytössä ainakin Ouluun, Lappeenrantaan ja Lahteen. Paljon uhreja on myös pääkaupunkiseudulta.

– Vastaaja on antanut itsestään vääriä tietoja. Hän on esiintynyt lasten ikäisenä tai 12–13-vuotiaana poikana. Osalle asianomistajista hän on lähettänyt itsestään kuvan, jossa on noin 15-vuotiaana. Osa asianomistajista on myös ihastunut vastaajaan, erikoissyyttäjä Leena Hakavuori kertoi.

Syyttäjä piti tekoa erittäin suunnitelmallisena ja törkeänä. Tästä johtuen rangaistusta aikanaan lähempänä kesää määrättäessä jutussa pitäisikin soveltaa ankaroittamisperustetta.

– Kaikki lapset ovat olleet tapahtuma-aikaan useita vuosia suojaikärajaa nuorempia eli sen ikäisiä, että ankaroittamisperustetta tulee lähtökohtaisesti soveltaa. Rikos on tehty myös erittäin nöyryyttävällä tavalla. Lasten lähettämä materiaali on tallennettu ja lasten ikäisenä esiintyminen lisää teon törkeysarvostelua, erikoissyyttäjä Leena Hakavuori korosti.

Julkisen asiaesittelyn yhteydessä tuotiin esiin myös se seikka, että vaikka yhteydenotot saalistajan ja uhrien välillä ovat tapahtuneet verkossa, niin kyse on lasten kehityksen kannalta todella vakavista rikoksista. Asianomistajien lakimiesten mielestä tämä tulisi ottaa myös huomioon, kun oikeus aikanaan päättää lapsille maksettavista korvauksista.

Itse vastaaja istui ilmeettömänä ja liikkumatta koko 1,5 tuntia kestäneen julkisen asiaesittelyn ajan. Pipo pysyi päässä ja maski kasvojen edessä. Vuonna 2000 syntynyt vastaaja ei myöskään näkyvästi kommunikoinut puolustusasianajajansa kanssa.

– Vastaaja on erittäin pahoillaan mielipahasta, jonka on aiheuttanut menettelyllään. Hän on avustanut poliisitutkinnassa ja auttanut tunnistamaan uhreja. Hän ymmärtää menetelleensä väärin. Tapahtumat johtuvat vastaajan henkilökohtaisesta tilanteesta, joka on ajanut hänet nettimaailmaan. Puolustus kiistää sen, että videoita olisi painostamalla ja uhkailemalla pyydetty. Vastaajaa kiistää myös suunnitelmallisuuden, puolustuksesta vastaava asianajaja Mikko Marttila totesi asiaesittelyn julkisessa osassa.

Jutulle on varattu kaikkiaan 32 istuntopäivää ja loppulausuntoja kuultanee toukokuun puolivälissä.