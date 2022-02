Helsingin poliisi etsii Itä-Helsingistä kadoksissa olevaa tyttöä.

17-vuotias tyttö on kadoksissa Helsingissä.

Pinja-niminen tyttö on kadonnut Itä-Helsingistä Tanhuantieltä. Hänellä on poliisin mukaan yllään pitkä valkoinen takki, ja hänellä on siniset hiukset.

Helsingin poliisi tiedotti katoamisesta sunnuntaina aamuyöllä noin kello 1.40.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112.