Halla-Aho Ykkösaamussa: Venäjällä pohditaan, mikä on mahdollisen hyökkäyksen hinta

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoo pelkäävänsä pahoin, että Venäjän hyökkäyksen sattuessa Ukraina saattaisi jäädä ainakin puhtaan sotilaallisessa mielessä yksin.

Perussuomalaisten kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho vieraili lauantaina haastateltavana Ylen Ykkösaamussa liittyen Ukrainan kiristyneeseen tilanteeseen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kertoman mukaan on perusteltua uskoa, että Venäjä hyökkää Ukrainaan tulevalla viikolla tai tulevina päivinä

Halla-aho sanoi Ykkösaamussa, että Venäjällä pohditaan nyt ankarasti sitä, mikä on länsimaiden reaktio Venäjän sotilaallisiin toimiin.

– Venäjällä pohditaan sitä, mikä on hyökkäyksen hinta. Ja onko se sellainen hinta, jonka Venäjä on valmis maksamaan. Tältä kantilta on mielestäni hyvin tärkeää, minkälaista viestiä Euroopan unioni, Nato ja länsimaat lähettävät Venäjälle. On tietyllä tavalla hyvä, että Venäjällä on epävarmuus siitä, että mitä seuraa, jos se toimii tietyllä tavalla.

– Mutta esimerkiksi tällaiset vähän varomattomat viestit Saksan liittokanslerilta tai eräiltä muilta vaikuttajilta saattavat lisätä Venäjän itsevarmuutta ja madaltaa sen kynnystä ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin.

Halla-aholta kysyttiin näkemystä muun muassa siihen, että jos Venäjä hyökkäisi, mitä se merkitsisi Suomelle ja millaiseen asemaan se Suomen laittaisi.

– Tietysti voidaan ajatella positiivisesti, että Euroopan unionin jäsenenä Suomi on osa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja Suomi voi tietyssä mielessä paeta Euroopan unionin selän taakse. Eikä se joudu itselleen vaikeassa tilanteessa muodostamaan täysin itsenäistä kantaa.

Halla-ahon mukaan Suomelle hankalampi tilanne olisi, jos Suomi ei olisi osa Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, vaan joutuisi olemaan täysin itsenäisenä agenttina lännestä ja idästä tulevan painostuksen puristuksessa.

Halla-aho totesi, että Venäjän mahdollisen hyökkäyksen vaikutukset Suomeen riippuvat hyvin paljon siitä, miten länsimaat reagoivat hyökkäykseen, eli minkälaisilla taloudellisilla ja kaupallisilla pakotteilla siihen reagoidaan.

– Sillä on varmasti taloudellisia ja kaupallisia seurauksia niin Suomelle kuin kaikille muillekin EU-maille.

Lännen johtajia on koolla viikonloppuna Münchenin turvallisuuskonferenssissa. Toimittaja kysyi Halla-aholta, mitä sieltä on odotettavissa ja millaisena hän näkee tilanteessa diplomatian saavutusmahdollisuudet.

Halla-ahon mukaan kriisi tuo hyvin esiin sen, miten vaikeaa on luoda yhteistä eurooppalaista turvallisuuspolitiikkaa, joka huomioisi myös pienten jäsenmaiden edut.

– Venäläiset pyrkivät jatkuvasti ylläpitämään kahdenkeskistä keskusteluyhteyttä etenkin Ranskaan ja Saksaan. Saksalla ja Ranskalla taas on omia intressejään Venäjän suhteen. Uskoisin, että Itä-Euroopassa ollaan hyvin huolissaan tällaisista niiden pään yli mahdollisesti käytävistä keskusteluista.

– Pitäisin hyvin tärkeänä sitä, että länsimaat, oli viiteryhmänä sitten Nato tai Euroopan unioni, pyrkisivät käymään tätä keskustelua yhdellä äänellä Venäjän kanssa. Jotta ei synny sellaista mielikuvaa, että Itä-Euroopan kohtalosta tehtäisiin jonkinlaisia sopimuksia tai järjestelyjä kuulematta näitä maita.

Liittyen sotilaalliseen apuun Ukrainalle länsimailta Halla-aho sanoi pitävänsä hyvin epätodennäköisenä, että Nato-mailla saati muilla mailla olisi valmiutta lähettää omia joukkojaan sotimaan venäläisiä vastaan Ukrainan vuoksi.

– Eikä kenelläkään ole siihen minkäänlaista sopimuksiin perustuvaa velvoitettakaan.

– Kyllä minä pahaa pelkään, että ainakin puhtaan sotilaallisessa mielessä Ukraina jäisi hyökkäyksen sattuessa yksin. Mutta kuten olen aiemminkin sanonut, niin paras tapa ehkäistä ennalta Venäjän hyökkäystä on parantaa Ukrainan valmiutta puolustaa itseään.

Halla-aho sanoi pitävänsä sinänsä ”aivan hyvinä” Ukrainan mahdollisuuksia puolustautua ja luoda uskottava pelote. Tähän se kuitenkin tarvitsee sekä diplomaattista tukea että materiaalista apua.

– Nämä ovat sellaisia tuen muotoja, joita länsimaat tai Euroopan maat voivat hyvin toteuttaa osallistumatta varsinaisiin sotatoimiin.