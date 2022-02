”Jos olin kolme vuotta sitten nollatasolla häiden järjestämisen suhteen, niin nyt voisin vaikka kirjan kirjoittaa”, sulhanen naureskelee päättymättömältä tuntuneelle projektille.

Tervetuloa Saanan ja Rikun häihin 16. toukokuuta 2020!

Tervetuloa Saanan ja Rikun häihin 15. toukokuuta 2021!

Tervetuloa Saanan ja Rikun häihin 19. helmikuuta 2022!

Ahkeria ovat näissä naimisasioissa, voisi ajatella. Paitsi että vasta kolmas kerta sanoi toden.

Moni asia on ollut maailmassa viimeiset runsaat kaksi vuotta toisin. Kiitos Kiinasta maailmankiertueelleen lähteneen kruunupäisen soluttautujan.

Oman twistinsä koronavirus on tuonut myös Turengissa asuvien Saana Mäkitammen ja Riku Laineen elämään. Onnekseen he eivät ole sairastuneet, mutta kipeää on tehnyt.

– Epätoivo iski, että pääsemmekö me koskaan juhlimaan häitämme, häähörhöksi tunnustautuva Saana, 29, muistelee tuskaisia hetkiä.

Ensin haluttiin vihille. Saana Mäkitammi ja Riku Laine saivat toisensa Matinvuoren upeissa maisemissa Turengissa kesäkuussa 2020. Istumassa Saanan poika Miro ja pariskunnan yhteinen tytär Alisa.

Niitä riitti. Kaikki alkoi, kun Suomi siirtyi valmiustilaan maaliskuun puolivälissä 2020. Kävi selväksi, ettei toukokuulle tähdätyt häävalmistelut on keskeytettävä ja kutsut juhlapaikkaan Könnölän tilalle Hämeenlinnaan peruttava.

Oli tehtävä uusia päätöksiä. Avioliitto haluttiin solmia pian, joten Saana ja Riku vihittiin virallisesti kesäkuussa 2020 Matinvuorella Turengissa sijaitsevalla laavulla – ulkona ja vain lähipiirin ollessa paikalla.

Itse hääjuhlat siirtyvät vuodella toukokuulle 2021.

Mutta sitten koitti uusi kevät – ja uusi korona-aalto.

– Olin töissä suojavarusteet päällä maaliskuussa, kun totesin, ettei me kyllä mitään häitä toukokuussa vietetä. Aalto oli voimakas ja olin itse sen keskellä, lähihoitajana työskentelevä Saana muistelee vuoden takaisia tapahtumia.

– Mietin, että miten voi olla niin huono tuuri, että aalto iskee, kun on toista kertaa häitä suunnittelemassa.

Ja jälleen asetettiin uusi maali. Nyt helmikuulle 2022.

Kesällä maailman valloitti delta-aalto. Mutta sen jälkeen tilanne näytti jo rauhoittuvan. Joulun alla kävi ilmi, ettei vaara todellakaan ollut ohi.

– Ei se omikronuutisointikaan järin mieltä kohottanut. Taas alkoi uusi tauti vyörymään. Ei oikein edes halunnut seurata uutisia. Se vaan ahdisti, Saana myöntää.

Riku Laineen ja Saana Mäkitammen viisivuotias Alisa-tytär odottaa palaa Rengon Pitopalvelun leipomasta kakusta lauantaisissa hääjuhlissa.

Puolisonsa tapaan lähihoitajana työskentelevä Riku otti tyynemmin.

– Kerran viikossa kurkkasin tilannetta. Muuten toinen silmä oli kiinni, Riku kuvailee.

Tällä kertaa oli onnea matkassa. Omikron osoittautui säyseämmäksi variantiksi.

Mutta päätös oli tehtävä pian. Juhlapaikka olisi pitänyt perua viimeistään 8. tammikuuta.

– Selviteltiin asiaa ja ilmeni porsaanreikä, ettei yksityistilaisuuksia saakaan enää rajoittaa. Nopeasti tilanne sitten kääntyi. Päätettiin, että häät pidetään suunnitelmien mukaan ja kaikki kutsutaan. Jokainen saa sitten tehdä itse päätöksensä, tuleeko vai ei, Saana kertoo.

– Ei voitu luvata, että juhlat ovat koronavapaat, mutta toki teimme sen eteen kaikkemme.

Viikonloppuna päivä sitten koitti, mutta vain muutama vieras peruutti tulonsa. Esimerkiksi käy Saanan hyvä ystävä, jonka juuri ulkomailta palannut puoliso teki juhlapäivän aamuna positiiviseksi osoittautuneen pikatestin.

– Pyydettiin ihmisiä tekemään aamulla pikatestit. Se toi juhliin rentoutta, Riku arvelee.

– Kaksi kauempaa Hämeenlinnaan tullutta vierasta kävi ennen kotitestin tekemistä ostamassa Alkosta viiniä. He kertoivat, että jos testit olisivat olleet positiivisia, heillä olisi ollut kuitenkin hotellissa viiniä, Saana kertoo nauraen.

Yksi Saanan ja Rikun häiden kohokohta oli häävalssina esitetty Kulkurin valssi, jonka Tauno Palona toimi morsiamen isä Juha Pajunen ja Ansa Ikosena morsiamen sisko Saaga Mäkitammi.

Häät olivat erityisen tärkeät alan hörhölle, siis Saanalle. Enemmänkin futishörhönä tunnetulla Rikulla ei ollut kovin montaa toivetta juhlien suhteen, mikä toki auttoi niiden läpimenoa.

Toiveet liittyivät lähinnä musiikkiin. Niinpä pariskunta asteli sisään Könnölän matkailutilan juhlanavettaan Georg Friedrich Händelin Zadok the Priest -sävellyksen pohjalta sovitetun UEFA:n Mestareiden liigan hymnin soidessa.

– Saana osti toiveen aika helpostikin. Kappale sopii minkä vaan juhlan yhteyteen. Parasta, mitä häissä voi musiikillisesti olla!

Toinen toive toteutui myöhemmin illalla, kun tuttavapiiriin kuuluva punkbändi Pöllö Kymppitonni tarttui soittimiinsa.

Saana ja Riku saivat siis vihdoin toisensa.

– En olisi uskonut, että joudun elämässä tilanteeseen, että pääsen suunnittelemaan häitä kolmen vuoden ajan, Riku kummastelee kohtaloaan.

– Paino sanalla pääsen, Saana nauraa päälle.

Mutta oppia tuli.

– Jos olin kolme vuotta sitten nollatasolla häiden järjestämisen suhteen, niin nyt voisin kirjoittaa aiheesta vaikka kirjan. Tai perustaa firman, joka järjestää häitä. Harva voi markkinoida itseään näin syvällä kokemuksen rintaäänellä, Riku todistaa.

Vihdoinkin! Saana ja Riku häävalssin pyörteissä navetasta juhlatilaksi remontoidussa tilassa.

Hääjuhla on vihdoin takana ja hääyökin vietetty Könnölän mökissä. Paluu arkeen alkoi maanantaina, mutta vielä on jotain häihin liittyvää edessä.

Tietenkin häämatka!

– Aloitellaan suunnittelemaan sitä pikku hiljaa, Saana sanoo.

– Kolme vuotta suunnitellaan sitäkin, Riku ennakoi.