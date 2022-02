Poliisin mukaan epäilty rikos tapahtui Haukilahdessa sijaitsevassa kerrostalossa noin aamukymmeneltä maanantaina.

Länsi-Uudenmaan poliisi pyytää yleisöltä havaintoja vakavasta väkivaltarikoksesta epäillystä miehestä.

Poliisi tiedotti aiemmin maanantaina tutkivansa epäiltyä väkivaltarikosta Espoon Haukilahdessa.

Poliisi kertoo nyt, että rikoksesta epäillään Harri Puhjo -nimistä miestä, jota poliisi ei ole vielä tavoittanut. Tämän vuoksi poliisi päätti julkaista miehen nimen, kuvan sekä tuntomerkit ja pyytää havaintoja hänen liikkeistään.

Poliisin mukaan epäilty rikos tapahtui kerrostalossa Haukilahdessa noin aamukymmeneltä maanantaina. Poliisin epäilysten mukaan mies olisi sittemmin liikkunut kävellen kohti Westendiä.

Epäillyn tuntomerkeiksi poliisi kertoo, että mies on keski-ikäinen, 173 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan roteva ja lihaksikas. Miehellä on harmaa sänkiparta. Hänellä oli päällään mustat housut ja ruskea tai musta karvakauluksinen takki, sekä päässään musta pipo, jossa on tummia raitoja.

Poliisi pyytää, että reaaliaikaiset havainnot miehestä ilmoitetaan hätänumeroon 112.

Muut havainnot voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 413 031 (vastaaja).

– Poliisilla ei ole tiedossa epäillyn ulkopuolisiin kohdistamaa vaaraa. Poliisi kehottaa kuitenkin välttämään epäillyn lähestymistä itse, Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisin aiemmin kertoman mukaan epäiltyyn rikokseen liittyen paikan päällä Espoon Haukilahdessa oli maanantaina useita poliisipartioita.

Tapauksen tutkinnanjohtaja ei avaa IS:lle epäiltyä rikosta tarkemmin tutkinnallisiin syihin vedoten esitutkinnan ollessa vasta alkuvaiheessa. Tutkinnanjohtaja ei toistaiseksi kommentoi myöskään millä rikosnimikkeellä tapausta tutkitaan.