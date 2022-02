Helsinkiläisbaari täyttyi aamutuimaan jännittämään Leijonien olympiafinaalia: ”Tunnin parin yöunilla tultu tänne”

Olympiafinaalia seurataan paitsi kodeissa, myös ovensa avanneissa ravintoloissa.

On the Rocks -ravintola avasi ovensa jo puoli kuuden aikaan sunnuntaiaamuna.

Suomalaiset ovat kokoontuneet televisioiden eteen jo aamutuimaan seuraamaan Leijonien olympiamenestystä.

Helsingissä ovensa avasi kansalle esimerkiksi On the Rocks -ravintola. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ravintola avasi ovensa puoli kuuden aikaan aamulla.

Ravintola täyttyi jo varhain Leijonia kovaan ääneen kannustavasta yleisöstä. Varhaisen aamun takia virvokkeina kuluu kahvia ja energiajuomia.

– Normaalisti ei olla koskaan tähän aikaan auki, tämä on ensimmäinen kerta ikinä On the Rocksin 20 vuoden aikana, sanoi ohjelmapäällikkö Iiro Ylönen Ilta-Sanomille aamutuimaan.

On the Rocksin kisakatsomo täyttyi jo varhain.

Ihmiset olivat löytäneet tiedon avoinna olevasta kisakatsomosta.

– On hyvin porukkaa, hyvä meininki, hyvä fiilis. Olemme varautuneet siihen, että yläkerta jatkaa tästä, jos kulta tulee, Ylönen sanoi.

Peliä olivat On the Rocksissa katsomassa muun muassa Maria Yli-Kojola ja Timo Sarkkinen.

– Finaalit pitää aina paikan päällä katsoa. Kun tällainen tilaisuus tarjoutui, ajattelin, että ei missään olisi kisakatsomoa. Ilman muuta piti lähteä, sanoi Sarkkinen.

– Tunnin parin yöunilla tultu tänne. Muutenkin on pitkä aika, kun on viimeksi nähty. Kiva nähdä kavereita, Yli-Kojola iloitsi.

Jos voitto tulee, kaksikon suunnitelma oli selvä.

– Torille tietenkin suunnataan saman tien, Yli-Kojola hehkuttaa.

– Aurinkoinen ilmakin tulossa.

Peliä olivat saapuneet katsomaan myös Kassu Meriläinen ja Ilmari Kolehmainen

– Aika erikoista, en muista, milloin viimeksi olen lätkämatsia tähän aikaan katsonut. Olympiakulta on olympiakulta, kaksikko totesi.

– Jos tällainen peli jatkuu, kohta alkaa Suomelle maaleja tulemaan!