Poliisi epäilee nuorta henkilöä kahdesta tapon yrityksestä Tampereella, tapaus liittyy joukkotappeluun

Nuorta henkilöä epäillään kahdesta tapon yrityksestä Tampereella tapahtuneen joukkotappelun yhteydessä, Sisä-Suomen poliisista kerrotaan STT:lle.

Joukkotappelu tapahtui Nekalan kaupunginosassa lauantain vastaisena yönä, ja siihen osallistui poliisin mukaan sekä täysi-ikäisiä että alaikäisiä nuoria.

Poliisin mukaan kaksi tappeluun osallistunutta nuorta sai teräaseesta sairaalahoitoa vaatineita vammoja.

Poliisi on ottanut teräaseen käyttäjän kiinni. Häntä epäillään kahden tapon yrityksen lisäksi pahoinpitelystä.

Aamulehden tietojen mukaan joukkotappelu tapahtui nuorisojuhlissa, jotka oli järjestetty Nekalassa sijaitsevassa talliosakkeessa. Ihmisiä oli Aamulehden tietojen mukaan ollut sisällä ja ulkona jopa 150–200.

Joukkotappelussa on Aamulehden mukaan ollut mukana useita nuoria, ja tutkittavana on myös pahoinpitelyrikoksia.

– Useampi on heilunut, ja useampia pahoinpitelyjä tutkitaan. Tekijöitä on useita. Varsinaiseksi teräaseen käyttäjäksi on syytä epäillä yhtä henkilöä, totesi Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Antti Uusipaikka Aamulehdelle.