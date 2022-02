Lentoyhtiö Norwegianin lento Helsingistä Lontooseen epäonnistui, kun kone ei voinut laskeutua määränpäähänsä huonon sään vuoksi. Poukkoisten laskeutumisyritysten jälkeen alkoi matkustajia piinaava saaga, kun kukaan ei tiennyt, mitä seuraavaksi tapahtuisi.

– Se oli painajainen, aivan kamalaa, aloittaa lennolla ollut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opettaja Darren Trofimczuk.

Brittiopettaja vastaa puhelimeensa Lontoosta, jossa hän viettää lomaa perheensä kanssa. Matka talvisesta Järvenpäästä nyt jo keväiseen Lontooseen ei sujunut Trofimczukin mukaan kuitenkaan mutkitta.

– Arvelin jo lähtöaamuna, että sään kanssa voi tulla jotain ongelmia lentomatkalla, sillä olin nähnyt aamulla säätiedotteet Lontoosta.

Trofimczukin aavistus kävi toteen, eikä lento D82766 päässyt perjantaina 18. helmikuuta laskeutumaan määränpäähänsä Gatwickin lentokentälle Eunice-myrskyn aiheuttaman kovan turbulenssin vuoksi.

– Mietin, että miksi lentoa ei jo lähtökohtaisesti peruttu, kun sääennustus oli niin huono.

Kahden pomppuisen laskeutumisyrityksen jälkeen lento joutui hakeutumaan uudelle reitille, ja kone laskeutui viiden tunnin lentoajan jälkeen Lontoon sijaan Tanskaan Kööpenhaminan lentokentälle, uutisoi brittilehti Independent maanantai-iltana.

Kentällä matkustajat joutuivat istumaan koneessa neljä tuntia odotellen lentoyhtiön ohjeistusta jatkotoimista.

– Lennolla oli noin 160–170 ihmistä, joista osa oli lapsia. Lapset itkivät ja osa matkustajista voi pahoin turbulenssin vuoksi. Kun pääsimme Kööpenhaminaan, olimme siellä neljä tuntia, eikä meitä päästetty koneesta pois, kertoo Trofimczuk.

Hän ihmettelee, että lentoyhtiön työntekijät eivät tarjonneet ruokaa saati juomaa pitkän matkustus- ja odotteluajan aikana edes lapsille.

– Pyysin henkilökunnalta, että he antaisivat vettä tai karkkia edes lapsille, mutta he eivät osanneet vastata siihen mitenkään. Vaikutti, että työntekijät eivät välittäneet meidän matkustajien tilanteesta lainkaan. He vain odottivat vastauksia johtoportaalta.

Kööpenhaminassa Norwegianin työntekijät antoivat lentomatkustajille matkan jatkotoimista epämääräisiä toimintaohjeita, kertoo lennolla niin ikään matkustajana ollut toimittaja Natalia Golysheva Deis.

Hän kirjoittaa Twitterissä, että ensin matkustajille kerrottiin, että 41 matkustajaa voisi jäädä lennolta pois Tanskassa, yöpyä siellä ja jatkaa matkaansa Lontooseen seuraavana päivänä. 30 matkustajaa voitaisiin kuljettaa määränpäähänsä Tukholman kautta. Muut matkustajat palaisivat Helsinkiin ja he pääsisivät Lontooseen vasta sunnuntaina.

Hetken päästä ohjeistus muuttui, ja lentohenkilökunta ilmoitti, että Tanskaan jääviä matkustajia voisi olla vain 25. Myöhemmin ohjeistus muuttui jälleen ja matkustajille kerrottiin, että kaikkien matkustajien olisi sittenkin palattava Helsinkiin.

– Pahinta tilanteessa oli se, että emme tienneet, mitä tapahtuu. Vaikutti siltä, että lentohenkilökuntakaan ei tiennyt. Sen jälkeen, mitä olimme kokeneet Lontoossa laskeutumisyrityksien kohdalla – se oli monille hyvin traumaattista, kuvaa Trofimczuk.

Epävarma tilanne alkoi lopulta herättää Deisin mukaan matkustajien keskuudessa eripuraa. Lentohenkilökunnan sekavan ohjeistuksen vuoksi matkustajille jäi epäselväksi, ketkä voisivat mahdollisesti jäädä lennolta pois Kööpenhaminassa ja ketkä palaisivat Helsinkiin.

– Riitaa alkoi syntyä, kun matkustajat halusivat päästä koneesta epätoivoisesti pois. Olimme olleet siellä noin seitsemän tuntia ilman ruokaa ja raitista ilmaa. Jotkut alkoivat saada paniikkikohtauksia, minä mukaan lukien. Poliisi hälytettiin lähtöportille, Deis kirjoittaa Twitterissä.

Sitten lentoyhtiö muutti matkustajille antamaansa ohjeistusta Kööpenhaminassa vielä kertaalleen. Lennon kapteeni kuulutti viimein, että kuka hyvänsä voisi jäädä koneesta pois Tanskassa, mutta omalla kustannuksellaan. Matkustajille ei tarjottaisi kompensaatiota tai apua majoituksen tai jatkolentojen etsimisessä.

Osa matkustajista, Deis mukaan lukien, päätti jäädä lennolta pois. Deis kertoi Independentille, että hänelle ja muutamalle muulle matkustajalle tarjottiin lentokentällä apua majoituksen löytymisessä, toisin kuin henkilökunta oli matkustajille lentokoneessa tiedottanut.

– Noin 15–20 muuta joutuivat tekemään itse omat järjestelynsä, sillä heille valehdeltiin, että muita vaihtoehtoja ei olisi. He, jotka olivat tarpeeksi vaativia, saivat lopulta apua, Deis kertoi Independentin haastattelussa.

Trofimczuk ja hänen perheensä päättivät palata Norwegianin lennolla takaisin Helsinkiin. Lentoyhtiön henkilökunta oli luvannut, että Helsinkiin palaaville matkustajille tarjottaisiin apua majoituksen ja jatkolentojen löytymisessä.

– Nyt kun kuulen, että Kööpenhaminassa osalle matkustajista oli tarjottu apua, olen entistä vihaisempi. Sillä kun palasimme Helsinkiin lähes 12-tuntisen matkanteon jälkeen, vastassa ei ollutkaan ketään. Emme saaneet mitään apua, vaikka meille oltiin sanottu niin lennolla, Trofimczuk kertoo.

Hän ja hänen perheensä olivat hyvässä asemassa, sillä heillä on koti Suomessa. Trofimczukin mukaan suurimmalla osalla matkustajista tilanne ei kuitenkaan ollut sama.

– Mieleeni jäi britti, jolla oli kaksi lasta. Hän sanoi itkien, että jos hän soittaisi lentoyhtiön hänelle antamaan asiakaspalvelunumeroon ja jonottaisi siellä puoli tuntia saadakseen apua, hänen puhelinlaskunsa olisi todella suuri. Sen lisäksi ihmisten piti varata hotelleja ja lentoja omalla rahallaan myöhään illalla.

Trofimczukin perhe sai varattua uudet lennot seuraavan päivän aamuksi. Perhe ei palannut kotiinsa Järvenpäähän, vaan päätti yöpyä lentokentän lattialla.

– Se on ensimmäinen kerta elämässäni, kun olen joutunut nukkumaan lattialla. Nyt olemme päässeet Lontooseen. En ole aivan varma, ovatko aivan kaikki lennolla olleet matkustajat vieläkään saaneet lentoja Lontooseen.

Trofimczuk opettaa Haaga-Heliassa Porvoossa kansainvälistä taloutta, turismia ja – ironista kyllä – lentoalaa. Hän kertoo, että monet hänen kursseillaan käyvistä ihmisistä työskentelevät juuri suurissa lentoyhtiöissä.

Trofimczuk toteaa, että viime perjantainen lento on ollut hänen elämänsä kammottavin.

– En aio käyttää Norwegiania tämän jälkeen enää koskaan. Lennän vain Finnairilla. Se on vähän kalliimpaa, mutta he eivät kohtelisi asiakkaitaan tällä tavalla. Norwegianin toiminta oli erittäin epäammattimaista.

Hän kertoo, että aikoo tehdä lentoyhtiölle valituksen sekä yhtiön että sen henkilökunnan toiminnasta perjantaisella lennolla. Myös Deis ilmoitti Twitterissä, että aikoo valittaa lentoyhtiölle saamastaan kohtelusta.

Norwegian pahoittelee

Norwegianin tiedottaja Silje Glorvigen kertoo Ilta-Sanomille lähettämässään vastauksessa, että kyseinen lento ei sään vuoksi pystynyt laskeutumaan Gatwickiin, vaan se ohjattiin Kööpenhaminaan.

– Helsinki olisi ollut suositeltava vaihtoehto, mutta kovan tuulen ja kahdesta laskeutumisyrityksestä johtuneen tankkaustarpeen vuoksi päätimme ohjata koneen Kööpenhaminaan. Matkustajien ja henkilökunnan turvallisuus on aina meidän ykkösprioriteettimme, Glorvigen kirjoittaa sähköpostissaan.

Glorvigen kiittää matkustajia kärsivällisyydestä ja ymmärryksestä. Hänen mukaansa sääolot olivat erittäin haastavia kaikille muillekin lentoyhtiöille.

– Kaikille lennolla olleille matkustajilla tarjottiin veloituksetta täyttä vaihto-oikeutta toiselle yhtiölle. Huonon sään ja täyteen varattujen, Kööpenhaminasta lähtevien lentojen vuoksi emme löytäneet vaihtoehtoa ja palasimme Helsinkiin.

Lopuksi Glorvigen esittää vielä pahoittelut matkustajille koituneen haitan vuoksi.

– Teemme jatkossakin kaikkemme auttaaksemme matkustajiamme tämän asian osalta ja korvaamme heille asianmukaisesti.