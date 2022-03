Tapahtumien kulku on vielä epäselvä ja tapauksen tutkinta on käynnissä. Vaikka pizza oli tilattu Wolt-sovelluksen kautta, vielä ei ole tietoa siitä, onko lähetti Woltin yhteistyökumppani.

Hämeen poliisi tutkii tapausta, jossa Lahdessa nuorelle naiselle pizzan luovuttanut henkilö tunkeutui väkisin tämän asuntoon ja ahdisteli häntä. Pizza oli tilattu Wolt-sovelluksella, mutta vielä ei tiedetä, onko tilauksen toimittanut henkilö Woltin yhteistyökumppani eli yhtiön ruokalähetti.

Woltin näkemyksen mukaan lähettikumppani olisi toimittanut tilauksen asiakkaan oven eteen kontaktittomana tilauksena. Toimituksen jälkeen tuntematon henkilö olisi ottanut pizzan, luovuttanut sen asiakkaalle ja tunkeutunut hänen asuntoonsa.

Poliisi ei tässä vaiheessa tutkintaa ota kantaa Woltin näkemykseen. Poliisin mukaan tapahtumien kulku on vielä epäselvä ja tapauksen tutkinta on käynnissä.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Vornanen vahvistaa Ilta-Sanomille, että asiasta on tehty rikosilmoitus.

– Poliisille on tehty tutkintapyyntö asiassa, missä pizzaa on tilattu kotiin toimitettuna. Pizzan tuoneen henkilön epäillään ahdistelleen seksuaalisesti pizzan vastaanottanutta naista, Vornanen sanoo.

– Poliisi tutkii tapausta kotirauhan rikkomisena ja seksuaalisena ahdisteluna.

Epäiltynä on siis pizzan tuonut henkilö. Vornasen mukaan on mahdollista, että epäillyn ja uhrin lisäksi tapahtumiin liittyy myös muita henkilöitä. Rikokset ja eri henkilöiden roolit rikoksissa ovat selvittelyvaiheessa.

– Selvittelemme parhaillaan sitä, onko lähetti jonkun tapaukseen liittyvän yrityksen palveluksessa. Kyse on nyt siitä, että pizzaa on tilattu ja joku sen toi. Meidän täytyy selvittää minkä yrityksen palveluksessa kyseinen henkilö on. Tapahtumat johtivat lopulta tutkintapyyntöön, Vornanen kertoo.

Pizzan tuonut henkilö on Vornasen mukaan päässyt asuntoon sisään ovisummeria soittamalla.

Woltin Suomen-maajohtaja Henrik Pankakoski kertoo Ilta-Sanomille, että Wolt on tapauksesta tietoinen ja pahoillaan.

– Olemme tietoisia tapauksesta ja olemme erittäin pahoillamme asiakkaamme puolesta, jolla on ollut kamala kokemus. On sanomattakin selvää, että tällaisia tapauksia ei yksinkertaisesti saisi sattua missään olosuhteissa, Pankakoski sanoo.

Pankakosken mukaan Woltin Suomen tiimi on selvittänyt tilannetta yhdessä asianosaisten sekä viranomaisten kanssa heti 7. helmikuuta lähtien, kun tapaus tuli yhtiön tietoon. Tilanteen selvittäminen on edelleen kesken.

– Käymiemme keskusteluiden perusteella meillä on syytä uskoa, että tapaukseen liittyvä pizzan luovuttanut henkilö ei välttämättä ole vastoin tilanteessa syntynyttä käsitystä Wolt-lähetti. Tilanne vaatii perinpohjaista selvitystä, tapauksesta on tehty rikosilmoitus, ja meille on kaikista tärkeintä auttaa asiakasta sekä poliisia kaikin mahdollisin tavoin, Pankakoski kertoo.

Kuvakaappaus Woltin rekrytointimainoksesta lähettikumppaneille.

Sosiaalisessa mediassa on kummastuttanut Woltin rekrytointimainos, jossa mainostetaan, ettei Wolt edellytä lähettikumppaniksi hakevalta CV:tä, haastattelua tai edellytyksiä kokemuksesta.

Miten Wolt voi pitää huolen siitä, että asiakkaan on turvallista käyttää sovellusta?

Pankakosken mukaan Woltille on tärkeää korostaa lähettikumppaneille kohdistuvassa mainonnassa sitä, että Woltin lähettikumppaniksi voi hakea kuka tahansa.

– Emme edellytä mittavaa CV:tä tai aiempaa alan kokemusta. Kuka tahansa on tervetullut hakemaan Woltin lähettikumppaniksi kunhan hakijalla on oikeus työskennellä Suomessa, Pankakoski perustelee.

Ennen kuin lähettikumppaniksi pääsee, käydään Pankakosken mukaan jokainen hakemus läpi ja hakijan henkilöllisyys tarkistetaan. Jokaisen hakijan tulee myös käydä ”Woltin intro-tilaisuudessa”, jossa käydään läpi muun muassa sitä, miten Woltin sovellus toimii. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan, että on tärkeää noudattaa liikennesääntöjä sekä kunnioittaa asiakkaiden tietosuojaa lainsäädännön valossa.

Kun lähettikumppaniksi lopulta pääsee, toimituksia tehdään Pankakosken mukaan Woltin lähettikumppanisovellusta käyttämällä. Tämä sovellus on yhteydessä asiakkaan käyttämään sovellukseen, mutta ne ovat erilaisia keskenään.

– Lähettikumppani ei esimerkiksi näe omalla sovelluksellaan asiakkaan puhelinnumeroa, sillä käytämme siihen numeron­salaamis­palvelua. Woltin lähettisovelluksessa näkyviä tietoja ei voi tallentaa ja asiakkaan osoite näkyy lähettikumppanille vain siitä hetkestä alkaen kun hän hakee tilauksen siihen asti kunnes hän jättää tilauksen asiakkaalle, Pankakoski kertoo.

Pankakoski kertoo, että Wolt toimii tuhansien lähettikumppanien kanssa Suomessa ja toimituksia tehdään kuukausittain toista miljoonaa.

– Kuvatunkaltaisia vakavia tapahtumia on tullut tietoomme seitsemän toimintavuotemme aikana muutamia, keskimäärin harvemmin kuin kerran vuodessa. Tiedämme niistä tapauksista, jotka meidän tietoomme tuodaan.

– Toivommekin hartaasti, että asiakkaamme ja kumppanimme ovat meihin yhteydessä heti, jos he kohtaavat mitään vastaavaa. Meillä on näissä asioissa nollatoleranssi, eikä Woltin kumppanina voi toimia henkilö, joka loukkaa asiakkaan yksityisyyttä tai ei noudata yhteisessä palvelusopimuksessa sovittuja asioita.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun vastaavanlainen tapaus nousee julkisuuteen.

Vuonna 2017 vuoden 2016 Miss Suomi Shirly Karvinen joutui ahdistelun kohteeksi, kun Wolt-palvelusta tilattu ruokalähetti halasi ja suuteli häntä ilman lupaa.

Asiasta uutisoi tuolloin Helsingin Sanomat.

Karvisen mukaan ruokalähetti toi Karvisen tilaaman ruokalähetyksen tämän kotiin, mutta oli unohtanut osan lähetyksestä. Pian ovisummeri soi uudestaan ja lähetti toi tilaukseen kuuluneen juoman, mutta alkoi samalla halailla ja suudella Karvista poskelle. Yhtiö pahoitteli tuolloin tapahtunutta ja kertoi, että kyseisen lähetin yhteistyösopimus on lopetettu.