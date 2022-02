Niinistön mukaan maanantain käänne nakertaa entisestään Euroopan turvallisuustilannetta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kommentoi Venäjän virkaveljensä Vladimir Putinin tuoreita Ukraina-toimia maanantai-iltana Iltalehden haastattelussa. Niinistö katsoi Putinin menettelevän vanhan pelikirjansa mukaisesti.

– Venäjän toimintoja on kuvattu irrationaalisiksi tai epäloogisiksi. Ehkä se rationaalisuus on juuri siinä: toimia tavalla, jota olen kuvannut kaksi askelta eteen, yksi taakse, pari sivulle. Tämä on sitä liikettä nyt, eikä pääty tähän tietenkään, Niinistö sanoo, Niinistö sanoo IL:lle.

– Luulen, että pelikirja sisältää jatko-osia myös. En pidä ollenkaan mahdottomana. Tässä Venäjä etenee kaksi askelta eteen ja yhden taakse. Sitä me menemme jatkossa.

Putin ilmoitti aiemmin illalla tunnustavansa Itä-Ukrainassa sijaitsevat Donetskin ja Luhanskin separatistialueet itsenäisiksi. Niinistön mukaan käytännössä päätös merkitsee vuosina 2014–2015 hiotun Minskin sopimuksen loppua. Hän katsoi tapahtuneen nakertavan entisestään Euroopan turvallisuustilannetta, mutta ei suostunut arvioimaan sen vaikutuksia Suomen lähialueille Baltiassa.

Maanantaisen päätöksensä yhteydessä Putin myös määräsi Venäjän sotilaita itsenäisiksi tunnustamilleen alueille. Kahdessa erillisessä määräyksessä Putin ohjaa puolustusministeriönsä vastaamaan "rauhan ylläpitämisestä" Luhanskissa ja Donetskissa.

Tasavallan presidentin kanslia kommentoi Venäjän toimintaa aiemmin kirjallisen lausunnon muodossa.

– Suomi tuomitsee Venäjän yksipuoliset, Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta loukkaavat toimet. Itä-Ukrainan separatistialueiden tunnustaminen rikkoo vakavasti Minskin sopimuksia. Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia, lausunnossa todettiin.