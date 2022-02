Henkirikoksen uhri on noin 30-vuotias nainen, jonka kanssa epäillyllä on IS:n tietojen mukaan ollut seurustelusuhde.

Noin 30-vuotiaan naisen murhasta epäilty Harri Puhjo on kehonrakennuspiireissä tunnettu hieroja, jolla on taustallaan tuore raiskaustuomio. Häntä on lisäksi haettu lähestymiskieltoon kahta eri naista kohtaan.

Toinen lähestymiskieltoa hakeneista naisista on tuoreen henkirikoksen uhri. Puhjo ja surmattu nainen tunsivat toisensa kehonrakennuksen kautta. Heillä on IS:n tietojen mukaan ollut seurustelusuhde muutama vuosi sitten.

Poliisi on etsintäkuuluttanut Puhjon maanantaina Espoossa tapahtuneesta henkirikoksesta. Mies on yhä kateissa. Poliisi julkaisi hänen kuvansa ja tuntomerkkinsä, jotka löytyvät tämän jutun lopusta.

Poliisi tiedotti tiistaina aamulla epäilevänsä helsinkiläistä Puhjoa noin 30-vuotiaan naisen murhasta. Virkavallan mukaan henkirikos tapahtui Espoon Haukilahdessa Kuhatiellä maanantaina aamulla kello 10 aikaan. Poliisin mukaan mies lähti surmapaikalta jalkaisin kohti naapurikaupunginosaa Westendiä.

Poliisi uskoo, että Puhjo liikkuu pääkaupunkiseudulla tai Etelä-Suomen alueella laajemmin. Tiedossa ei ole, että Puhjo uhkaisi ulkopuolisia, mutta poliisi kehottaa silti välttämään miehen lähestymistä itse.

Helsingin hovioikeus tuomitsi Puhjon viime lokakuussa raiskauksesta ja pakottamisesta seksuaaliseen tekoon kahden vuoden vankeuteen. Tuomio on lainvoimainen.

Tekoaika ajoittuu vuoteen 2015, jolloin 16-vuotias tyttö alkoi harrastaa bikini fitnessiä helsinkiläisellä kuntosalilla. Mies toimi salilla hierojana, ja tarjosi tytölle hierontoja ”sponsorointina”.

Hovioikeuden tuomiosta ilmenee, että tytön mukaan hierontakäynnit olivat muuttuneet ahdistaviksi ja epämiellyttäviksi. Hieroja oli muun muassa kosketellut hänen intiimialueitaan, ja hieronnat saattoivat venyä jopa tuntien mittaisiksi.

Hieroja oli lähetellyt tytölle sosiaalisessa mediassa runsaasti viestejä, ja pyytänyt häntä saunomaan, strippaamaan ja yöpymään luokseen. Teot jatkuivat pidemmän aikaa. Uhri kertoi vasta myöhemmin havahtuneensa siihen, mitä oli tapahtunut.

Raiskausasian käsittelyssä kuultujen todistajien mukaan miehellä oli tapana lähestyä salilla nuoria naisia ja tarjota hierontapalveluitaan. Eräs naistodistaja kertoi itsekin joutuneensa hierojan häiritsemäksi.

Hieroja kiisti syytteet. Hän väitti naisen olleen tavallinen asiakas, joka oli itse hakeutunut hänen palveluidensa pariin.

Puhjo toimi muutama vuosi sitten taustayhdistyksen varapuheenjohtajana samalla salilla, jossa hän tarjosi laavakivihierontaa ja syyllistyi raiskaukseen. Hänellä oli yritys, jonka kautta hän tarjosi hierontapalveluita elinkeinonharjoittajana.

Puhjo joutui IS:n tietojen mukaan vetäytymään salilta sen jälkeen, kun epäilyt alkoivat kasaantua.

Raiskaustuomion ohella Puhjoa vastaan on haettu lähestymiskieltoja. Hakijoina on ollut kaksi eri naista, joista molempien kanssa Puhjolla on ollut seurustelusuhde.

Toinen lähestymiskielloista tuomittiin viime joulukuussa. Naisella ja Puhjolla oli ollut viisi viikkoa kestänyt suhde. Sen päätyttyä mies oli tuomion mukaan pommittanut naista sähköpostein, puhelimella, Instagramissa ja WhatsAppissa.

Murhasta epäilty Puhjo on nykyään 58-vuotias.

Poliisin julkaisemat tuntomerkit ovat:

keski-ikäinen

roteva, lihaksikas ruumiinrakenne

pituus 173 senttimetriä

lyhyet hiukset

harmaa sänkiparta

ruskea tai musta takki, jossa karvakaulus

mustat housut

musta pipo, jossa tummia raitoja

Poliisi pyytää havaintoja miehen liikkeistä. Poliisi pyytää, että reaaliaikaiset havainnot ilmoitetaan hätänumeroon 112. Muut havainnot voi välittää sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelinnumeroon 0295 413 031 (vastaaja).