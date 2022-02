Apulaispormestari Nasima Razmyar: ”Jos minut muistetaan Mantan suojelijana, niin sehän on kauneinta ja ihaninta, mitä voin elämässäni saavuttaa”

Yli satavuotias Havis Amanda -patsas sai osansa Leijonien MM-kultahuumasta vuonna 2019. Apulaispormestari Nasima Razmyar toivoi tuolloin, että kultajuhlinta siirrettäisiin muualle.

Apulaispormestari Nasima Razmyarin (sd) Twitter-viestistä 28. toukokuuta 2019 lähti käyntiin vilkas somekeskustelu. Tuolloin jääkiekkomaajoukkue oli juuri voittanut MM-kultaa Slovakiassa. Kuvat railakkaista juhlijoista Havis Amandan patsaan päällä levisivät mediassa.

– On ollut ihana seurata MM-kullan juhlintaa ja ihmisten riemua. Mantalla on ollut monta halaajaa, mutta Manta on kuitenkin jo 111-vuotias ja hyvin hauras. Vaarassa ovat niin patsas kuin juhlijatkin. Seuraavaan kultajuhlaan pitäisi keksiä joku muu juhlintapaikka, Razmyar kirjoitti.

Lue lisää: Helsingin apulais­pormestari Nasima Razmyar toivoo: kulta­juhlat pois Havis Amandalta

Seuraavaksi vapuksi Havis Amandan patsaan ja suihkulähteen ympärille oli jo pystytetty aitaus suojaksi. Aidat ja vartiointi olivat myös vuoden 2021 jääkiekon MM-finaalin aikaan, jolloin Suomi pelasi Kanadaa vastaan. Tuolloin Kanada voitti kultamitalin.

Tunnelmia jääkiekon MM-finaalin Suomi-Kanada aikana ja sen jälkeen Mantan patsaalla vuonna 2021.

Nyt olemme sen kynnyksellä, että Leijonat voi napata jälleen kultamitalin. Mitä entinen kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari, nykyinen kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) ajattelee vuoden 2019 MM-twiitistään nyt?

– Kyllähän se jostain kertoo, että se määrä keskustelua ja palautetta siitä seurasi. Kun näin kultajuhlinnan kuvat, joissa ei sinänsä ollut mitään uutta, laitoin saman tien meidän kulttuurijohtajalle viestiä, että voiko näin olla ja mikä on patsaan kunto. Se oli ensimmäinen reaktioni.

– Tuli vaan sellainen käsittämätön olo, että miten me olemme kaikki nämä vuodet hypitty ehkä vähän turhankin välinpitämättömällä tavalla (patsaan päällä), vaikka ilo onkin ollut aiheellista. Niin kuin hyvin tiedetään, kultaa voidaan aina saada, mutta Mantan patsas voidaan tuhota kerran, Rasmyar muistelee.

Kultajuhlintaa Havis Amandalla vuonna 2019.

Lue lisää: Helsingin kaupunki ei suojaa Havis Amandaa mitali­juhlinnalta – ”Toivomme, että yleinen ymmärrys on kasvanut”

Kulttuurijohtaja Reetta Heiskanen kertoi perjantaina IS:lle, että kaupunki ei suojaa Mantan patsasta, vaikka kultajuhlintaa keskustassa olisikin. Heiskanen sanoi toivovansa, että tieto vanhan taideteoksen hauraudesta olisi jo tavoittanut ihmiset.

Helsingin poliisista kerrottiin lauantaina päivällä, että siellä varaudutaan kultamitalin juhlintaan.

– Kyllä varmasti otamme resurssia töihin ja kohdennetaan. Katsomme huomisen resursseja tässä iltapäivän aikana, sanoi yleisjohtaja komisario Juha Haapalainen Helsingin poliisilaitokselta.

Apulaispormestari Nasima Razmyar miettii, että Mantan aitauksesta ja vartioinnista luopumiseen on varmasti hyvä syy.

– En tiedä, vaikuttaako nyt se, että peli on sunnuntaina kello kuudelta aamulla. Ja jos katsoo säätä... Vaikka olemmekin sisukas kansa, niin jossain menee raja. Muistaakseni altaassa ei ole myöskään vettä. Lumella voi toki itse kukin kastella itsensä, Razmyar hymyilee.

Juhlintaa Mantalla jääkiekon nuorten MM-kisojen Suomi-Venäjä finaalin aikaan vuonna 2016.

Apulaispormestari sanoo pitävänsä edelleen Mantan suojelemista tärkeänä asiana. Hän muistuttaa, ettei patsaan kunto ole muuttunut mihinkään vaan patsas on yhä hauras.

– Se, mistä olen tavattoman iloinen on, että vuodesta toiseen käymme tätä keskustelua ja jos sitä ei aikanaan olisi avattu, niin varmaan nytkin Mantan päällä olisi pyramidiainesta. Koen edelleen, että olen tehnyt oikean asian.

Razmyar sanoo toivovansa sydämestään, että sunnuntaina Suomeen saadaan kultajuhlat ja kultamitaleita on jatkossakin tulossa.

– Silloin tuli monenlaista palautetta, mutta... Jos minut muistetaan Mantan suojelijana, niin sehän on kauneinta ja ihaninta, mitä voin elämässäni saavuttaa, hän nauraa.