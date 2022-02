Hauraaseen Mantan patsaaseen kiipeilty taas kultahuumassa – kulttuurijohtaja: ”Herättää huolta”

Helsingin kaupunki toivoo jälleen kerran, että kansalaiset malttaisivat juhlia jalat maan pinnalla, eivätkä kiipeäisi vanhan ja hauraan taideteoksen päälle.

Suomi kiekkoili olympiakultaa ja torilla tavattiin.

Osansa kultamitalihulinasta on saanut jälleen myös 116-vuotias Havis Amanda eli Mantan patsas Helsingissä, kun osa juhlijoista kipusi patsaan päälle.

Havis Amanda on valmistunut vuonna 1906. Kauppatorin kupeessa se on seisonut vuodesta 1908. Patsas on ontto ja siinä on ohut pronssipinta.

Kun leijonat voitti MM-kultaa toukokuussa 2019, juhlakansa villiintyi Havis Amandan suihkulähteellä siinä määrin, että Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) ilmaisi huolensa niin hauraan patsaan kuin juhlakansankin turvallisuudesta.

Vuoden 2021 jääkiekon MM-kisojen finaalin aikaan Mantan patsaan suojaksi järjestettiinkin sekä aita että vartijoita.

Lue lisää: Nyt se on varmaa! Leijonien kultajuhla järjestetään – katso aika, paikka ja ohjeet ilmaiseen sisäänpääsyyn tästä

Kulttuurijohtaja Reetta Heiskanen Helsingin kaupungilta kertoi perjantaina Ilta-Sanomille, että jääkiekon olympiafinaalin vuoksi patsasta ei aidata, eikä kaupungilta järjestetä vartiointia.

Heiskanen toivoi tiedon vanhan taideteoksen hauraudesta jo tavoittaneen kansalaiset ja ”yleisen ymmärryksen nyt kasvaneen” aiheen ympäriltä käydyn julkisen keskustelun ansiosta.

Kaikkien kultajuhlijoiden ymmärrys asiasta ei kuitenkaan ollut kasvanut siinä määrin, että patsaan päälle olisi maltettu sunnuntain juhlatohinassa olla kiipeämättä.

Helsingin kaupunki on seurannut juhlintaa Mantalla sunnuntaina niin sanotusti silmä kovana.

– Me olemme tänään tietysti seuranneet sitä tilannetta livekuvan avulla. Ja kaupungin työntekijöitä on käynyt havainnoimassa paikan päällä, että täytyykö vielä muuttaa toimia, mutta tämä päivä on sujunut toistaiseksi ihan hyvin, kulttuurijohtaja Heiskanen kertoo.

– Toivomme, että se jatkuukin maltillisena. Olemme olleet yhteydessä myös Helsingin poliisiin, että jos tulisi yleisempiä järjestyshäiriöitä tai turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, niin silloin poliisi tietysti huolehtii niistä.

Tämänhetkisten tietojen perusteella näyttäisi siis siltä, että helsinkiläisille rakas Manta selviäisi juhlinnasta jälleen ehjänä.

– Uskoisin, että tästä tänään ihan hyvin selvitään.

Huolelta ei ole on kuitenkaan vältytty.

– Sen verran se meissä herättää huolta, että kun se on vanha ja hauras taideteos, niin meidän toivomus on, että juhlittaisiin siinä torilla eikä kiivettäisi Mantan päälle, Heiskanen korostaa.

– Onhan se mahdollista, että meidän täytyy nyt miettiä sitten vielä pitkän tähtäimen toimenpiteitä. Että löytyykö toisenlaista juhlapaikkaa Helsingistä. Tai sitten se, että voidaanko Mantan suojaamiseen löytää pysyvämpiä ratkaisuja.

Helsingin kaupunki otti kuluneen viikon aikana tekemässään tilannearviossa huomioon sen, että mikäli Suomi voittaa jääkiekon olympiakultaa, kiipeilynhimo saattaa jälleen vallata joitain patsaan ympärille kertyvistä juhlijoista.

Heiskasen mukaan kaupunki kuitenkin totesi, että tällä hetkellä aitaaminen ei ole vaikuttava keino.

– Päättelimme, että kun on talvikausi eikä Mantassa ole vettä, niin se kokemus juhlijoillekin on siellä paikan päällä hieman toisenlainen. Että kun matsi pelattiin aikaisin aamulla ja se osui vielä hiihtolomien aikaan, niin moni on reissussa tai muissa puuhissa.

Koska kertaus on opintojen äiti, Heiskanen tiivistää vielä lopuksi jälleen Helsingin kaupungin selkeän viestin kiekkohuuman valtaamille juhlijoille.

– Totta kai lätkän kultaa voidaan juhlia ihan täysin sydämin, mutta keksitään muita tapoja kuin itse sen veistoksen päälle kiipeäminen. Veistos on tässä se herkin kohta. Torilla saa kyllä juhlia.

Helsingin poliisista kerrottiin aiemmin sunnuntaina IS:lle, että olympiakullan juhlinta Helsingin keskustassa Mantan patsaan ympäristössä oli sujunut poliisin näkökulmasta ainakin tuohon mennessä rauhallisesti. Poliisin mukaan joitakin patsaaseen kiipeilijöitä oli ollut, ja ylös menneet olivat tulleet alaskin.