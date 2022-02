Saara Kankaanrinnan kolumni: Jaksaa jaksaa!

Nostan hattua ihmisille, jotka vääntävät pitkän tähtäimen isoja siirtymiä. Siinä ottaa turpaan, eikä mitaleja jaeta, kirjoittaa Saara Kankaanrinta.

”Haluat kuntoon, mutta sano miksi. Ja sen jälkeen vielä miksi”, painottaa kuntovalmentajani. ”Muuten heikolla hetkellä into lopahtaa.”

Hän on oikeassa. Tiedän kyllä, että liikunta on välttämätöntä, mutta silti se on jäänyt liian vähälle. Hetkellisesti on ollut helpompi lösähtää sohvalle. Elävä esimerkki lyhyen tähtäimen ajattelusta.

Psykologit sanovat myös, että ihmisaivot valitsevat mieluummin nopeammin tulevan palkkion, vaikka se olisi puolet pienempi kuin hitaammin saatava palkkio.

Politiikassa on selvää, että usein vaalikausien mitta on tekojen mitta.

Aivoille on myös luontaista etsiä tuttuja polkua ihan uusien sijaan. Vaikka miten kelvoton ja rämä järjestelmä olisi, sen nurkkaa korjataan mieluummin kuin rakennetaan uusi. Katsokaa vaikka maatalouspolitiikkaa.

” Nyt jos koskaan tarvitaan kykyä nähdä lähelle ja kauas.

Nostan hattua järjestelmän sisällä toimiville ihmisille, jotka vääntävät pitkän tähtäimen isoja siirtymiä. Siinä ottaa turpaan, eikä mitaleja jaeta.

Pääministeri jätti riihessä keskustan ja vihreät vääntämään ilmastotoimista kahdestaan. Toivottavasti puheenjohtajaa kiinnostaa, kun arvio hallituksen ilmastotoimista tulee pian pöydälle.

Ja onhan siellä tulossa myös ilmasto- ja luonnonsuojelulaki. Ne jos mitkä ovat yrityksiä nähdä pitkälle. Seuratkaapa näitä!

Ihminen oli metsästäjä-keräilijä vielä 12 000 vuotta sitten, ja maatalous keksittiin alle 10 000 vuotta sitten. Luonnossa lajit sopeutuvat ja kehittyvät miljoonien vuosien aikana.

Laji se on ihminenkin muiden joukossa. Ei ole ihme, että reagoimme edelleen kuin ainoa ongelma olisi seuraava ruoka-annos. Lähelle tullut uhka on meille toiminnan paikka, ei silmien ulottumattomissa oleva.

Eikä ihme, että someräpellys on imaissut koko lajin. Palaute tulee heti, ja heimotunnelma on nousussa.

Miten pystyisimme tekemään asioita, joiden välitön etu ei ole nähtävissä? Arvioimaan seurauksia, niitä odottamattomiakin? Ja säilyttämään silti toimintakykymme?

No arvioimalla niitä seurauksia: käännetään katse luontoon.

Kun tarkastelemme, mitkä ovat ekosysteemin periaatteet, oivallamme samalla olennaista yhteisöistä ja aikajänteistä. Miten kaikki kytkeytyy yhteen.

Ja luontoa se ihminenkin on. Osaamme hoivata jälkeläisiä ymmärtäen, että hetken pettymys tai harmi on pitkän tähtäimellä etu. Voimme tietoisesti jalostaa tätä kykyä.

Ilmastolaki, luonnonsuojelulaki ja arvio ilmastotoimista on helppo sivuuttaa, jos ajattelemme vaikkapa sodan uhkaa mikä Ukrainan rajoilla kytee.

Politiikassa tulee kerralla kohtuuttoman paljon akuutteja asioita. Syvenevät luonnonkriisit vyöryvät päälle. Tekee mieli tsempata hallitusta kuin kunto-ohjaaja: jaksaa jaksaa!

Nyt jos koskaan tarvitaan kykyä nähdä lähelle ja kauas. Siihen on poikkitieteellistä apua tarjolla.

Ja miksi? Koska ainoa määräävä järjestelmä on ekosysteemi. Loppu on päätöksiä ja viisasta politiikkaa.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.